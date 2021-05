Les exportations de pétrole de l’Iran augmentent alors que les États-Unis cherchent à rejoindre l’accord nucléaire

WASHINGTON – L’Iran exporte des centaines de milliers de barils de pétrole chaque jour, violant les sanctions américaines alors même que les puissances mondiales négocient pour lever les sanctions économiques et revitaliser un accord nucléaire qui a été rendu presque caduc par l’administration Trump.

Les exportations de pétrole ont augmenté au cours de la dernière année, selon des données et des analystes qui surveillent une collection de statistiques mensuelles et d’images satellites du monde entier. Les exportations iraniennes ont fortement augmenté l’hiver dernier, selon les données, après les élections de novembre. Cela a soulevé des questions sur l’efficacité de Sanctions américaines lorsqu’ils sont imposés unilatéralement, comme ils l’étaient sous l’administration Trump. Et cela suggère que l’Iran et ses acheteurs de pétrole pourraient être parier que toutes les pénalités auxquelles ils peuvent faire face valent le risque alors que l’administration Biden s’efforce de rejoindre l’accord nucléaire que M. Trump a abandonné en mai 2018. À partir de décembre, l’Iran «s’est lancé très hardiment sur le marché», a déclaré Fereidun Fesharaki, fondateur et président de FGE, un groupe de conseil en énergie.

« Ils ont estimé que, » OK, si je négocie avec les États-Unis, ils ne vont pas me baiser en imposant des sanctions supplémentaires « , a déclaré M. Fesharaki, qui est également chercheur non-résident au Centre d’études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion à Washington. Les responsables du département d’État contestent toute suggestion selon laquelle ils auraient été laxistes dans l’application du réseau de sanctions économiques qui, sous le président Donald J.Trump, cherchaient à affaiblir l’économie iranienne en interdisant ses exportations de pétrole et, à son tour, obligent Téhéran à négocier un nouvel accord pour limiter son nucléaire et programmes militaires. Le président Biden a longtemps décrit la campagne de pression de l’administration Trump contre l’Iran – qui reposait sur des sanctions – comme une erreur diplomatique qui irritait les principaux alliés américains en Europe et donnait aux adversaires en Chine et en Russie encore plus de raisons de se méfier des États-Unis. Au cours du mois dernier, des négociateurs internationaux se sont réunis à Vienne pour tenter de relancer l’accord nucléaire initial que l’Iran a régulièrement violé depuis que les États-Unis s’en sont retirés. La semaine dernière, les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique ont conclu que l’Iran enrichissait de l’uranium – le combustible d’une arme nucléaire – à niveaux bien au-delà des limites fixé par l’accord de 2015. Cela n’a fait qu’ajouter à l’urgence à Vienne pour un accord qui impliquerait que l’Iran renoue avec son programme nucléaire en échange d’un allégement des sanctions américaines.

«Un Iran doté d’une arme nucléaire, ou ayant la capacité d’en avoir une dans les plus brefs délais, est un Iran susceptible d’agir avec encore plus d’impunité face à ces autres actions», a déclaré la semaine dernière le secrétaire d’État Antony J. Blinken. interrogé sur le soutien de Téhéran aux groupes militants ailleurs au Moyen-Orient. «Ainsi, les pourparlers se poursuivent à Vienne, dans un effort pour voir si nous pouvons revenir à la pleine conformité.» Les sanctions américaines ont plongé l’économie iranienne dans une récession cette seulement approfondi pendant la pandémie. Mais ils n’ont pas empêché l’Iran d’exporter son pétrole. Compte tenu de la nature clandestine de ses ventes illicites de pétrole, les exportations iraniennes sont estimées mensuellement par les analystes du marché en fonction des niveaux de production et de la capacité de stockage du pays, des données sur les expéditions internationales et des importations par les acheteurs étrangers du brut distinctif de l’Iran. Un montant précis et exact des exportations mensuelles n’est pas connu et les estimations varient. Pourtant, les analystes conviennent généralement que les exportations de pétrole de l’Iran ont commencé à augmenter régulièrement à la fin de l’été dernier. Cela fait suite à ce que les responsables du Département d’État ont qualifié de creux historiques des exportations après que la pandémie ait provoqué une baisse mondiale de la demande de carburant. Elle reflétait également une volonté croissante des acheteurs internationaux de parier contre les sanctions américaines après leur effet brutal sur les marchés un an plus tôt. En mai 2018, le mois où M. Trump s’est retiré de l’accord nucléaire, l’Iran a exporté environ 3,2 millions de barils de pétrole par jour, dont 2,4 millions de barils de brut, selon les données compilées par FGE. Le cabinet de conseil en énergie fournit ses estimations au département d’État et au département du Trésor, a déclaré M. Fesharaki. Agenda de Biden › Mise à jour 18 mai 2021 à 12 h 37 HE Biden prend des mesures pour améliorer la représentation juridique des pauvres.

Val Demings envisage de défier Marco Rubio pour l’un des sièges du Sénat de Floride.

McCarthy s’oppose à la commission du 6 janvier car elle n’étudierait pas la «violence politique» de la gauche. Six mois plus tard, lorsque des sanctions ont été imposées, les exportations avaient chuté à 1,2 million de barils par jour, dont 952 000 barils de brut. Les exportations iraniennes ont atteint leur point le plus bas en février 2020, avec seulement 137000 barils de brut sur un total de 606000 barils par jour.

