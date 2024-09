Les explosions d’engins explosifs révèlent des capacités de renseignement « incroyables » : ancien chef de la NSA

NASHVILLE, Tennessee —L’explosion de plusieurs milliers d’engins du Hezbollah a démontré une capacité étonnante de collecte de renseignements, probablement celle d’Israël – et a souligné les vulnérabilités potentielles des chaînes d’approvisionnement mondiales, a déclaré mercredi un ancien chef de la NSA.

Les auteurs « avaient une capacité incroyable à recueillir des renseignements ciblés et à être en mesure de connaître les chiffres, de savoir qui les détient, [and] « Nous connaissons la fréquence à laquelle ils les utilisent », a déclaré le général à la retraite Paul Nakasone, ancien directeur de l’Agence de sécurité nationale et commandant du Cyber ​​Command américain.

Des milliers de téléavertisseurs ont explosé à distance au Liban à 15h30 heure locale mardi, tuant au moins 12 personnes, dont deux enfants, et en blessant environ 2 800 autres. Mercredi, une deuxième vague d’explosions, cette fois de talkies-walkies — a tué au moins 20 personnes et en a blessé environ 450.

L’attaque secrète contre le groupe militant soutenu par l’Iran a démontré une compréhension approfondie de leurs agents, et que les cibles étaient connues « assez intimement », a déclaré Nakasone, qui a ajouté qu’il n’avait aucune connaissance préalable de l’opération.

Ces derniers mois, le Hezbollah a adopté une stratégie technologique plus basique pour tenter d’échapper aux services secrets israéliens, qui ont infiltré les lignes fixes et les téléphones portables du groupe. Mais cette manœuvre semble s’être retournée contre lui après que quelqu’un – largement croyait être des agents des services secrets israéliens — semblent avoir orchestré une série d’opérations secrètes compromis sur la chaîne d’approvisionnement qui ont transformé les appareils en armes mortelles.

L’une des principales préoccupations aujourd’hui est de savoir comment ces types de détournements pourraient se retrouver à l’intérieur de produits ou d’appareils de consommation américains, a déclaré Nakasone.

« La première est la suivante : s’il s’agissait d’une chaîne d’approvisionnement [attack]« Je pense à nos propres chaînes d’approvisionnement et à ce que nous devons être en mesure de faire pour garantir leur intégrité », a-t-il déclaré. « Le deuxième point est le suivant : s’il ne s’agissait pas d’une attaque contre la chaîne d’approvisionnement, comment a-t-elle été menée ? »

Ces dernières semaines, et suite aux frappes aériennes israéliennes contre ses commandants, le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a informé ses militants à adopter une approche low-tech dans la lutte contre Israël. En février, il a ordonné à panne de téléphone portable dans le but de contrecarrer la collecte de renseignements par Israël.

Israël a un longue histoire de truquer et de faire exploser des appareils de communication sur leurs cibles. En 1996, le Shin Bet israélien a trompé le célèbre fabricant de bombes du Hamas, Yahya Ayyash, en lui faisant utiliser un téléphone portable truqué avec des explosifsle tuant instantanément.

Nakasone, qui a pris sa retraite en février, s’adressait aux journalistes lors d’une conférence de presse précédant le lancement de l’Institut de sécurité nationale de l’Université Vanderbilt, où il devrait diriger le programme destiné à orienter les jeunes talents vers des rôles de sécurité nationale.