LONDRES – L’avenir des magasins physiques a été remis en question par la pandémie de coronavirus, mais les experts estiment que la clé de la survie sera la réinvention.

Depuis un certain temps déjà, les détaillants tentent d’attirer les clients en créant des expériences en magasin, mais ils doivent maintenant faire preuve de créativité à mesure que les habitudes d’achat changent et que les clients deviennent plus exigeants.

Les achats en ligne ont explosé depuis le début de la pandémie. Rien qu’au Royaume-Uni, les ventes sur Internet sont passées de moins de 20% à plus de 32% en seulement trois mois au début du premier verrouillage induit par Covid. Et les experts s’attendent à ce que la commodité d’acheter en ligne signifie que les consommateurs continueront cette habitude même après la pandémie.

Pendant ce temps, près de 50 magasins ont fermé chaque jour au Royaume-Uni en 2020, selon le cabinet d’expertise comptable PwC.

Les deux tendances montrent à quel point il est important pour les détaillants d’avoir une bonne présence physique.

Kristina Rogers, leader mondial de la consommation chez EY, a déclaré à CNBC en mars qu’il y avait une « vraie redéfinition » dans la façon dont les détaillants utilisent leurs espaces physiques.

«Ce n’est plus seulement un échange de marchandises», a-t-elle déclaré, ajoutant que les détaillants doivent comprendre qui sont leurs clients et ce qu’ils veulent.