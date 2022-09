Les explosions du pipeline Nord Stream sont probablement un sabotage. Voici ce que nous savons.

Des responsables européens et de l’OTAN accusent le sabotage de trois fuites dans les pipelines sous-marins Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique. Les responsables de l’UE n’ont nommé personne directement, mais l’allégation a souligné l’incertitude entourant l’impasse énergétique de l’Europe avec la Russie et la volatilité de la sécurité énergétique du continent à l’approche de l’hiver.

Les autorités ont détecté des baisses de pression importantes dans le pipeline Nord Stream 2 lundi, puis ont détecté une autre chute de pression sur le pipeline Nord Stream 1, qui a finalement été déterminée comme provenant de trois fuites distinctes. Des sismologues suédois ont déclaré que des explosions sous-marines étaient à l’origine de ces fuites. L’armée danoise a diffusé des images de gaz du gazoduc bouillonnant à la surface de la mer Baltique.

Une fuite dans un pipeline majeur est un événement singulier ; un autre d’un pipeline jumeau dans un endroit entièrement différent est encore plus sans précédent. Ajoutez à cela le fait que ces deux pipelines sont la source de tensions géopolitiques découlant de la guerre en Ukraine, et il est très difficile d’interpréter cela comme un accident ou une coïncidence. Oh, et au cas où vous ne seriez pas convaincu, les fuites du Nord Stream se sont produites alors que les autorités inauguraient le Baltic Pipe, une nouvelle route gazière entre la Norvège et la Pologne.

“La perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est tout à fait inacceptable et fera l’objet d’une réponse solide et unie”, Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, a tweeté. “La perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est tout à fait inacceptable et fera l’objet d’une réponse solide et unie.”

À l’heure actuelle, bien qu’européens et Fonctionnaires américains appellent cela un acte délibéré, ils n’ont pas directement identifié les suspects potentiels. Des responsables de plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Suède et le Danemark, enquêtent sur les origines de la fuite. Mais officieusement, beaucoup en Europe accusent la Russie de sabotage, étant donné que l’UE pense que le Kremlin a l’habitude d’essayer de militariser l’énergie. Moscou a probablement la capacité et l’équipement nécessaires pour mener à bien une telle opération, et une incitation à continuer de faire pression sur l’Europe alors que Vladimir Poutine intensifie son effort de guerre. Le Kremlin a qualifié de «stupide et absurde» de blâmer la Russie pour les fuites du Nord Stream – et est probablement ravi des théories du complot qui s’infiltrent qui blâment les États-Unis.

Dans l’immédiat, les fuites du gazoduc Nord Stream ont peu d’impact sur la sécurité énergétique européenne. Nord Stream 2 n’a jamais ouvert; L’Allemagne a finalement tué le projet dans la perspective de l’invasion de l’Ukraine. La Russie a réduit puis complètement coupé Nord Stream 1, Gazprom, la société gazière publique russe, affirmant que des problèmes techniques empêchaient la livraison de gaz, ce que personne ne croit vraiment.

Quel qu’en soit le responsable, les fuites du Nord Stream montrent à quel point la situation énergétique de l’Europe reste précaire. Les fuites ont ajouté à l’incertitude mondiale concernant l’accès à l’énergie et son coût. Les pays européens ont stocké du gaz naturel et acheté des approvisionnements de remplacement à prix d’or sur le marché mondial. Mais de nombreuses industries européennes s’appuyaient sur le gaz bon marché en provenance de Russie, et les coûts élevés obligent des réductions et des fermetures d’industries avec des conséquences économiques toujours en cours. Les pays et les villes tentent de réduire la demande en refroidissant les piscines et en éteignant les feux de circulation. Les ménages à travers le continent font face à des factures énergétiques plus élevées, même si certains craignent des pénuries de gaz. Cela se passe sans autre perturbation majeure.

