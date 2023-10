Les exploits audacieux de la légendaire unité israélienne de type SAS Sayeret Matkal se prépare à se déployer à Gaza pour sauver les femmes et les enfants

ISRAËL se prépare à lancer une célèbre unité de forces spéciales sur le modèle du SAS britannique pour sauver les otages à Gaza.

Les Sayeret Matkal sont la principale unité des forces spéciales d’Israël et des experts en récupération d’otages.

7 L’unité des forces spéciales israéliennes, le Sayeret Matkal, est calquée sur le SAS Crédit : Tsahal (Forces de défense israéliennes)

7 Leur mission de sauvetage la plus célèbre a été le raid de l’aéroport d’Entebbe en Ouganda en 1976, lorsque ses troupes ont sauvé 100 Israéliens des terroristes palestiniens. Crédit : Tsahal (Forces de défense israéliennes)

7 Le lieutenant-colonel Johnathan Netanyahu, à droite, est considéré comme le chef du raid audacieux à l’aéroport d’Entebee en Ouganda – mais il a été abattu sur le tarmac Crédit : Institut du cinéma juif

L’unité spéciale de reconnaissance a été placée en attente alors que la nation du Sud Levant prépare une mission audacieuse pour sauver plus de 100 otages du Hamas, selon le Télégraphe.

Depuis qu’ils ont organisé une attaque surprise contre Israël samedi, au cours de laquelle plus de 2 000 personnes ont été tuées, les terroristes affirment avoir capturé au moins 130 personnes.

Ils sont retenus comme boucliers humains dans les tunnels, les immeubles d’habitation et les bases militaires pour dissuader les attaques israéliennes.

Le gouvernement israélien est convaincu que le grand nombre d’otages signifie que des fuites sur leur sort sont imminentes, selon les experts.

Mais ramener les otages sains et saufs est une tâche extrêmement risquée, avec des pertes inévitables.

Cependant, les Sayeret Matkal ont une longue histoire de missions de sauvetage réussies depuis leur création en 1957.

Il s’agit notamment du célèbre raid de l’aéroport d’Entebbe en Ouganda en 1976, lorsque ses troupes ont sauvé 100 Israéliens des terroristes palestiniens.

Également connu sous le nom d’Opération Thunderbolt, les commandos israéliens ont réussi à sauver 102 des 106 otages pris par des pirates de l’air palestiniens et allemands.

Les terroristes avaient détourné un vol d’Air France de 248 passagers entre Tel-Aviv et Paris lors d’une escale à Athènes, avant de le dérouter vers la Libye puis l’Ouganda.

Ils ont été rejoints à leur arrivée par plus de 100 soldats ougandais et retenus en otages afin d’obtenir la libération de 40 militants palestiniens emprisonnés en Israël et de 13 prisonniers dans quatre autres pays.

Après avoir libéré 148 otages non israéliens, les militants ont gardé derrière eux les 94 passagers restants, dont la plupart étaient des Israéliens, et 12 membres d’équipage d’Air France.

Sept jours après le détournement, le Sayeret Matkal a sauvé 102 otages au cours d’une mission clinique de 90 minutes, tuant tous les pirates de l’air et 45 soldats ougandais.

Cependant, Yonatan Netanyahu, commandant du Sayaret Matkal lors de la mission et frère de l’actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a été abattu sur le tarmac.

Il est ensuite devenu un héros national et, à ce jour, l’opération est peut-être considérée comme l’exploit militaire israélien le plus audacieux jamais réalisé.

Il y a également eu six autres missions réussies de sauvetage d’otages, la première ayant eu lieu quatre ans auparavant, en 1972.

L’unité a libéré des otages à bord d’un avion de ligne Sabena à l’aéroport de Tel Aviv en mai de la même année, dans le cadre d’une autre mission audacieuse appelée Opération Isotope.

C’était le résultat d’un autre détournement impliquant des Palestiniens, cette fois par quatre membres de l’Organisation Septembre Noir.

Deux hommes et deux femmes qui prétendaient être en couple exigeaient la libération de 315 terroristes palestiniens emprisonnés en Israël.

Ils étaient armés de deux pistolets, de deux grenades à main et de deux ceintures d’explosifs et menaçaient de faire exploser l’avion avec ses passagers.

Une équipe de 16 commandos déguisés en personnel de maintenance a réussi à prendre le contrôle de l’avion de ligne après l’avoir pris d’assaut et tué les deux pirates de l’air en deux minutes.

Depuis la première opération connue du Sayeret Matkal en 1968, 21 autres opérations ont été enregistrées, la dernière en date remontant à 2017 lors d’une infiltration en Syrie.

Et ce n’est pas seulement dans le sauvetage d’otages qu’ils se spécialisent, le groupe des forces spéciales n’étant pas étranger aux opérations antiterroristes.

Les soldats des forces spéciales ont également combattu lors de la guerre du Kippour en 1973, lorsqu’ils ont repris le mont Hermon aux commandos syriens et secouru le lieutenant-colonel Yossi Ben Hanan derrière les lignes ennemies.

La même année, ils ont mené un raid appelé Opération Printemps de la Jeunesse au Liban en 1973.

Déguisé en femme, le commando Eudm Barak a ordonné à l’unité d’assassiner trois dirigeants palestiniens.

On attribue également aux Sayeret Matkal l’assassinat du dirigeant palestinien Khalil Ibrahim al-Wazir, connu sous le nom d’Abu Jihad, en 1988.

Après un an de préparation, l’unité des forces spéciales israéliennes a pris d’assaut son domicile dans la capitale tunisienne de Tunis aux petites heures du matin.

Après avoir suivi ses mouvements et mis sur écoute ses lignes téléphoniques, une flottille navale appuyée par une couverture aérienne a largué des commandos sur la côte tunisienne avant que des agents du Mossad ne les conduisent au domicile d’Abu pour le tuer.

Les Sayeret Matkal ont également participé à la seconde guerre du Liban en 2006, même si les objectifs précis de l’opération Sharp and Smooth restent classifiés.

Le raid contre un hôpital de la ville de Baalbek, qui servait de quartier général du Hezbollah, a vu un certain nombre de Libanais, dont le Hezbollah et des membres armés du Parti communiste libanais, tués.

Les Sayeret Matkal sont également connus pour avoir été parmi les premières unités militaires à utiliser la célèbre mitraillette israélienne Uzi.

Développé à la fin des années 1940, il possède une crosse pliable et une poignée de type pistolet pour un meilleur équilibre et une plus grande précision.

Lorsqu’il sera sollicité, le Sayeret Matkal espère sauver un maximum d’innocents retenus en otage par le Hamas à Gaza.

Israël a juré de raser Gaza en lançant 250 frappes aériennes en une heure seulement contre son « nid de la terreur ».

Cependant, le Hamas a prévenu qu’il tuerait un otage à chaque nouvelle attaque israélienne.

Il semblerait qu’au moins 17 Britanniques, dont des enfants, soient morts ou portés disparus après l’assaut du groupe terroriste en Israël.

7 L’insigne de Sayeret Matkal – les forces spéciales d’élite israéliennes Crédit : Tsahal (Forces de défense israéliennes)

7 Les Sayeret Matkal ont une longue histoire de missions de sauvetage réussies depuis leur création en 1957. Crédit : Tsahal (Forces de défense israéliennes)

7 Le Sayeret Matkal a tué tous les pirates de l’air et 45 soldats ougandais lors de leur audacieuse mission Opération Thunderbolt en 1976. Crédit : Getty