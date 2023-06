Les exportations britanniques de viande et de poisson vers l’UE ont diminué de moitié depuis le Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les exportations britanniques de viande et de poisson vers l’UE ont chuté de près de moitié depuis le Brexit, a révélé une nouvelle analyse des chiffres du commerce.

La chute inquiétante du commerce alimentaire survient alors que la Grande-Bretagne célèbre le septième anniversaire du résultat du référendum dans un contexte de négativité croissante quant à l’impact du Brexit sur l’économie.

Les exportations de viande vers les pays de l’UE – mesurées en poids – ont diminué de 42% de décembre 2020 à mars 2023, selon l’analyse par le travail des données commerciales du gouvernement.

Les chiffres du choc montrent également une baisse de 45 % de la masse nette de poissons, crustacés et mollusques exportés vers l’Europe au cours de la même période.

Le parti de Keir Starmer demande un nouvel accord vétérinaire avec Bruxelles pour alléger la « montagne de formalités administratives » à laquelle sont confrontées les entreprises britanniques qui commercent avec les voisins les plus proches de la Grande-Bretagne.

Les ministres du Travail ont écrit à la secrétaire à l’Environnement, Therese Coffey, exhortant le gouvernement à adopter la « solution pratique » pour alléger le fardeau des contrôles coûteux qui ont également provoqué une énorme congestion à Douvres.

Jim McMahon, le secrétaire fictif de l’environnement du Labour, a blâmé le gouvernement conservateur pour une « tempête parfaite de négligence qui a nui aux emplois, fait grimper les prix et endommagé notre sécurité alimentaire ».

Il a ajouté : « Les conservateurs ont échoué à chaque tournant ; les producteurs alimentaires sont aux prises avec des formalités administratives sans fin et des coûts de production paralysants et les ménages sont pressés sur leur magasin alimentaire hebdomadaire au-delà de toutes les limites.

Le poids des exportations de viande vers les pays de l’UE est passé d’un peu plus de 56 millions de kilogrammes en décembre 2020, le mois précédant l’introduction des contrôles, à 34,5 millions de kilogrammes. Les exportations de poissons, de crustacés et de mollusques sont passées d’un peu plus de 27 millions de kilogrammes à 14,7 millions de kilogrammes au cours de la même période.

Mais une source gouvernementale a déclaré que la comparaison des chiffres des exportations de décembre 2020, le mois précédant le Brexit, avec ceux de mars 2023 – les derniers chiffres disponibles – n’offrait pas une perspective équilibrée sur les flux commerciaux car les exportations étaient affectées par des tendances saisonnières.

Douvres a vu la congestion affecter le secteur des voyages et de l’alimentation (fil de sonorisation)

Les chefs du secteur alimentaire se sont joints aux travaillistes pour demander un accord vétérinaire entre le Royaume-Uni et l’UE afin d’assouplir les barrières commerciales, car cela supprimerait le besoin de contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) supplémentaires sur les marchandises.

Les chefs d’entreprise ont mis en garde contre de nouvelles difficultés pour les détaillants alimentaires britanniques, avec une nouvelle série de contrôles coûteux sur les importations de l’UE à partir d’octobre – y compris des frais pouvant atteindre 43 £ par envoi de nourriture du bloc.

La nouvelle redevance – décrite dans une consultation publiée par le Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra) – s’accompagne de redevances distinctes pour les agents des douanes et les inspections SPS.

Bien qu’il ait exclu de rejoindre le marché unique ou l’union douanière, le ministre travailliste des Affaires étrangères, David Lammy, a laissé entendre que la politique du parti pourrait avancer pour forger des liens plus étroits avec Bruxelles.

M. Lammy a déclaré à LBC que l’idée d’un accord vétérinaire pour atténuer certains problèmes liés au commerce alimentaire est un « plancher et non un plafond » et a déclaré qu’il souhaitait « entendre ce que les entreprises ont à dire au cours des prochains mois ».

David Lammy dit que l’accord vétérinaire pourrait être «un plancher et non un plafond» (fil de sonorisation)

Cela vient comme l’a dit l’ancien négociateur bruxellois Michel Barnier L’indépendant que l’UE serait disposée à élaborer de nouveaux traités avec le Royaume-Uni dans des domaines comme la sécurité, la défense ou le développement où Boris Johnson « a refusé de négocier ».

Mais M. Barnier a également rejeté les suggestions selon lesquelles les barrières commerciales pourraient être résolues sans adhésion au marché unique ou à l’union douanière – anéantissant les espoirs des entreprises britanniques qui ont lutté dans le cadre des nouvelles dispositions.

Gina Miller, l’une des dirigeantes de la campagne Remain, a établi un plan de trois ans sur la façon dont la Grande-Bretagne pourrait rejoindre le bloc en L’indépendanttandis que le groupe de réflexion de Tony Blair a défini 10 domaines dans lesquels une relation économique plus étroite pourrait prendre forme.

Plus de 50% pensent que le Royaume-Uni a eu tort de quitter l’UE, selon une nouvelle enquête Deltapoll pour l’Institut Tony Blair. Et seulement 18% des électeurs de Leave pensent que cela a été un succès, selon un sondage pour le Royaume-Uni dans une Europe en mutation.

Vendredi, Downing Street a rejeté l’opinion – partagée par l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney – selon laquelle le Brexit a contribué à alimenter la crise de l’inflation en Grande-Bretagne.

Le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré: « Le Brexit a créé un grand nombre d’opportunités pour le Royaume-Uni et même pour les entreprises qui sont bénéfiques pour le public », ajoutant que l’inflation était similaire dans les autres pays européens.

Le gouvernement a déclaré que ses frais proposés de 20 à 43 £ par envoi d’importation de produits alimentaires étaient nécessaires dans le cadre du nouveau régime de contrôle des importations après le Brexit.

« Nous consultons actuellement le secteur et les entreprises pour nous assurer que nous adoptons l’approche la plus juste qui fonctionne pour eux, tout en facilitant la circulation des marchandises dans le pays et en protégeant notre biosécurité », a déclaré un porte-parole.

L’indépendant a contacté le gouvernement pour obtenir des commentaires sur les chiffres des exportations de viande et de poisson.