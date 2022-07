Les exploitants de navires commerciaux de l’Okanagan ont chaviré à cause des frais municipaux, les plaisanciers voyous

Certains exploitants de bateaux d’excursion sur le lac Okanagan brassent l’eau au-dessus du programme municipal d’octroi de licences pour les quais de Kelowna.

La ville a fixé des frais pour ses trois lancements de bateaux en mars. Selon le type d’entreprise, les exploitants paient annuellement 1 000 $ ou 2 000 $ par embarcation. Les amendes pour non-conformité peuvent aller jusqu’à 500 $.

Les propriétaires de bateaux privés ne sont pas tenus de payer les frais. Cependant, plusieurs opérateurs commerciaux affirment que c’est injuste, affirmant que de nombreux bateaux privés proposent des visites payantes.

“Je les vois tout le temps annoncés sur Facebook, et je n’ai aucune idée de leur licence ou quoi que ce soit du genre, à 100 $ de l’heure”, a déclaré Lindsay Partington, copropriétaire de Sip and Anchor Luxury Wine Tours and Boat Charters.

“De nombreuses personnes utilisent les quais chaque jour pour ramasser, alors pourquoi ne facturent-elles que les petites entreprises (la ville)?”

Capital News s’est entretenu avec d’autres opérateurs qui ont demandé à ne pas être identifiés. L’un d’eux a affirmé avoir parlé avec un propriétaire de bateau privé qui a déclaré que le respect des règles était un problème.

“Il m’a dit en face que c’est trop de boulot avec la ville, trop d’assurances pour les clients, tant pis”, raconte l’opératrice. « Pourtant, il est là tous les jours avec deux bateaux et Seadoo. “Alors, comment est-ce juste?”

Partington a cessé d’utiliser les quais de la ville parce qu’elle ne veut pas payer les frais, et ses coûts d’amarrage, de carburant et d’emploi ont également augmenté.

«Pour nous, payer une augmentation de 2 000 $ d’amarrage et ensuite payer des frais de 2 000 $ pour peut-être huit ramassages par an ne fonctionnera pas. Cela n’a aucun sens financier. »

Peu de temps après avoir pris cette décision, Partington a reçu ce qu’elle a qualifié d’e-mail “pas très bien rédigé” de la ville.

“C’était ‘vous allez recevoir une amende si vous êtes pris à partir de maintenant.’ Pour quoi, une prise en charge de deux secondes au quai ? »

Le voyagiste anonyme a déclaré qu’il souhaitait obtenir une licence de quai.

“Je suis tout à fait d’accord tant que c’est équitable à tous les niveaux.”

Une autre préoccupation de Partington et des autres opérateurs concerne les personnes qui paient pour monter sur un bateau privé qui peut ne pas être correctement assuré, autorisé ou certifié. La sécurité des opérations des bateaux d’excursion est réglementée par la Loi sur la marine marchande du Canada et supervisée par Transports Canada. Partington dit que les gens ne savent probablement pas qu’ils pourraient sortir sur un navire qui n’est peut-être pas correctement immatriculé ou assuré.

« Et s’il se passe quelque chose ? Vous êtes sur un bateau avec cette personne et elle n’a pas de licence appropriée. Ont-ils la bonne assurance ? Qui sait, peut-être qu’ils le font.

Le voyagiste anonyme avec lequel Capital News s’est entretenu a fait écho à ces préoccupations.

« Le public ne sait peut-être pas dans quoi il s’embarque. Les voyagistes suivent les règles, nous payons beaucoup d’argent et nous respectons les règles avec une couverture et une assurance adéquates.

L’opérateur avait également quelques mots de choix pour ceux qui bafouaient les règles.

“Honte à vous d’avoir pris la responsabilité avec le grand public, car ils n’en ont aucune idée.”

Partington a déclaré que le gros problème pour elle est que Kelowna est une ville qui se targue de soutenir le tourisme.

«Nous avons tellement de grandes petites entreprises et c’est un obstacle. Notre ville devrait soutenir les petites entreprises et le tourisme, et c’est tout le contraire.

Un rapport du personnel remis au conseil municipal lundi indique que l’utilisation commerciale des quais municipaux a chuté d’environ 30% depuis l’entrée en vigueur des frais. Dix entreprises ont obtenu leur licence et dix autres sont en cours de finalisation. Douze exploitants ont indiqué qu’ils ont pris d’autres dispositions et qu’ils n’utiliseront pas les quais de la ville en raison du nouveau programme. Au moins huit entreprises n’ont pas indiqué si elles demanderaient une licence. Les agents des règlements municipaux ont effectué des vérifications aléatoires aux rampes de mise à l’eau de la ville et quatre contraventions ont été émises jusqu’à présent.

«Le programme de lancement de bateaux commerciaux de la ville s’est avéré très fructueux, atténuant la demande commerciale pour une capacité de lancement limitée aux lancements de bateaux de Cook Road et de Water Street tout en générant 140 000 $ de revenus non fiscaux», indique le rapport.

La ville a introduit des frais de licence pour couvrir les frais d’entretien annuels d’environ 250 000 $ des quais de Cook Road, Water Street et Sutherland Bay. On prévoit qu’un montant supplémentaire de 1,15 million de dollars sera nécessaire au cours des dix prochaines années pour les réparations et les améliorations.

Capital News a contacté à plusieurs reprises la ville de Kelowna et Transports Canada pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

