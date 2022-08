Les experts voient des signes de progrès sur le marché des bureaux de banlieue – Shaw Local

Quand Adam Johnson se retrouve assis dans la circulation ces jours-ci, au lieu de maudire sa chance, il se rappelle que cet inconvénient a un bon côté pour quelqu’un dans son entreprise.

“En tant que gars de bureau, je peux être en colère parce que je suis assis dans la circulation”, a déclaré Johnson, vice-président exécutif de NAI Hiffman spécialisé dans les marchés des capitaux de bureau. “Mais je dois aussi être heureux parce que cela signifie que les gens reviennent au travail, ce qui est bon pour nous.”

En ce qui concerne les indicateurs économiques, ce n’est pas le plus scientifique. Le test du globe oculaire utilisé par Johnson ne l’est pas non plus lorsqu’il dit qu’il voit plus de voitures dans les parkings des immeubles de bureaux. Mais le point demeure, après quelques années difficiles, il y a des preuves de progrès sur le marché de la location de bureaux de banlieue.

Ce n’est pas un grand progrès, et nous ne sommes pas définitivement revenus aux niveaux d’avant la pandémie dans les banlieues. Les propriétaires ressentent encore le pincement.

A déclaré Jon Azulay, directeur général principal de Savills Research : « C’est le moment idéal pour être locataire dans la banlieue de Chicago. Si vous êtes un locataire à crédit, le monde vous appartient.

L’enquête dit

Selon l’enquête de Savills sur la banlieue de Chicago pour le deuxième trimestre, les volumes de location ont augmenté de plus de 70 % par rapport au deuxième trimestre de 2021. “Avec près de 1,7 million de pieds carrés loués, ce trimestre a marqué la meilleure période d’activité de transaction depuis le début de la pandémie », indique le rapport.

Une grande partie de cela, a déclaré Azulay, était qu’Ace Hardware déplaçait son siège social dans l’ancien campus de McDonald’s à Oak Brook était le plus gros bail du quartier dans la banlieue (McDonald’s a déménagé à Chicago). Zebra Technologies prolongeant son bail dans le Lincolnshire pendant six ans était également un gros problème. Endotronix étend son empreinte dans le corridor est-ouest le long de l’Interstate 88.

Du côté négatif, Caterpillar a annoncé qu’il déménageait son siège social de Deerfield au Texas.

Le taux de disponibilité des surfaces de bureaux en périphérie est de 31,1% contre 31,2% au deuxième trimestre 2021.

Le rapport de mi-année 2022 sur le sentiment de Chicago – produit par le Real Estate Center de l’Université DePaul et l’Urban Land Institute Chicago District Council – indique la détresse persistante sur le marché des bureaux de banlieue, avec un sentiment pondéré vers le négatif.

Les participants au rapport ont été invités à classer sur une échelle de 1 (le plus bas) à 5 (le plus élevé) la force de divers secteurs de l’immobilier commercial ainsi que la vulnérabilité aux conditions de marché en difficulté. Le marché des bureaux de banlieue s’est mieux comporté que le marché des bureaux du centre-ville en termes de force – 2,44 contre 2,23 – et de vulnérabilité à la détresse – 3,38 à 3,78.

Cependant, par rapport à tous les autres secteurs, le classement des bureaux de banlieue n’était supérieur qu’à celui des bureaux du centre-ville et des centres commerciaux fermés.

Une grande partie du problème est l’incertitude de l’économie. Il semble que nous ayons dépassé les arrêts et les départs causés par COVID-19. Mais nous ne sommes pas encore tirés d’affaire en ce qui concerne l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, et d’autres hausses des taux d’intérêt sont probablement dues à l’inflation.

Johnson ne s’attend pas à ce que les taux d’intérêt reviennent aux niveaux d’avant la pandémie de sitôt, mais il a déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de baisser aussi loin pour que l’activité de location se normalise. Les taux d’intérêt ont été de l’ordre de 5,5 % à 6 % au cours des deux dernières décennies, et c’est à peu près là où nous en sommes maintenant, a-t-il déclaré.

“D’une manière ou d’une autre, les marchés ont fonctionné lorsque les taux étaient à 5 ou 6%”, a-t-il déclaré. “Et je ne pense pas que les taux d’intérêt vont rester à 5 ou 6%, mais quand ils redescendront, ils ne vont évidemment pas redescendre à 3. Mais les marchés continueront de bien fonctionner même avec un environnement de taux d’intérêt plus élevés.

