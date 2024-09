Les exposants chinois à l’IFA Berlin 2024 – Xinhua

Cette photo prise le 6 septembre 2024 montre le stand de HONOR à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne. L’IFA Berlin 2024, le plus grand salon professionnel mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs venus de 139 pays, selon l’organisateur.

Cette photo prise le 6 septembre 2024 montre le stand de Hisense à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne. L’IFA Berlin 2024, le plus grand salon professionnel mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs venus de 139 pays, selon l’organisateur.

Un visiteur prend des photos sur le stand de Haier à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 7 septembre 2024. L’IFA Berlin 2024, le salon leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, selon l’organisateur.

Les visiteurs prennent des photos pendant que les images sont projetées par un nouvel appareil sur le stand de XGIMI à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 6 septembre 2024. L’IFA Berlin 2024, le salon leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, selon l’organisateur.

Les visiteurs regardent un téléviseur Mini LED sur le stand de Hisense à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 6 septembre 2024. L’IFA Berlin 2024, le salon leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, selon l’organisateur.

Un visiteur est aidé par un exposant alors qu’il étudie un produit sur le stand d’EcoFlow à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 7 septembre 2024. L’IFA Berlin 2024, le salon leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, selon l’organisateur.

Un exposant présente un produit sur le stand de TCL à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 7 septembre 2024. L’IFA Berlin 2024, le salon leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, selon l’organisateur.

Les visiteurs regardent un robot nettoyeur de sol sur le stand de Dreame à l’IFA Berlin 2024 à Berlin, en Allemagne, le 7 septembre 2024. L’IFA Berlin 2024, le salon leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, a débuté vendredi, rassemblant plus de 1 800 exposants mondiaux, 125 conférenciers principaux et plus de 182 000 visiteurs de 139 pays, selon l’organisateur.

