Les exploitants du cinéma Revue concluent un nouvel accord avec les propriétaires

Le groupe qui gère le cinéma historique Revue à Roncesvalles Village restera en place pour gérer le théâtre après avoir conclu un nouvel accord avec les propriétaires.

Le président de la Revue Film Society, Grant Oyston, a déclaré à CP24 dans un courriel mardi que son groupe avait désormais signé un nouveau contrat de location de cinq ans avec les propriétaires, Danny et Letty Mullin.

L’avenir du théâtre a été laissé en suspens en juin après qu’il soit apparu que les Mullins prévoyaient de mettre fin au bail de la Revue Film Society sur le théâtre, invoquant un manquement aux promesses concernant l’entretien et les améliorations clés du bâtiment.

Le groupe a demandé et obtenu une injonction judiciaire lui permettant de poursuivre ses activités jusqu’à ce que l’affaire soit entendue par le tribunal.

Les Mullins ont acheté le célèbre cinéma local en 2007 afin de le sauver de la fermeture et il est depuis exploité par la Revue Film Society, le groupe communautaire à but non lucratif créé en même temps.

L’incertitude entourant l’avenir du théâtre au début de l’année a suscité une vague de soutien en faveur de son fonctionnement continu, y compris une pétition en faveur d’une action du cinéaste oscarisé Guillermo del Toro.

Un communiqué de presse annonçant le nouvel accord mardi a précisé que les Mullins et la société partagent le désir de voir le cinéma exploité comme une salle de cinéma indépendante et un point de repère communautaire.

« Les négociations, même entre partenaires de longue date, peuvent souvent conduire à des malentendus, mais la durée et la force de notre partenariat avec les Mullins et la bonne foi de toutes les parties nous ont permis de nous retrouver dans une bonne situation », peut-on lire dans le communiqué.

« Ces dernières semaines, des sympathisants de Toronto et d’ailleurs ont montré leur passion pour ce cinéma emblématique, ce qui témoigne du dévouement de la communauté et de l’environnement exceptionnel que la Revue Film Society et les Mullins ont cultivé. »

Le communiqué indique que les Mullins ont demandé qu’un nouveau contrat de location inclue une « contribution significative » au Centre de santé St. Joseph – une demande qui a été répondue par un don de 62 000 $ d’espace publicitaire pour la Fondation du Centre de santé St. Joseph sur la durée du nouveau bail de cinq ans.

Le bail prévoit également la tenue d’un événement annuel de collecte de fonds au théâtre au profit de l’hôpital.

« Les clients peuvent s’attendre à une nouvelle programmation passionnante et à des améliorations à venir des installations, notamment la restauration de la façade patrimoniale qui doit commencer cette année », a déclaré M. Oyston dans le communiqué. « Nous sommes reconnaissants à Danny et à Letty pour leur partenariat et leur soutien continus, ainsi qu’à l’ancien maire de Toronto, John Tory, pour ses efforts de médiation qui ont été d’une aide précieuse pour arriver à ce résultat positif. »

Selon le groupe, le cinéma Revue est le plus ancien cinéma en activité au Canada.