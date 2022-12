Les exploits de Pelé au Brésil ont fait de la Coupe du monde un succès mondial

Avant que la Ligue des champions ne devienne la puissance mondiale contemporaine du football, la Coupe du monde était considérée comme le summum du jeu, non seulement en termes de prestige mais aussi de normes, de développement tactique et de réalisations individuelles. Et le nom de Pelé est synonyme de tournoi. Il a dominé le jeu au moment où le Brésil s’est imposé comme la plus grande et la plus attractive puissance de la planète, l'”autre” équipe préférée de tous.

Né en 1940 – 52 ans seulement après l’abolition de l’esclavage au Brésil – il prend congé en tant que roi incontesté du jeu mondial. Il s’appelait à l’origine Edson Arantes do Nascimento d’après Thomas Edison – sa naissance est survenue lorsque l’électricité a été introduite dans sa ville natale éloignée de Tres Coracoes dans l’État de Minas Gerais. Un nom approprié pour un joueur qui allait illuminer le football.

Il n’est pas parti avec une mission globale. À l’âge de 9 ans, il a été frappé par les larmes de son père en écoutant à la radio la défaite du Brésil face à l’Uruguay en finale de la Coupe du monde 1950. L’enfant jura de venger les larmes du père. Les Brésiliens portaient encore du blanc en 1950. Vingt ans plus tard, leurs maillots jaunes étaient synonymes de beau jeu, de victoire avec style.

C’est une histoire où le talent naturel rencontre le dynamisme et l’ambition. Le père de Pelé, connu sous le nom de Dondinho, était un joueur très apprécié qui a subi une blessure qui a essentiellement mis fin à ses perspectives de football le jour qui aurait dû être sa grande pause. La famille a été plongée dans la pauvreté et le jeune a gagné de l’argent en tant que cireur de chaussures.

Pour se mettre au jeu, il dut vaincre une farouche résistance maternelle ; le football était une profession précaire, a soutenu sa mère, où vous n’étiez jamais qu’à une blessure de la ferraille. Le jeune Pelé – les origines du surnom n’ont jamais été entièrement expliquées, et il le détestait à l’origine – a prêté attention. Il s’est donné les meilleures chances de succès en exploitant au maximum son énorme potentiel.

jouer 3:57 La superstar brésilienne du football, Pelé, a remporté trois championnats de la Coupe du monde avant de terminer sa carrière avec le New York Cosmos.

L’histoire de Pelé avec la Coupe du monde est le drame classique en trois actes. Le héros fait son apparition et éblouit à 17 ans en Suède en 1958. Mais cette progression est interrompue par des obstacles : une blessure écourte sa campagne alors que le Brésil triomphe à nouveau en 1962, et quatre ans plus tard, ils sont éliminés prématurément de la concours. Ses prétentions à la grandeur étant mises en doute, il revient sur sa décision de ne pas disputer une autre Coupe du monde et couronne sa gloire au Mexique en 1970, la première télévisée à travers le monde, quand l’exotisme des images et la qualité suprême de l’équipe a établi la norme selon laquelle toutes les équipes brésiliennes suivantes ont été jugées.

L’aspect le plus étonnant de l’histoire est peut-être que la Coupe du monde n’a pas vu Pelé à son meilleur. En 1958, il était exubérant mais brut, un travail en cours exceptionnel. Douze ans plus tard, il connaissait toutes les astuces, était techniquement brillant et avait le calme dans la surface de réparation que la plupart des joueurs ne peuvent atteindre que dans les grands espaces du milieu de terrain. Mais il avait pris du volume et avait perdu une partie du dynamisme de ses années de pointe.

Son plus beau but en Coupe du monde est survenu en 1962, le tournoi qui, sans une blessure, aurait pu marquer sa déclaration définitive en tant que génie du football. Il n’a plus joué de rôle dans la compétition après s’être blessé contre la Tchécoslovaquie lors du deuxième match. Mais lors du match d’ouverture contre le Mexique, il a traversé la défense rivale en utilisant toutes les vertus de l’homme à son apogée, saisissant l’occasion et chargeant avec puissance et rythme, changements de rythme et contrôle étonnant des deux pieds.

