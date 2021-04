Conteneurs et camions au port de Qingdao, Chine, le 14 février 2019.

Les autorités chinoises souhaiteraient déplacer la dépendance de l’économie vers la consommation privée pour la croissance, et s’éloigner de la fabrication de biens destinés à l’exportation. Mais la catégorie joue toujours un rôle important dans l’économie globale. L’année dernière, les usines chinoises ont pu reprendre leur production bien plus tôt que celles d’autres pays encore aux prises avec la pandémie.

Dans la perspective des trois prochains mois, le porte-parole des douanes Li Kuiwen a déclaré aux journalistes que la base élevée de l’année dernière posait des problèmes pour le commerce au deuxième trimestre. En outre, Li a déclaré que la résurgence des cas de Covid-19 et les incertitudes à l’étranger – telles que le blocage du canal de Suez – signifient que la Chine a encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une croissance stable du commerce.

L’agence des douanes du pays a déclaré mardi qu’en termes de dollars, les exportations ont augmenté de 30,6% en mars par rapport à il y a un an, manquant les attentes de croissance de 35,5%.

Les analystes de Nomura prévoient une baisse de la croissance des exportations de 10% à 15% en avril, avec un ralentissement plus important au second semestre.

L’augmentation de 30,6% des exportations en mars découle d’une base faible. Les exportations chinoises ont chuté de 13,6% au premier trimestre de l’année dernière dans un contexte de contraction du PIB de 6,8%, selon les données consultées via Wind Information.

« Ces deux facteurs (vont) s’estomper tous les deux dans le reste de l’année à mesure que d’autres pays rouvriront et que les consommateurs pourront dépenser plus en services », a-t-il déclaré mardi dans un e-mail. « Par conséquent, je ne pense pas que le rythme actuel puisse se maintenir. »

La sortie précoce de la Chine de la pandémie et les mesures de relance à l’étranger ont entraîné les achats de produits fabriqués par les usines chinoises, a noté Larry Hu, économiste en chef de la Chine chez Macquarie.

Les exportations nationales ont augmenté de 3,6% l’année dernière, tandis que le PIB du pays a augmenté de 2,3% en tant que seule grande économie à se développer au milieu de la pandémie. Une grande partie de la croissance des exportations l’année dernière était due à une augmentation de la demande de masques faciaux et d’autres équipements de protection.

Autre signe des limites de la capacité du commerce à contribuer à la croissance nationale, le commerce électronique transfrontalier entre la Chine et d’autres pays a affiché une performance modérée au premier trimestre.

La nouvelle tendance basée sur Internet a contribué pour 419,5 milliards de yuans (64,5 milliards de dollars) au commerce au cours des trois premiers mois de l’année. Cela représentait un peu moins de 5% du commerce de la Chine pendant cette période – peu de changement par rapport au ratio de près de 5,3% pour toute l’année dernière.

Alors que les chiffres du premier trimestre ont marqué une croissance de 46,5% par rapport à une base modérée il y a un an, la valeur du commerce électronique transfrontalier au cours des trois premiers mois de l’année était inférieure à la moyenne trimestrielle de 422,5 milliards de yuans de l’année dernière.

« La proportion du commerce électronique transfrontalier reste faible, (montrant) les limites qu’il a pour contribuer aux importations et aux exportations et à l’économie dans son ensemble », a déclaré Bruce Pang, responsable de la recherche macro et stratégique chez China Renaissance. C’est selon une traduction CNBC de sa déclaration en chinois.

Il s’attend à ce que les autorités chinoises se concentrent sur l’expansion de la demande intérieure et du marché local, afin de se prémunir contre les fluctuations potentielles du commerce extérieur.

Les importations ont augmenté de 38,1% plus que prévu en mars.

La Chine devrait publier vendredi les chiffres du PIB du premier trimestre. Les données de janvier et février sont généralement faussées par la fête du printemps, la plus grande fête de l’année du pays.