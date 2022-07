Les exportations de pétrole de la Russie vers la Chine via des transferts «sombres» de navire à navire augmentent à mesure que le secret commercial se développe

Selon Vortexa, la quantité de pétrole russe impliquée dans les transferts “sombres” de navire à navire a augmenté.

Les navires russes éteignent de plus en plus leurs trackers et déchargent leur brut sur des navires à destination de la Chine, a-t-il déclaré.

Les sanctions contre la Russie à la suite de la guerre en Ukraine ont conduit à des niveaux de secret plus élevés sur les marchés pétroliers mondiaux, selon les analystes.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

La quantité de pétrole russe impliquée dans les transferts “dark” de navire à navire a fortement augmenté au cours des derniers mois, les sanctions occidentales entraînant une plus grande confidentialité sur les marchés mondiaux du brut et une redirection des approvisionnements vers l’Asie.

Selon Vortexa, le volume de brut russe acheminé via ces transferts a atteint 182 000 barils par jour au cours des 18 premiers jours de juillet, en hausse spectaculaire par rapport aux 44 000 barils par jour de juin. La grande majorité du pétrole se dirige vers la Chine, a déclaré la société de données sur les matières premières à Insider.

Dans un transfert de navire à navire, un navire décharge sa cargaison dans un autre alors qu’il est en mer. Lorsqu’un tel transfert est “sombre”, cela signifie qu’au moins un navire a désactivé le signal de suivi qui permet aux autorités de voir où il se trouve.

Les analystes de Vortexa ont déclaré que les navires quittaient la Russie chargés du pétrole du pays, se dirigeaient vers l’Atlantique, puis déchargeaient leur cargaison sur d’autres navires.

La croissance des transferts occultes fait partie d’une augmentation générale du secret sur les marchés pétroliers mondiaux à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février.

Les sanctions occidentales contre la Russie ont rendu les entreprises de l’économie internationale méfiantes à l’idée de traiter avec les produits du pays. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont interdit l’importation du pétrole russe, tandis que l’Union européenne envisage de éliminer rapidement.

Conséquence des sanctions et « auto-sanctions » des entreprises européennes, la Russie a réorienté ses exportations de pétrole brut vers l’Asie. En particulier, l’Inde et la Chine sont s’emparer du pétrole russequi se négocie à décote sur les marchés internationaux.

Selon les données de Vortexa, en date de lundi, il y avait quatre très grands transporteurs de brut – ou VLCC – actuellement chargés de brut russe en direction de l’Asie, ayant récupéré leur cargaison d’un autre navire dans l’Atlantique.

Lloyd’s List, un journal pour l’industrie du transport maritime, a dit cette semaine que cinq navires chinois “âgés” ont été au centre des récents transferts de navire à navire de brut russe dans l’Atlantique. La société de données sur les matières premières Kpler a déclaré à Insider qu’elle assistait également à des transferts sombres, au milieu d’une augmentation des exportations vers l’Asie par rapport aux niveaux d’avant-guerre.

Les raisons pour lesquelles la Chine prend du brut russe via des transferts de navire à navire sont quelque peu difficiles à comprendre, a déclaré David Wech, économiste en chef chez Vortexa.

“L’Inde prend juste autant de brut qu’elle le souhaite, elle s’en fiche”, a-t-il déclaré à Insider. Il a déclaré que les sanctions n’empêchaient pas l’Inde ou la Chine d’acheter du brut russe.

Cependant, Wech a déclaré que les entreprises chinoises et russes pourraient pratiquer, au cas où des sanctions plus sévères seraient mises en place.

Les entreprises chinoises pourraient également vouloir éviter de nuire à leur réputation, a-t-il suggéré. Le mois dernier, le principal conseiller américain en matière d’énergie a exhorté l’Inde à limiter ses achats du pétrole russe et éviter de nuire à sa réputation internationale.

Wech a déclaré que les grandes entreprises d’État chinoises ne sont pas impliquées dans les transferts occultes, qui sont en grande partie effectués par de petites entreprises indépendantes fondées récemment.

Vortexa a déclaré la semaine dernière que les pétroliers qui transportaient auparavant du brut iranien sanctionné sont de plus en plus transportant Pétrole russe. Il a également déclaré que la Russie, l’Iran et le Venezuela – tous des pays souffrant sous le poids des sanctions américaines – sont de plus en plus en concurrence pour vendre leur pétrole à l’Inde et à la Chine.