Endommager les pipelines Nord Stream est un avertissement que toute perturbation de l’énergie, qu’elle soit accidentelle, naturelle ou intentionnelle, pourrait aggraver et prolonger la crise énergétique en Europe et au-delà. « Ces attaques montrent que l’Europe n’a pas de capacité de réserve dans le système énergétique. Il se heurtait déjà à cela pour commencer. Maintenant, c’est une énorme vulnérabilité », a déclaré Emily Holland, professeure adjointe à l’Institut d’études maritimes de Russie au US Naval War College.

Ce que nous savons (et ne savons pas) sur les fuites du Nord Stream

Les fuites – deux dans Nord Stream 1 et une dans Nord Stream 2 – ont été détectées en mer Baltique, au large de Bornholm, une île danoise. Selon le Financial Times, les sismologues allemands ont détecté un pic d’activité peu de temps avant que les autorités danoises ne détectent la fuite du Nord Stream 2. Les sismologues suédois ont également enregistré une activité, qui, selon eux, correspondait à une explosion et non à un événement naturel.

Il n’a pas fallu longtemps aux responsables des États européens pour conclure un acte de sabotage, soutenu par l’OTAN. Ce n’était probablement pas trop difficile d’arriver à une conclusion : les dommages comme ceux-ci aux pipelines sous-marins sont rares, et pour que trois se produisent en même temps, le même jour, en même temps qu’une autre route de livraison de gaz vers l’Europe s’est ouverte ? Il est difficile d’imaginer que tout cela est une grande coïncidence.

Publiquement, les responsables ont mis en garde contre la précipitation aux conclusions sur qui et pourquoi. “C’est quelque chose d’extrêmement important pour mettre tous les faits sur la table, et c’est donc quelque chose que nous allons examiner de près dans les heures et les jours à venir”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

En privé, de nombreux responsables ont un coupable : la Russie. Les experts ont souligné que nous ne savons toujours pas avec certitude et qu’il peut être difficile de connaître pleinement la motivation de Moscou.

Mais il y a quelques indices qui pointent vers le Kremlin. D’une part, la Russie a probablement les capacités techniques et l’équipement pour réussir un tel acte, y compris potentiellement par des plongeurs ou des drones sous-marins.

La Russie intensifie également son effort de guerre en Ukraine ; Poutine a mis en œuvre un effort de mobilisation qui fait face à la résistance et au chaos à la maison. La Russie est toujours soumise à de lourdes sanctions de la part des pays occidentaux, et le Kremlin a déjà utilisé l’infrastructure énergétique – Nord Stream 1 en particulier – comme un outil pour faire pression sur l’Occident.

La Russie essaie peut-être de faire comprendre que l’Europe n’obtiendra pas de gaz de la Russie – pas cet hiver, pas dans un avenir proche, et peut-être plus jamais. “C’est un signal que la Russie dit : ‘Très bien, vous ne voulez pas de notre énergie, trouvez-la ailleurs'”, a déclaré Holland. Ce serait la rupture définitive de la Russie dans ses relations avec l’Europe, pour indiquer qu’elle n’a plus d’autre choix que de puiser son énergie ailleurs.

Bien sûr, l’Europe faisait largement cela, et tout le monde savait que la Russie n’enverrait pas de gaz cet hiver. Les pipelines Nord Stream sont essentiellement hors ligne, de sorte que les effets immédiats sur l’approvisionnement sont minimes. Mais l’acte de sabotage souligne le risque pour d’autres infrastructures européennes, comme les pipelines désormais très importants en provenance de Norvège. La Norvège et le Danemark, par exemple, ont renforcé la sécurité autour de leurs propres infrastructures pétrolières et gazières.

Stefan Meister, expert des relations UE-Russie au Conseil allemand des relations étrangères, a souligné que si les prix du gaz européen avaient récemment baissé, un choc comme les fuites du Nord Stream pourrait potentiellement secouer à nouveau les marchés de l’énergie, moins pour ce qu’il signifie en fait et plus encore pour le rappel de la fragilité de la situation énergétique.