Les exportations ont depuis augmenté cette année pour atteindre 1,7 million de barils par jour de janvier à mars, avant de baisser légèrement le mois dernier, selon les données de la FGE. M. Fesharaki a déclaré qu’une grande partie des exportations de brut iranien était destinée à de petites raffineries de pétrole indépendantes en Chine et était presque certainement vendue à des prix fortement réduits – ce qui valait le risque pour les acheteurs de tester s’ils seraient surpris en train de violer les sanctions. Une analyse distincte, compilée par le groupe de défense privé United Against Nuclear Iran, critique de l’accord nucléaire de 2015, a également indiqué que la grande majorité des exportations de pétrole brut et de condensat de l’Iran se dirigeait vers la Chine depuis octobre dernier. Le groupe a estimé que l’Iran a exporté 993 000 barils par jour en mars vers la Chine, mais que ce chiffre a chuté à 448 000 barils par jour en avril. Les importateurs syriens semblent acheter le deuxième plus grand nombre de barils, suivis des Émirats arabes unis et de la Malaisie, selon l’analyse du groupe. Le fait que certaines exportations se poursuivent – et, dans le cas de la Chine, sont vendues dans un pays qui a aidé à négocier l’accord nucléaire de 2015 – met en évidence ce que le sénateur Christopher S. Murphy, démocrate du Connecticut, a appelé «un cataclysme politique» qui a démontré la faiblesse des sanctions. « Trump a imposé des sanctions et nos partenaires, au lieu de suivre l’exemple de l’Amérique, ont effectivement pris le parti iranien – aidant même l’Iran à contourner nos sanctions », a déclaré la semaine dernière M. Murphy lors d’un forum du Middle East Institute. «La campagne de pression maximale de Trump a été un échec spectaculaire», a déclaré M. Murphy. Un responsable du département d’État a déclaré que M. Blinken et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, avaient fait part de leur mécontentement face aux importations de pétrole avec de hauts diplomates chinois en mars lors d’une réunion de deux jours à Anchorage.

Mais, a déclaré le responsable, les États-Unis ont été mis au défi d’appliquer les sanctions sans l’aide fiable des alliés et alors que les commerçants jouent à un «jeu du chat et de la souris» pour éviter d’être suivis en haute mer. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat alors que les pourparlers sur l’Iran se poursuivaient. Les navires de la marine américaine et des garde-côtes menant des patrouilles de sécurité dans le détroit d’Ormuz et le golfe Persique ont été confrontés à trois reprises à des navires militaires iraniens au cours du mois dernier, exacerbant les tensions qui pourraient, si on les laissait s’aggraver, menacer les délicates négociations nucléaires à Vienne. Vingt pour cent de l’approvisionnement mondial en pétrole – environ 18 millions de barils par jour – transite par le détroit. D’autres puissances mondiales ont été réticentes à appliquer les sanctions qui ont été imposées, malgré leurs objections, lorsque les États-Unis ont abandonné l’accord nucléaire en 2018. L’exemple le plus notable est venu l’automne dernier, lorsque l’administration Trump a déclaré qu’elle avait réimposé des sanctions internationales contre l’Iran que le Le Conseil de sécurité des Nations Unies a refusé de reconnaître. Les États-Unis ont également averti qu’ils pourraient imposer ce que l’on appelle des sanctions secondaires aux acheteurs étrangers de pétrole iranien, ce qui les exclurait des marchés américains et d’autres transactions traitées en dollars américains. Cela a effrayé les entreprises internationales qui ne veulent pas perdre l’accès aux banques américaines et certains analystes ont déclaré que cela avait nui aux relations entre les États-Unis et les alliés européens qui espéraient que l’accord nucléaire ouvrirait de nouveaux marchés économiques pour leurs industries en Iran. «Si les États-Unis essaient d’utiliser des sanctions pour tout, et essaient de dire au reste du monde ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, à un moment donné, d’autres pays pourraient bien repousser et dire: ‘Nous en avons assez de cela », A déclaré Corinne A. Goldstein, experte en sanctions et avocate principale du cabinet d’avocats Covington & Burling. «Je pense donc que les États-Unis risquent de perdre le pouvoir des sanctions en abusant de leur utilisation.» Depuis janvier, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a condamné des entreprises à une amende de plus de 2,1 millions de dollars pour avoir violé ses sanctions contre l’Iran afin de régler ou de résoudre autrement des affaires de plusieurs années, dont certaines ont commencé sous le président Barack Obama. Le département du Trésor a résolu autant de violations des sanctions contre l’Iran pour l’ensemble de 2020, y compris un règlement de 4,1 millions de dollars avec Berkshire Hathaway après qu’une de ses filiales turques ait été accusée d’avoir vendu des marchandises à l’Iran, puis d’avoir tenté de cacher la transaction. Elliott Abrams, qui a supervisé le battement de tambour des sanctions contre l’Iran vers la fin de l’administration Trump, a déclaré que les sanctions bloquaient des revenus de dizaines de milliards de dollars à Téhéran, limitant le soutien que l’Iran pourrait consacrer à ses programmes nucléaires et militaires, y compris son mandataire. forces à travers le Moyen-Orient.

Ce faisant, a-t-il déclaré, l’administration Trump réduisait déjà ce que M. Biden a identifié comme le prochain objectif diplomatique après son retour à l’accord nucléaire: un accord de suivi pour prolonger ses dates d’expiration actuelles et interdire les activités néfastes de l’Iran en la région. « C’est un succès, et cela peut être mesuré par les efforts de l’Iran pour faire tomber les sanctions ou pour les contourner », a déclaré M. Abrams la semaine dernière. «Aucun régime de sanctions n’est jamais efficace à 100%», a-t-il déclaré, «parce qu’il y a toujours des moyens de tricher et que les entreprises sont prêtes à prendre le risque.»