Les explosions meurtrières en Crimée ne sont “que le début”, prévient l’Ukraine contre la Russie

Il n’était pas immédiatement clair qui était responsable des explosions sur la côte ouest de la péninsule, dans une zone de stations balnéaires. Un assistant du président ukrainien Volodymyr Zelensky a éloigné Kyiv de l’attaque. Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question, a déclaré qu’il semblait que les forces ukrainiennes avaient mené une frappe en utilisant une arme non fournie par les États-Unis. Les responsables américains ont renvoyé des questions supplémentaires sur l’opération à l’Ukraine.

Après que des explosions ont secoué une base aérienne russe en Crimée occupée mardi, des responsables du gouvernement ukrainien ont averti que les explosions n’étaient “que le début” et ont juré de libérer le territoire, que Moscou a annexé en 2014.

L’attaque, si elle était menée par l’Ukraine, équivaudrait à une escalade dramatique dans la guerre qui dure depuis près de 6 mois. Cela démontrerait une capacité remarquable des forces ukrainiennes, ou de leurs alliés, à frapper la Russie loin des lignes de front, au plus profond d’un territoire où les touristes russes sont si à l’aise avec leur sécurité qu’ils se prélassent près de la base sur les plages de sable de la mer Noire.

Dans de nombreux messages sur les réseaux sociaux, on pouvait voir d’épais panaches de fumée grise s’élever au-dessus de la base. Des témoins ont déclaré avoir entendu au moins 12 explosions, a rapporté Reuters, vers 15h20 près de Novofedorivka, en Crimée. Moscou a utilisé le territoire de la mer Noire, qui borde la région ukrainienne de Kherson, pour lancer des forces en Ukraine en février.

“Aujourd’hui, on accorde beaucoup d’attention au sujet de la Crimée. Et à juste titre », a déclaré Zelensky dans son discours du soir. “La Crimée est ukrainienne et nous ne l’abandonnerons jamais.”