Le dribble de Pelé n’était pas comme celui de Lionel Messi, ballon attaché à sa botte gauche. Dans le cas de Pelé, la balle semblait rebondir autour de lui comme un chiot obéissant. “Si Pelé n’était pas né homme”, écrit Armando Nogueira, l’un de ses meilleurs chroniqueurs, “il serait né boule”.

jouer 2:09 Frank Leboeuf se souvient du décès de la légende du football brésilien Pelé, décédé cette semaine à l’âge de 82 ans.

Avec habileté et physique, travail acharné et intelligence, il est devenu une machine à jouer au football. Tous ces attributs sont évidents dans le match qu’il considérait comme le plus beau de sa carrière. En 1962, les champions d’Europe et d’Amérique du Sud se sont rencontrés à domicile et à l’extérieur pour décider de ce qui était alors considéré comme le titre mondial des clubs. Au match aller, Benfica du Portugal a perdu 3-2 à l’extérieur contre Santos du Brésil, pour qui Pelé avait marqué deux fois. Les Portugais étaient confiants de renverser le déficit à Lisbonne, mais Pelé s’est déchaîné, marquant trois buts et en préparant d’autres alors que Santos prenait une avance de 5-0. Deux buts de Benfica dans les cinq dernières minutes n’étaient qu’une consolation. Les enregistrements de ce match révèlent une force de la nature footballistique, un joueur qui se démarque tellement qu’il semble appartenir à une espèce différente.

Quelques années plus tard, en préparation de la Coupe du monde 1966, le jeune Tostao est appelé pour la première fois par le Brésil. Au Mexique en 1970, la combinaison Pelé-Tostao allait éblouir le monde, mais à ce stade, Tostao n’était guère plus qu’un jeune espoir, reconnaissant de partager des séances d’entraînement avec ses idoles des conquêtes de 1958 et 1962. Avec une perspicacité caractéristique, Tostao s’est vite rendu compte que la plupart des anciens avaient depuis longtemps dépassé leur apogée. Pelé, cependant, était toujours au sommet. Le père de Tostao, un fanatique de football, a participé à l’une des séances d’entraînement et a fondu en larmes lorsque son fils l’a présenté à Pelé. “C’était comme s’il était devant son Dieu”, m’a dit Tostao plusieurs années plus tard.

jouer 0:32 L’entraîneur barcelonais Xavi Hernández rend hommage à la légende du football brésilien Pelé, le qualifiant de “référence pour toute une génération”.

Inévitablement, avec le temps, il y avait un prix à payer pour une telle idolâtrie. Pelé était entouré de plus que sa juste part de « yes men » et de ceux qui cherchaient à l’exploiter. Toutes ses déclarations et options financières n’étaient pas judicieuses. Le bilan, cependant, est extrêmement positif. Notamment parce qu’en tant que ministre des Sports du Brésil au milieu des années 90, Pelé a travaillé dur pour instaurer la liberté de contrat pour les joueurs brésiliens – une motivation basée sur un aveu qu’au plus fort de son influence en tant que joueur, il n’avait pas toujours fait utilisation suffisante de son pouvoir dans la cause collective.

Mais c’est en tant que footballeur que l’on se souviendra de lui, car il a fait plaisir à d’innombrables millions de personnes. Pendant près de 20 ans, il a fait partie d’une équipe de Santos qui était l’une des meilleures équipes de tous les temps. Au milieu des années 70, il est sorti de sa retraite pour briller pour le New York Cosmos et donner une impulsion substantielle au développement du jeu aux États-Unis.

Plus que toute autre chose, cependant, Pelé était la royauté mondiale, le roi de la Coupe du monde. Il semblait poignant que sa santé se soit encore détériorée alors que le tournoi au Qatar se déroulait. Il semblait encore suffisamment en bonne santé pour suivre la compétition et, plus important encore, ressentir l’amour et le respect émanant de la communauté du football.

Et en emmenant le Brésil au sommet, Pelé s’était également assuré que le football serait le sport n°1 de la planète et que la Coupe du monde serait sa fête quadriennale. Les légendes qui l’ont suivi ont, après tout, habité la maison qu’il a construite.