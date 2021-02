Les exportateurs touchés par de nouvelles formalités administratives paient le prix du Brexit dur de Boris Johnson, déclare David Cameron

L’ancien Premier ministre a rejeté les allégations du gouvernement de simples «problèmes de démarrage», avertissant que la «bureaucratie» était le résultat inévitable de la sortie du marché unique de l’UE.

«J’espère qu’ils pourront s’attaquer au plus grand nombre possible de ces problèmes, mais en fin de compte, certains d’entre eux le sont parce que nous avons choisi de quitter le marché unique et de devenir un pays tiers», a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à CNN, M. Cameron a également averti que les augmentations d’impôts «n’auraient aucun sens», avant les attentes selon lesquelles Rishi Sunak en annoncera certaines dans le budget de la semaine prochaine.

Et il a soutenu l’introduction de soi-disant «passeports vaccinaux» pour entrer dans les lieux – après que M. Johnson ait ouvert une enquête – en disant que l’idée «venait».

«Si nous voulons ouvrir notre économie le plus rapidement possible, je pense qu’il y aura un certain nombre de façons et d’endroits différents où les gens voudront savoir ‘avez-vous été vacciné’ avant de rejoindre cet événement, cette fête, ce que ce soit », Argumenta-t-il.

Les exportations ont été frappées par une tempête de bureaucratie, avec de nouvelles exigences en matière de contrôles sanitaires et de documents douaniers – alors que l’interdiction du commerce des coquillages est «indéfinie», met en garde l’UE.

L’indépendant a révélé des craintes que la nomination de l’architecte du Brexite, David Frost, pour diriger les futurs pourparlers avec l’UE, freine un éventuel accord visant à lever certains contrôles alimentaires.

Dans l’interview, M. Cameron a été interrogé sur les «problèmes incroyables» que le Brexit avait créés, l’économie subissant un «coup dur» et le secteur des services essentiel exclu du tout.

«J’espère que le gouvernement pourra s’attaquer au plus grand nombre de problèmes et de problèmes possible, qu’il s’agisse des problèmes auxquels sont confrontés les pêcheurs britanniques, que ce soient les petites entreprises qui trouvent plus difficile d’exporter vers les pays de l’UE en raison de la bureaucratie supplémentaire», a-t-il répondu.

Mercredi prochain, la chancelière devrait mettre le Royaume-Uni sur la voie d’une augmentation du taux d’imposition des sociétés de 19% à 23% d’ici 2024, voire jusqu’à 25%.

Une taxe exceptionnelle sur les supermarchés, pour financer la reprise du Covid-19, est également à l’étude, pense-t-on.

Mais M. Cameron a souligné la situation économique, en disant: «Empiler, disons, des augmentations d’impôts en plus de cela avant même d’ouvrir l’économie n’aurait aucun sens.

«Je pense qu’il a été juste que le gouvernement du Royaume-Uni et les gouvernements du monde entier reconnaissent que cela ressemble plus à une sorte de situation de guerre.

L’intervention est intervenue alors que Philip Hammond, le chancelier de Theresa May, a exhorté M. Sunak à dire au public «quelques vérités difficiles à la maison».