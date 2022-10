Les explosions du Nord Stream sont une “opportunité formidable” – États-Unis – RT World News

Washington peut désormais devenir le premier fournisseur européen de GNL, a expliqué l’administration Biden

Les États-Unis considèrent le sabotage des gazoducs Nord Stream comme un “opportunité formidable” pour sevrer le continent de l’énergie russe, a déclaré vendredi le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes. À l’approche de l’hiver, Blinken a déclaré que les États-Unis souhaitaient que l’Europe diminue sa consommation de carburant.

S’adressant aux journalistes à Washington, Blinken s’est vanté que les États-Unis sont maintenant “le premier fournisseur de [liquefied natural gas] en Europe.” En plus d’expédier son propre carburant en Europe, Blinken a déclaré que les États-Unis travaillaient avec les dirigeants européens pour trouver des moyens de “diminuer la demande” et “accélérer la transition vers les énergies renouvelables.”

"C'est une formidable opportunité de sortir une fois pour toutes de la dépendance énergétique russe et donc de retirer à [Russian President] Vladimir Poutine la militarisation de l'énergie comme moyen de faire avancer ses desseins impériaux », Blinken a déclaré.















Les États-Unis ont probablement le plus à gagner de la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui ont été endommagés par une série d’explosions au large de l’île danoise de Bornholm plus tôt cette semaine. Washington tente depuis des années de convaincre les dirigeants européens d’échanger du gaz russe contre son GNL, et la gravité des dommages aux conduites sous-marines signifie désormais que l’Europe est « indéfiniment privé » du gaz russe via cette route, a déclaré vendredi l’opérateur énergétique russe Gazprom.

Dans un discours vendredi, le président Vladimir Poutine a imputé les explosions à “les anglo-saxons” un langage familier russe pour l’alliance transatlantique américano-britannique.

“C’est évident pour tous ceux qui en bénéficient” Poutine a expliqué. “Ceux qui en profitent sont ceux qui l’ont fait.”

Alors que la voie est désormais ouverte aux États-Unis pour vendre leur GNL plus cher à l’Europe, le manque à gagner ne peut être couvert du jour au lendemain. Les exportateurs américains ont averti tout au long de l’été qu’ils ne seraient pas en mesure d’expédier suffisamment de gaz pour répondre à la demande sur le continent, et de nombreux terminaux d’importation européens sont encore en construction ou en planification.

Pendant ce temps, les factures d’énergie montent en flèche dans toute l’Europe. En Allemagne, qui fait face à la perspective d’un rapide “désindustrialisation” des manifestants sont descendus dans la rue pour exiger la réouverture de Nord Stream 2, quelques jours avant les explosions. Des pénuries alimentaires ont été prévues en Allemagne et le bois de chauffage est en forte demande sur tout le continent alors que les citoyens ont du mal à chauffer leurs maisons.

“Il y a beaucoup de travail acharné à faire pour s’assurer que les pays et les partenaires passent l’hiver”, Blinken a déclaré, suggérant, comme les dirigeants de l’UE l’ont également fait, que l’Europe s’emploie à “réduire la demande” pour le gaz.