Les explosions du pipeline Nord Stream étaient probablement dues à des explosions, pas à des tremblements de terre, selon un sismologue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’activité sismique détectée sur le site des fuites de gaz des gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique a été causée par des explosions – et non par des tremblements de terre ou des glissements de terrain, a déclaré mardi un sismologue suédois.

Bjorn Lund, directeur du Réseau sismique national suédois, a déclaré que lui et ses collègues avaient recueilli des données sismiques montrant que les explosions avaient eu lieu dans l’eau et non dans la roche sous le fond marin.

Les explosions ont secoué la mer Baltique avant que des fuites inhabituelles ne soient découvertes sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 sous l’eau reliant la Russie à l’Allemagne.

Lund a déclaré que la première explosion avait été enregistrée tôt lundi au sud-est de l’île danoise de Bornholm. Une deuxième explosion plus forte au nord-est de l’île cette nuit-là équivalait à un tremblement de terre de magnitude 2,3.

LES ÉTATS-UNIS SONT EN COURS POUR FINANCER LA MAJORITÉ DU BUDGET NATIONAL DE L’UKRAINE CETTE ANNÉE

Des stations sismiques au Danemark, en Norvège et en Finlande ont également enregistré les explosions.

“Il n’y a aucun doute, ce n’est pas un tremblement de terre”, a déclaré Lund.

Plusieurs responsables européens ont souligné un possible sabotage au milieu d’une impasse énergétique avec la Russie provoquée par la guerre en Ukraine.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré que son gouvernement considérait les fuites comme le résultat d'”actions délibérées” d’auteurs inconnus.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, quant à lui, a qualifié les événements “d’acte de sabotage”, un acte qui “signifie probablement la prochaine étape de l’escalade de la situation à laquelle nous sommes confrontés en Ukraine”.

L’ALLEMAGNE AVERTIE D’UNE ATTENTAT POSSIBLE CONTRE LE GAZODUC NORD STREAM PAR LA CIA DES SEMAINES À L’AVANCE : RAPPORT

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes que les responsables américains n’avaient confirmé ni sabotage ni attentat.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont remplis de gaz naturel mais ne livrent pas le carburant à l’Europe, éclipsant l’inauguration d’un gazoduc tant attendu qui acheminera du gaz norvégien vers la Pologne pour renforcer l’indépendance énergétique du continent vis-à-vis de Moscou.

Les fuites de gaz ont créé une zone blanche mousseuse à la surface de l’eau, images publiées par l’émission militaire danoise. Le ministre danois de l’Énergie, Dan Jørgensen, a déclaré que “nous ne pouvons pas dire combien de temps la fuite durera” car le gaz n’a pas été coupé.

Le gaz naturel qui s’échappe est composé presque entièrement de méthane, le deuxième contributeur au changement climatique après le dioxyde de carbone.

DES NAVIRES DE GUERRE CHINOIS ET RUSSES REPÉRÉS PRÈS DE L’ALASKA

Aucun responsable n’a présenté de preuves de la cause des problèmes du Nord Stream, mais la méfiance à l’égard de la Russie étant élevée, certains craignaient que Moscou ait saboté sa propre infrastructure par dépit ou pour avertir que les pipelines étaient vulnérables aux attaques.

L’ampleur des dégâts signifie que les gazoducs Nord Stream ne pourront probablement pas transporter de gaz vers l’Europe cet hiver, même s’il y avait une volonté politique de les mettre en ligne, ont déclaré des analystes du groupe Eurasia. La Russie a interrompu les flux sur le pipeline Nord Stream 1 de 760 milles pendant la guerre, tandis que l’Allemagne les a empêchés de démarrer dans le parallèle Nord Stream 2.

Les gazoducs Nord Stream sont au centre d’un conflit énergétique entre l’Europe et la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine fin février. La chute des approvisionnements en gaz russe a fait grimper les prix, poussant les gouvernements à atténuer la douleur des factures énergétiques exorbitantes pour les ménages et les entreprises à l’approche de l’hiver.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Baltic Pipe est un élément important dans la recherche de sécurité énergétique de l’Union européenne et doit commencer à acheminer du gaz norvégien via le Danemark et le long de la mer Baltique vers la Pologne le 1er octobre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.