Les entreprises britanniques de produits de la mer exportant vers le continent risquent de s’effondrer en raison de la bureaucratie provoquée par le Brexit, a averti un organisme représentant le secteur des aliments et des boissons.

L’opportunité pour le Royaume-Uni de continuer à commercer avec le continent a été présentée comme un avantage clé de l’accord du Premier ministre sur le Brexit à l’approche du 31 décembre – Boris Johnson affirmant que l’accord « permettra à nos entreprises et à nos exportateurs de faire même plus d’affaires avec nos amis européens ».

Cependant, 10 jours après le début de l’année, les entreprises de produits alimentaires et de boissons, y compris celles qui exportent des fruits de mer, se sont retrouvées sans moyen de transporter leurs marchandises à travers le canal après qu’un certain nombre de transporteurs ont décidé d’arrêter tout transport de groupage – ce qui permet aux entreprises de ne pas pouvoir remplir une remorque complète avec leur livraison pour partager le voyage avec les marchandises des autres.

James Withers, PDG de Scotland Food & Drink, a déclaré L’indépendant les camionneurs avaient choisi d’ignorer les expéditions partagées afin de se mettre en mouvement suite à la perturbation des pannes informatiques à Bologne et à Dunkerque suivie de contrôles stricts en Europe, les commerçants étant obligés de s’adapter rapidement aux nouvelles règles d’importation et d’exportation.

«Si vous venez d’avoir une remorque de 40 pieds remplie d’un produit différent comme le saumon, ils continueront de l’expédier et de le déplacer cette semaine, mais la plupart d’entre eux arrêtent les exportations de plusieurs produits différents en un seul chargement – et ce que cela signifie pour de nombreux exportateurs, leur route vers l’UE est désormais fermée jusqu’à ce que cela recommence », a-t-il déclaré.

Au cours de la semaine prochaine, les représentants de l’industrie sont prêts à exhorter le gouvernement à offrir une compensation financière aux entreprises endommagées par la perturbation et à demander aux homologues européens de Westminster de réduire les contrôles aux frontières pour aider à protéger les entreprises du pays.

Donna Fordyce, directrice générale de Seafood Scotland, a déclaré: «C’est une tempête parfaite pour les exportateurs de fruits de mer écossais. Affaiblie par Covid-19 et la fermeture de la frontière française avant Noël, la fin de la période de transition du Brexit a déclenché couche après couche de problèmes administratifs, entraînant des files d’attente, des refus aux frontières et une confusion totale.

«Les problèmes informatiques en France ont entraîné le détournement des envois de Boulogne sur Mer vers Dunkerque, ce qui n’était pas préparé car il n’était pas censé être en première ligne à l’exportation. Il y a également eu des problèmes informatiques du HMRC du côté britannique qui doivent être résolus dès que possible en ce qui concerne la certification. »

Il a ajouté que les entreprises au Royaume-Uni «étaient étranglées par la paperasserie très bureaucratique à laquelle on nous avait promis de nous échapper».

Les dommages causés aux entreprises surviennent alors que Covid fait des ravages dans le secteur – avec des restaurants nationaux fermés pour endiguer le nombre croissant de cas au Royaume-Uni et des exportations étrangères déjà entravées par une interdiction d’entrée des transporteurs en France à la fin de 2020.

«Je crains vraiment que cela puisse faire basculer certaines entreprises au-dessus du bord car elles sont de toute façon dans une position incroyablement fragile», a ajouté M. Withers. «Je pense qu’il y a de véritables répercussions sur la chaîne d’approvisionnement et les agriculteurs peuvent commencer à ressentir cela aussi si nous commençons à voir des perturbations dans d’autres produits alimentaires ainsi que dans les pêcheurs.

«Il doit être résolu rapidement car nous vendons plus d’un milliard de livres de denrées alimentaires à l’UE chaque année et la vraie crainte est que, même si nous ne faisons face qu’à quelques semaines de perturbations, si les clients européens commencent à cesser de faire des affaires avec le Royaume-Uni qui pourrait durer bien plus longtemps au-delà de la période de perturbation réelle. C’est un scénario de cauchemar.