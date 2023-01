Les exportations de gaz russe hors des États ex-soviétiques ont chuté de 45,5 % en 2022

Les exportations de gaz russe vers des pays extérieurs à un groupe d’anciennes républiques soviétiques ont chuté de 45,5% en 2022, ont révélé lundi les chiffres du géant gazier Gazprom.

Gazprom a déclaré dans un communiqué que les exportations hors de la Communauté des États indépendants (CEI) totalisaient 100,9 milliards de mètres cubes contre 185,1 milliards en 2021.

L’Europe était auparavant le principal marché d’exportation de Gazprom, mais les approvisionnements ont été considérablement réduits en raison des sanctions consécutives à l’offensive russe en Ukraine en 2022.

Le PDG de Gazprom, Alexei Miller, a déclaré que la société avait régulièrement augmenté ses livraisons à la Chine au cours de l’année, mais n’a pas donné de détails sur les quantités.

“A partir du 1er janvier, nous sommes à un niveau fondamentalement nouveau d’approvisionnement en gaz vers la Chine”, a déclaré Miller dans le communiqué.

En regardant vers la Chine

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a inauguré le gisement de gaz naturel de Kovykta, dans l’est de la Sibérie, qui permettra à la Russie d’augmenter ses exportations vers la Chine.

La Russie n’a pas de gazoducs pour transporter le gaz de ses gisements de gaz de Sibérie occidentale et de l’Arctique – qui ont servi l’Europe – vers la Chine.

Mais la Russie a commencé il y a une dizaine d’années à développer de nouveaux gisements et à construire le pipeline Power of Siberia pour livrer le marché chinois en pleine expansion.

Le premier gazoduc Power of Siberia est entré en service et a commencé à expédier du gaz de la Sibérie orientale vers la Chine fin 2019. Moscou prévoit de construire un gazoduc Power of Siberia 2.

Lors d’une conférence la semaine dernière, Miller a admis que Gazprom avait eu une année “très, très difficile”.

Miller a noté un “changement total sur les marchés de l’énergie” entraîné par les sanctions en réponse à la décision de Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine.

Gazprom représente 11% de la production mondiale de gaz naturel et possède les plus grandes réserves de gaz au monde.