Par Kate Holton

LONDRES, 9 janvier (Reuters) – Les problèmes post-Brexit auxquels est confrontée l’industrie de la pêche écossaise se sont approfondis samedi alors que son plus grand fournisseur de services logistiques, DFDS Scotland, a annoncé qu’il suspendrait les exportations vers l’Union européenne via l’un de ses principaux services jusqu’à mercredi au moins.

Auparavant, la société avait déclaré qu’il faudrait jusqu’à lundi pour reprendre son service d’exportation de « groupage » – qui permet aux exportateurs d’expédier plusieurs produits en un seul envoi – tout en essayant de résoudre les problèmes informatiques, les erreurs de paperasse et un arriéré de marchandises.

La décision de DFDS représente un autre coup dur pour les pêcheurs écossais qui ont averti cette semaine que leurs entreprises pourraient devenir non viables après que la Grande-Bretagne est passée à un accord commercial moins intégré avec l’UE à la fin de l’année.

L’introduction de certificats sanitaires, de déclarations douanières et d’autres formalités administratives a ajouté des jours aux délais de livraison et des centaines de livres au coût de chaque chargement, sapant un système qui permettait de mettre des fruits de mer frais dans les magasins français un peu plus d’un jour après leur récolte.

Dans un e-mail aux clients transmis à Reuters, DFDS Scotland a déclaré que sa décision était « très regrettable », malgré les progrès accomplis dans la résolution des problèmes.

« Il est très évident qu’il faudra encore plusieurs jours pour éliminer l’arriéré et nous permettre de reprendre le service d’exportation de groupage. C’est pour cette raison que DFDS doit prolonger la suspension des services jusqu’à au moins mercredi », indique le courriel. .

DFDS Scotland n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter.

L’Écosse récolte de grandes quantités de langoustines, de pétoncles, d’huîtres, de homards et de moules de la pêche maritime le long de sa côte atlantique, qui sont transportées par camion pour répondre aux besoins des clients européens à Paris, Bruxelles et Madrid.

Un exportateur, SB Fish, a déclaré que de nouveaux obstacles commerciaux depuis le début de l’année avaient paralysé sa flotte de 15 bateaux, chacun avec un équipage de trois ou quatre – touchant environ 50 familles.

« Tous nos bateaux ont été priés de ne pas aller à la pêche tant que nos transporteurs n'ont pas repris l'exportation », a déclaré la société à Reuters.