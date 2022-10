Les exportations vers les pays du PTPGP ont dépassé les exportations ailleurs

“J’ai vu une augmentation de nos flux commerciaux et d’investissement via le CPTPP … il a augmenté même pendant une période de pandémie qui a été extrêmement difficile”, a déclaré lundi Ng à “Squawk Box Asia” de CNBC.

Le CPTPP est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde – il compte 11 membres, dont beaucoup d’Asie-Pacifique. Au cours du week-end, les ministres et hauts fonctionnaires de tous les pays membres se sont réunis à Singapour pour leur sixième réunion afin d’examiner les progrès de l’accord.

Les exportations du Canada vers les pays de l’Accord transpacifique global et progressiste ont dépassé ses exportations ailleurs, selon Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites entreprises et du Développement économique du pays.

Couvrant environ 14 % de l’économie mondiale, l’accord implique non seulement l’élimination des droits de douane entre les pays commerçants, mais également d’autres aspects avancés du commerce, tels que l’amélioration de l’accès au marché pour les petites entreprises et l’intensification de la coopération dans les économies « vertes » et numériques. .

Les pays membres ont convenu d’atténuer les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et de promouvoir l’intégration des petites et moyennes entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“En même temps, nous restons résolus dans notre engagement continu à faciliter la circulation des biens et services essentiels d’une manière conforme et favorable aux règles du commerce international.”

“L’autre principe sur lequel nous nous sommes toujours mis d’accord dans le CPTPP, c’est que ce serait un accord qui permettrait des adhésions. Donc on prend notre temps, on travaille avec le Royaume-Uni… c’est le premier et on veut bien faire les choses .”

Interrogé sur l’état d’avancement de la candidature de la Chine, le ministre adjoint australien du Commerce, Tim Ayres, a déclaré lundi à CNBC dans une interview que le bloc souhaitait d’abord se concentrer sur la candidature du Royaume-Uni et s’assurer qu’il respecte les normes élevées de l’accord commercial avant d’en envisager d’autres.

“Nous voulons donc nous assurer qu’il établit la norme pour les applications futures, et nous y viendrons [other] demandes d’adhésion à la suite du processus d’adhésion du Royaume-Uni », a déclaré Ayres.