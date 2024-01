Les exportations d’armes américaines augmenteront de 50 % en 2023 alors que Washington défie la Russie et la Chine

« L’industrie de défense russe est en échec et continue d’échouer », a déclaré dans une interview Mira Resnick, qui dirige le Bureau de la sécurité régionale et des transferts d’armes du Département d’État.

Battre la Russie sur le marché de l’armement fait partie d’un effort plus large visant à isoler Moscou et sa capacité de production, et à affaiblir ses forces déployées contre l’Ukraine. La Russie est depuis des décennies le deuxième exportateur mondial d’armes après les États-Unis, et ses principaux clients sont l’Inde, la Chine et l’Égypte. Mais sa capacité industrielle de défense a été mise à rude épreuve par la guerre en Ukraine, et son rôle de principal fournisseur d’armes mondial est menacé, selon

un rapport l’année dernière du Centre d’études stratégiques et internationales.

« Nous constatons que le fait que l’industrie de défense russe se voit refuser les ressources provenant des exportations contribue à contribuer à l’échec stratégique de la Russie sur le champ de bataille », a déclaré Resnick.

Les responsables de l’administration russe font valoir depuis des années que sanctions frappées L’industrie de la défense crée une opportunité majeure pour les entreprises de défense américaines et occidentales de grignoter la part de marché de Moscou.

Les États-Unis ont conclu un accord majeur avec l’Inde l’année dernière – un accord de 1,8 milliard de dollars aux termes duquel General Electric produira des moteurs en Inde – alors que New Delhi cherche à se distancer de son plus grand fournisseur d’armes, la Russie.

“Nous assistons dans les pays du Sud à des décisions très difficiles de la part des partenaires de s’éloigner des équipements russes”, a déclaré Resnick. “Nous serions ravis d’en savoir plus sur l’Inde à ce sujet et nous continuons à travailler et à explorer différentes opportunités commerciales défensives avec l’Inde.”

Les 81 milliards de dollars de ventes négociées par le gouvernement américain représentent une augmentation de 56 %, par rapport aux 52 milliards de dollars de l’exercice 2022. Le total de l’exercice 2023 est le plus élevé depuis 2020, lorsque l’ancien président Donald Trump a joué très publiquement le rôle de principal vendeur de matériel militaire américain. – et lorsque les États-Unis ont initialement conclu un méga-accord de 14 milliards de dollars pour

L’Indonésie va acheter des F-15 fabriqués par Boeing.

Les ventes commerciales directes entre les pays et les entreprises de défense elles-mêmes, qui ont tendance à être plus opaques, ont totalisé 157,5 milliards de dollars pour l’exercice 2023, soit une légère hausse par rapport aux 153,6 milliards de dollars de l’exercice 2022.

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine à sa frontière, la Pologne était à l’origine de certaines des plus grosses commandes passées par le Département d’État.

Varsovie a conclu un accord de 12 milliards de dollars pour des hélicoptères AH-64E Apache, un accord de 10 milliards de dollars pour le système de roquettes d’artillerie à grande mobilité à longue portée que Kiev utilise pour tirer profondément derrière les lignes russes ; un accord de 4 milliards de dollars pour des systèmes intégrés de commandement de combat de défense aérienne et antimissile ; et un accord de 3,75 milliards de dollars pour les chars de combat principaux M1A1 Abrams.

D’autres alliés européens, méfiants à l’égard de la Russie, ont passé de grosses commandes. L’Allemagne a accepté une commande de 8,5 milliards de dollars pour des hélicoptères CH-47F Chinook et une commande de 3 milliards de dollars pour des missiles air-air avancés à moyenne portée AIM-120C-8. La République tchèque a conclu un accord pour des avions F-35 et des munitions d’une valeur de 5,6 milliards de dollars, la Bulgarie commande pour 1,5 milliard de dollars de véhicules Stryker et la Norvège achète un ensemble d’hélicoptères multimissions MH-60R pour 1 milliard de dollars.

L’importance accrue que l’Europe accorde à l’obtention des armes américaines les plus récentes sera mise en évidence plus tard cette semaine lorsque le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, visitera l’usine de missiles de Lockheed Martin en Alabama.

Biden et d’autres responsables ont également fait valoir que l’aide américaine à Kiev soutient les emplois américains grâce à la production d’armes, renforcée encore par le réarmement d’autres alliés européens qui ont vidé leurs stocks pour soutenir l’Ukraine.

Les grandes transactions asiatiques comprenaient la commande de F-35 de la Corée du Sud pour 5 milliards de dollars et la commande de CH-47F Chinook de 1,5 milliard de dollars. Le Japon envisage d’acheter un avion de détection et de contrôle aéroporté E-2D Advanced Hawkeye d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.

Le Département d’État et le Pentagone, qui supervisent tous deux les ventes militaires à l’étranger, ont exploré des moyens d’accélérer ces ventes alors que la demande mondiale a augmenté depuis l’invasion russe de 2022. Resnick a déclaré que la plupart des retards ne sont pas imputables au Département d’État.

“Plus de 95 pour cent des cas passent par le Département d’État en 48 heures”, a-t-elle déclaré. « Y a-t-il certains, 5 %, pour lesquels nous devons prendre en compte certaines considérations politiques qui nécessitent un examen plus approfondi dans le cadre de la politique de transfert d’armes conventionnelles ? Oui, cela existe. On prend notre temps avec ça. »

Le Département d’État dispose d’un fonds spécial destiné à contrer l’influence de Pékin et qu’il peut utiliser pour subventionner les achats de ses alliés et partenaires.

Washington va également au tapis pour pousser l’Argentine à acheter des chasseurs F-16 d’occasion plutôt que des avions chinois JF-17, a déclaré Resnick.

“Ils continuent d’évaluer leurs options, mais nous avons déployé des efforts considérables pour garantir que l’Argentine dispose d’une offre compétitive de la part des États-Unis”, a-t-elle déclaré à propos des responsables de Buenos Aires.

Pendant ce temps, alors que les États-Unis s’efforcent de soutenir leurs alliés à Taiwan contre les menaces persistantes de la Chine, il reste un problème. Un retard de 19 milliards de dollars en matière d’armements américains pour l’île autonome. Resnick a déclaré qu’il fallait du temps pour négocier les accords finaux et produire des équipements – et que l’administration souhaiterait que l’industrie de la défense investisse dans ses capacités, afin qu’elle puisse aller plus vite.

“Nous cherchons à nous assurer que le type d’investissements que nous demandons à l’industrie aura une incidence sur les délais de livraison pour tous les partenaires, y compris Taiwan”, a-t-elle déclaré.