Après tout, les pipelines Nord Stream sont actuellement assez inutiles pour la Russie également. “Cela signifie [the way] s’en servir, c’est le faire exploser pour avoir un impact sur le marché du gaz », a déclaré Meister. “Ce n’est pas sur la situation actuelle de l’approvisionnement en gaz, mais c’est plus sur la psychologie.”

Pourquoi l’Europe est encore plus sur les nerfs

Le Kremlin lui-même a déclaré que la possibilité d’une attaque délibérée ne pouvait être exclue, et le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que la Russie était “extrêmement préoccupée”. Le ministère russe des Affaires étrangères s’est également penché sur une théorie du complot selon laquelle les États-Unis sont derrière le sabotage – alimenté par un tweet d’un ancien ministre polonais de la Défense et un clip de Biden de février disant que Nord Stream 2 serait terminé si la Russie envahissait l’Ukraine.

Les États-Unis auraient averti leurs alliés cet été que les renseignements suggéraient que les pipelines Nord Stream pourraient être attaqués et ont, bien sûr, soutenu les alliés européens dans leur enquête. Certains ont lancé le sabotage ukrainien, comme une sorte de faux drapeau, mais les experts ont déclaré que l’Ukraine n’avait probablement pas le savoir-faire technique ou l’équipement pour le faire.

Mais, encore une fois, à certains égards, les dommages du Nord Stream importent davantage pour le risque qu’ils signalent pour l’Europe. « La situation de l’offre est très tendue. Chaque molécule que nous pouvons trouver, nous l’apportons en Europe, quel que soit le prix du moment », a déclaré Andreas Goldthau, expert en énergie à la Willy Brandt School of Public Policy de l’Université d’Erfurt.

L’Europe n’a pas d’autre choix que de le faire parce que le gaz russe représentait environ 40 % de l’approvisionnement en gaz de l’Europe au début de la guerre ; maintenant, il est tombé à environ 9 %. L’Europe devait remplacer ce gaz quelque part, et elle a donc cherché des sources alternatives. Cela comprend plus de gazoduc de Norvège et de gaz naturel liquéfié du monde entier.

Mais cela ne laisse pas beaucoup de place à l’Europe si une autre sauvegarde se déconnecte. Gazprom averti Mercredi, il pourrait couper le gaz naturel circulant dans un gazoduc ukrainien vers l’Europe. D’autres perturbations peuvent survenir, parfois par accident. Comme l’a souligné Goldthau, les ouragans américains pourraient également perturber le marché du GNL. “Il y a tellement d’autres choses qui peuvent mal tourner, et maintenant, en plus de cela, il y a la situation du pipeline”, a-t-il déclaré. “Et tout cela est quelque chose qui aura au moins, à un moment donné, un impact sur la prime de risque et sur le marché à terme.”

La crainte que d’autres infrastructures énergétiques ne tombent en panne peut affecter les marchés, ce qui rend l’approvisionnement en gaz plus coûteux pour l’Europe, mais a également un effet déstabilisateur sur le reste du monde, car les prix de l’énergie augmentent et les pays à faible revenu doivent rivaliser pour du gaz encore plus cher. (Et pour le monde : les impacts climatiques et environnementaux complets de ces fuites ne sont toujours pas clairs, mais le méthane qui s’échappe de ces tuyaux est un « puissant gaz à effet de serre ».)

Au-delà de l’énergie, le sabotage des infrastructures est le type de guerre hybride qui inquiète de nombreux Occidentaux avant l’invasion de la Russie – les cyberattaques ou autres piratages sur les infrastructures critiques. On ne sait pas si la Russie a vraiment ouvert un nouveau front avec l’Occident alors qu’elle mène sa guerre de plusieurs mois en Ukraine. Mais les fuites du Nord Stream laissent entrevoir un hiver encore plus incertain en Europe.