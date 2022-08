Les experts voient les lois canadiennes sur l’euthanasie comme une menace pour les personnes handicapées

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

TORONTO — Alan Nichols avait des antécédents de dépression et d’autres problèmes médicaux, mais aucun ne mettait sa vie en danger. Lorsque le Canadien de 61 ans a été hospitalisé en juin 2019, craignant d’être suicidaire, il a demandé à son frère de le “faire sortir” dès que possible. En moins d’un mois, Nichols a soumis une demande d’euthanasie et il a été tué, malgré les inquiétudes soulevées par sa famille et une infirmière praticienne.

Sa demande d’euthanasie n’indiquait qu’un seul problème de santé comme raison de sa demande de mourir : une perte auditive.

La famille de Nichols a signalé le cas à la police et aux autorités sanitaires, arguant qu’il n’avait pas la capacité de comprendre le processus et qu’il ne souffrait pas insupportablement – parmi les conditions requises pour l’euthanasie.

“Alan a été essentiellement mis à mort”, a déclaré son frère Gary Nichols.

Les experts en matière de handicap disent que l’histoire n’est pas unique au Canada, qui a sans doute les règles d’euthanasie les plus permissives au monde – permettant aux personnes gravement handicapées de choisir d’être tuées en l’absence de tout autre problème médical.

De nombreux Canadiens sont favorables à l’euthanasie et le groupe de défense Dying With Dignity affirme que la procédure est «motivée par la compassion» pour mettre fin à la souffrance. Mais les défenseurs des droits de l’homme affirment que les réglementations du pays manquent des garanties nécessaires, dévalorisent la vie des personnes handicapées et incitent les médecins et les agents de santé à suggérer la procédure à ceux qui ne l’envisageraient pas autrement.

Tout aussi troublants, selon les défenseurs, sont les cas dans lesquels des personnes ont cherché à être tuées parce qu’elles ne recevaient pas un soutien gouvernemental adéquat pour vivre.

Le Canada est sur le point d’élargir l’accès à l’euthanasie l’année prochaine, mais ces défenseurs affirment que le système mérite maintenant un examen plus approfondi.

Tim Stainton, directeur de l’Institut canadien pour l’inclusion et la citoyenneté de l’Université de la Colombie-Britannique, a décrit la loi canadienne sur l’euthanasie comme “probablement la plus grande menace existentielle pour les personnes handicapées depuis le programme nazi en Allemagne dans les années 1930”.

Le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos, a quant à lui déclaré que la loi sur l’euthanasie “reconnaît les droits de toutes les personnes… ainsi que la valeur inhérente et égale de chaque vie”.

L’euthanasie, où les médecins utilisent des drogues pour tuer des patients, est légale dans sept pays – Belgique, Canada, Colombie, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et Espagne – ainsi que dans plusieurs États d’Australie. D’autres juridictions, y compris plusieurs États américains, autorisent le suicide assisté, où les patients prennent eux-mêmes la drogue mortelle.

La loi canadienne initiale de 2016 sur l’euthanasie accordait la procédure aux personnes âgées de 18 ans et plus qui remplissaient plusieurs conditions, dont une condition médicale « grave et irrémédiable » causant des souffrances insupportables, et dont la mort était raisonnablement prévisible. Les législateurs ont par la suite supprimé la restriction selon laquelle la mort était imminente, une décision qui, selon les critiques, a supprimé une garantie clé.

Contrairement à d’autres pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où l’euthanasie est légale depuis deux décennies, le Canada n’a pas de commissions mensuelles pour examiner les cas potentiellement troublants.

Il n’y a pas non plus de restriction aux médecins suggérant l’euthanasie aux patients qui ne l’ont pas déjà demandée, une pratique explicitement interdite ailleurs.

Les personnes qui demandent l’euthanasie au Canada ne sont pas non plus tenues d’avoir épuisé toutes leurs options de traitement, comme c’est le cas en Belgique et aux Pays-Bas.

En vertu de la loi actuelle, tout adulte atteint d’une maladie grave, d’une maladie ou d’un handicap peut demander à être tué.

Theresia Degener, professeur de droit et d’études sur le handicap à l’Université protestante des sciences appliquées en Allemagne, a déclaré qu’autoriser l’euthanasie basée exclusivement sur le handicap était une violation manifeste des droits de l’homme.

« L’implication de la loi canadienne est qu’une vie avec un handicap vaut automatiquement moins la peine d’être vécue et que dans certains cas, la mort est préférable », a-t-elle déclaré.

Après la mort d’Alan Nichols, sa famille s’est rendue à la police, mais en mars, un officier a dit à la famille que des documents montraient qu’il «remplissait les critères» d’euthanasie.

Dans l’une des évaluations d’euthanasie déposées par une infirmière praticienne avant la mort de Nichols, elle a noté ses antécédents de convulsions, de fragilité et de “retard de croissance”.

Trudo Lemmens, titulaire de la chaire de droit et de politique de la santé à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il était «étonnant» que les autorités aient conclu que la mort de Nichols était justifiée.

Pendant ce temps, certains Canadiens handicapés ont choisi de se faire tuer face à des factures qui s’accumulent.

Avant d’être euthanasié en août 2019 à 41 ans, Sean Tagert avait du mal à obtenir les soins 24 heures sur 24 dont il avait besoin. Le gouvernement a fourni à Tagert, atteint de la maladie de Lou Gehrig, 16 heures de soins quotidiens à son domicile de Powell River, en Colombie-Britannique. Il a dépensé environ 264 dollars canadiens (206 $) par jour pour couvrir les huit autres heures.

Les autorités sanitaires ont proposé à Tagert de déménager dans une institution, mais il a refusé, affirmant qu’il serait trop éloigné de son jeune fils.

“Je sais que je demande du changement”, a écrit Tagert dans un post Facebook avant sa mort. “Je n’avais tout simplement pas réalisé que c’était une chose inacceptable à faire.”

Stainton, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, a souligné qu’aucune province ou territoire ne fournit un revenu de prestations d’invalidité supérieur au seuil de pauvreté. Dans certaines régions, il a déclaré qu’il était aussi bas que 850 $ CA (662 $) par mois – moins de la moitié du montant que le gouvernement a fourni aux personnes incapables de travailler pendant la pandémie de COVID-19.

Duclos, le ministre national de la Santé, a déclaré à l’Associated Press qu’il ne pouvait pas commenter des cas spécifiques, mais a déclaré que toutes les juridictions avaient une gamme de politiques pour soutenir les personnes handicapées. Il a reconnu « des disparités dans l’accès aux services et aux soutiens à travers le pays ».

Alors que la législation sur l’aide à mourir s’étend à l’échelle mondiale – les législateurs doivent en débattre en Grande-Bretagne et le Parlement portugais a récemment soutenu un projet de loi sur l’euthanasie – certains experts affirment que le système au Canada mérite un examen plus approfondi.

L’année prochaine, le Canada s’apprête à autoriser des personnes à être tuées exclusivement pour des raisons de santé mentale. Il envisage également d’étendre l’euthanasie aux mineurs “matures”, c’est-à-dire aux moins de 18 ans qui remplissent les mêmes conditions que les adultes.

Landry, commissaire aux droits de la personne du Canada, a déclaré que les politiciens devraient écouter les préoccupations des personnes confrontées à des difficultés qui croient que l’euthanasie est leur seule option.

« À une époque où nous reconnaissons le droit de mourir dans la dignité, nous devons faire plus pour garantir le droit de vivre dans la dignité », a-t-elle déclaré.