Les pénuries de main-d’œuvre ont également handicapé les employeurs lorsqu’il s’agit de faire des plans à long terme. Les employeurs doivent souvent faire plus d’efforts ces jours-ci pour attirer et retenir les employés. Cela signifie souvent permettre aux employés de travailler à domicile au moins deux jours par semaine, mais ces décisions continuent de trembler dans de nombreuses entreprises, en particulier les grandes entreprises.

“Il s’agit essentiellement pour les utilisateurs d’entreprise de savoir qui ils sont demain”, a déclaré Jason Wurtz, vice-président exécutif du groupe Office Services chez NAI Hiffman. « … Office survivra sous une forme ou une mode. Vous allez juste avoir un modèle qui ne fonctionne pas tant à domicile mais avec des horaires flexibles. Une fois la poussière retombée, je pense que tout le monde a des horaires flexibles.

En attendant que la poussière revienne, de nombreuses entreprises tiennent leurs engagements à court terme.

Johnson a déclaré que la plupart des PDG souhaitaient voir leurs employés de retour au bureau au moins deux ou trois jours par semaine, un scénario qui pourrait les voir partager des bureaux en venant un jour sur deux, nécessitant moins de pieds carrés d’espace de bureau.

“Je n’entends pas cinq jours très souvent”, a déclaré Johnson.

Bien sûr, si les licenciements reprennent, les employés pourraient devenir plus motivés pour se rendre au bureau.

Un vol vers la qualité

Le type d’espace de bureau compte également. Il y a une fuite vers la qualité dans la région de Chicago.

Plus ancien, l’espace de classe B est en difficulté. Il pourrait être plus susceptible de trouver une autre utilisation que d’être loué comme espace de bureau. Plus récent, l’espace de classe A est à la mode. Plus récent est associé à plus propre, plus sain et plus confortable. Il est également plus susceptible d’avoir le type de commodités qui peuvent rendre les employés plus disposés, voire désireux, de se présenter au bureau.

“La culture de l’environnement de travail des employés, je ne pense pas qu’elle ait jamais été aussi importante qu’elle ne l’a été au cours des 10 dernières années”, a déclaré Wurtz. “Il y a vraiment eu une motivation pour la rétention et la culture des employés et votre environnement et pour essayer de garder ces employés heureux.”

Johnson a ajouté : « Je pense qu’en fin de compte, les entreprises réalisent que vous avez toujours besoin de cette cohésion, de cette collaboration. Et c’est difficile de faire ça avec Zoom. C’est difficile à faire quand les gens sont assis chez eux. Cela rend les gens plus mobiles s’ils ne sont pas connectés à une entreprise, s’ils n’ont pas d’amis dans une entreprise. Ce sont toutes des choses qui aident à renforcer une entreprise.

L’emplacement compte aussi. Le sous-marché O’Hare, étant situé au centre, se porte bien. Le comté de DuPage, en particulier le corridor de l’Interstate 88, est également un point positif.

La banlieue nord est en difficulté car les locataires ne veulent pas être si loin au nord.

Les banlieues du nord-ouest, telles que Schaumburg et Hoffman Estates, sont en difficulté. Une grande question : qu’adviendra-t-il de l’ancienne propriété Sears ?

Que réserve l’avenir?

Azulay voit un long chemin de retour à la normale.

“Je pense que cela va continuer à être un marché de locataires dans un avenir prévisible”, a-t-il déclaré, prédisant que ce sera au moins 12 à 24 mois. “Cela continuera d’être difficile pour les propriétaires.”

Wurtz a ajouté : « J’ai une perspective assez positive dans l’ensemble. Je pense que ça va être lent, mais j’ai une vision positive. Je pense que le mal est fait et que demain sera meilleur.

L’une des raisons de l’optimisme d’Anderson est l’augmentation du nombre de petites entreprises créées pendant la pandémie. Les nouvelles petites entreprises recherchent de petits espaces, souvent dans des immeubles de plain-pied. Finalement, ils se développeront dans de plus grands espaces.

Johnson voit un scénario avec une amélioration significative dans six à 12 mois, en fonction de l’évolution de l’inflation et des taux d’intérêt.

“Nous mentirions si nous disions qu’il n’y a pas de soucis du tout, le bureau ira parfaitement bien”, a déclaré Johnson. « Je pense qu’il y a encore des facteurs de stress. Et il reste encore des problèmes à résoudre et nous ne savons pas encore à quoi cela ressemble. Mais les indications ont été qu’il y a plus de gens qui reviennent au bureau.

https://www.dailyherald.com/business/20220821/hints-of-a-comeback-experts-seeing-signs-of-progress-in-suburban-office-market