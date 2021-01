Nouvelle année, nouvelles formalités administratives: les exportateurs basés au Royaume-Uni doivent faire face à une bureaucratie et à des coûts supplémentaires en 2021 alors qu’ils font l’expérience des nouveaux accords commerciaux post-Brexit.

Le Royaume-Uni a accepté une nouvelle relation commerciale avec l’Union européenne en décembre, après avoir décidé de quitter le bloc après 47 ans d’adhésion. L’accord a établi des droits de douane nuls sur les produits européens et britanniques, mais il a mis en place de nouveaux obstacles à la circulation des marchandises, y compris de nouveaux documents et des contrôles douaniers. Selon l’agence fiscale britannique, l’accord avec l’UE ajoute 7 milliards de livres sterling à la manière de faire des affaires.

« Le véritable test de notre degré de préparation pour le Brexit va se faire maintenant alors que les échanges reprennent avec la première semaine de négociation de la nouvelle année », a déclaré lundi Alex Veitch, directeur général de Logistics UK, à Squawk Box Europe de CNBC.

L’accord est entré en vigueur le 1er janvier et il n’y a eu jusqu’à présent que quelques incidents où les conducteurs n’avaient pas les bons papiers. Dans le port de Holyhead, au Pays de Galles, par exemple, six chargements de fret n’avaient pas les documents nécessaires et n’ont pas pu traverser vendredi vers l’Irlande.

Le trafic inférieur à la normale en raison de la période des fêtes et le vaste stockage à l’approche de la fin de 2020 ont contribué à la fluidité des flux de marchandises dans les premiers jours de janvier. Cependant, les experts craignent qu’il puisse y avoir des retards et de nouvelles difficultés alors que les volumes de négociation augmentent plus tard ce mois-ci.