Les exploits de Man United sur le terrain ne valent pas mieux que les dégâts hors du terrain

MANCHESTER, Angleterre – Après une trêve internationale remplie de controverses et de déclarations de club, Manchester United a eu l’occasion de laisser son football parler. Plutôt que de faire un pas en avant positif pour aider à stabiliser le navire, Erik ten Hag et son équipe ont été plongés encore plus dans la crise par Brighton & Hove Albion.

L’équipe de Roberto De Zerbi a gagné 3-1 pour mettre fin à la série de 31 matches sans défaite de United à Old Trafford lors de leur premier match depuis que Jadon Sancho a été banni de l’entraînement de l’équipe première et qu’Antony a obtenu un congé au milieu d’allégations d’agression contre l’ailier. Brighton a été la dernière équipe à remporter un match de Premier League ici il y a plus d’un an et a désormais battu United lors de ses quatre dernières rencontres de championnat.

United était privé de Sancho, Antony et du duo blessé Raphaël Varane et Mason Mount, mais Brighton a gagné malgré l’absence de Pervis Estupiñán, Solly March et Julio Enciso, tandis que Billy Gilmour et Evan Ferguson n’étaient nommés que sur le banc. De Zerbi a choisi un onze de départ qui a coûté 17 millions de livres sterling en frais de transfert, soit environ un quart des 73 millions de livres sterling que United a payés au Borussia Dortmund pour signer Sancho en 2021.

Au milieu de tout cela, il y a eu les premiers murmures de dissidence des supporters visant Ten Hag avec de fortes huées résonnant dans le stade lorsque le Néerlandais a remplacé Rasmus Højlund par Anthony Martial avec le score à 2-0. Par la suite, Ten Hag l’a ignoré, tout comme il l’a fait vendredi lorsque sa conférence de presse a été dominée par des questions sur sa rupture publique avec Sancho.

L’entraîneur insiste sur le fait qu’il ne s’intéresse qu’aux choses sur le terrain, mais les performances n’ont pas été bien meilleures que le chaos loin du football lui-même.

Cela fait maintenant trois défaites en cinq matchs, et même leurs deux victoires – contre Wolverhampton Wanderers et Nottingham Forest – sont le fruit des performances décevantes de leurs adversaires. Forest menait 2-0 en quatre minutes avant de perdre 3-2, et lorsque Brighton marquait son deuxième ici, c’était la première fois que United encaissait plusieurs buts lors de quatre matches de championnat consécutifs depuis 1979.

La première saison de Ten Hag a été pleine de hauts et de bas mais, le plus souvent, ils ont gardé leurs cages inviolées à Old Trafford et ont remporté leurs matchs à domicile. Maintenant, il semble qu’ils ne puissent même pas faire ça.

« Nous devons être déçus et nous devons être très ennuyés contre nous-mêmes parce que chez United, l’exigence est que vous gagniez des matchs », a déclaré Ten Hag après le match. « Nous avons bien commencé, nous nous sommes créés des occasions et dès leur deuxième attaque et la première occasion, c’est arrivé. Ensuite, nous devons faire mieux avec ce revers. C’est le stade dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Il faut se regarder dans le miroir , regardez-vous et nous devons nous améliorer. »

Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, les managers chargés de le remplacer ont constaté que les choses peuvent se dégrader très rapidement. Ten Hag ne peut qu’espérer pouvoir organiser un itinéraire de retour d’une manière que David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick n’ont pas réussi à faire.

Après sa défaite contre Brighton samedi, Man United a désormais perdu trois de ses cinq premiers matches de Premier League cette saison. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Cela ne sera pas plus facile avec un déplacement en Ligue des champions au Bayern Munich mercredi, suivi d’un match délicat à Turf Moor contre Burnley trois jours plus tard. United a besoin d’une victoire quelque part et ils en ont besoin rapidement.

« C’est une question de caractère, et maintenant nous devons voir à quel point nous sommes forts et comment l’équipe reste soudée et quels joueurs se lèvent et dirigent l’équipe », a ajouté Ten Hag. « Le Bayern Munich est l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions, nous devons donc être bons là-bas et j’ai déjà expliqué que nous avions absolument besoin de caractère, de conviction, de résilience et de détermination. »

Cela aurait pu être différent ici si VAR n’avait pas exclu une égalisation en première mi-temps, lorsque le ballon a été jugé sorti du jeu avant que Marcus Rashford ne centre pour que Højlund puisse le saisir, mais la victoire de Brighton n’a rien eu de heureux.

Leurs buts sont survenus à la pause, mais ce n’était pas un smash and grab. Brighton avait plus de possession et plus de tirs cadrés, et ils auraient pu marquer plus. L’après-midi a été résumé par les supporters de Brighton dans le coin du stade qui, pendant une période de pression de United dans les arrêts de jeu, ont commencé à chanter « nous voulons que notre ballon revienne ».

Il y avait de petits points positifs pour Ten Hag, comme le début énergique de son équipe, la performance de Rashford et le premier but d’Hannibal en senior, mais ils étaient rares.

Le fait que le premier but de Brighton ait été marqué par l’un de leurs anciens joueurs, Danny Welbeck, en dit long sur la façon dont les choses se passent pour United. Le but, bien travaillé sur la droite et impliquant un mannequin intelligent d’Adam Lallana, a égalé le record du club de Brighton en marquant lors de 16 matchs consécutifs à l’extérieur.

C’est là que se situent ces deux équipes : Brighton, un club en plein essor malgré la perte de joueurs clés au cours de l’été, établit des records de club tandis que United crée l’histoire pour toutes les mauvaises raisons. Après tous les problèmes hors du terrain, la seule statistique qui compte vraiment est que United a perdu trois de ses cinq premiers matches pour la première fois de l’ère de la Premier League.