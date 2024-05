Les experts tranchent le débat sur les toxines cancérigènes contenues dans les crèmes solaires… dans un contexte dangereux d’abandon des SPF

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com









Les influenceurs sont connus pour suivre le train des tendances farfelues en matière de santé et de bien-être.

L’année dernière, les utilisateurs de TikTok ont ​​bu de l’huile pour blanchir leurs dents, se frottent le visage avec des peaux de banane pour lutter contre les rides et même avalent du Borax pour soulager la douleur.

La dernière tendance semble particulièrement dangereuse : abandonner la protection solaire.

Partout sur TikTok, les créateurs de contenu partagent des vidéos dans lesquelles ils annoncent qu’ils ont renoncé à la crème solaire parce qu’ils pensent qu’elle contient des produits chimiques cancérigènes, notamment du benzène toxique, qui est libéré dans l’atmosphère lors des volcans et des incendies de forêt.

Certains sont allés jusqu’à affirmer que la lumière du soleil ne provoque pas le cancer de la peau, qui touche environ cinq millions d’Américains chaque année.

Gubba Homestead, une influenceuse lifestyle, a partagé sur X qu’elle ne porterait « jamais » de crème solaire et qu’il n’y avait « aucune preuve que le soleil provoque le cancer ».

Dans une vidéo refaite surface de mars sur X, l’influenceur lifestyle et « théoricien du complot » autoproclamé Gubba Homestead, qui compte 50 000 abonnés sur la plateforme, a déclaré : « Je ne porte pas de crème solaire et je ne le ferai jamais.

Dans la vidéo, elle affirme qu’« il n’y a aucune preuve que le soleil provoque le cancer » et nous avons subi un « lavage de cerveau » en nous faisant croire cela. « Le soleil n’est pas un ennemi », ajoute-t-elle. « Votre régime alimentaire et votre crème solaire le sont. »

Bien qu’aucun expert ne suggère d’éliminer la crème solaire, certaines premières recherches suggèrent que les ingrédients de certaines de nos protections solaires pourraient être une source de préoccupation.

Un TikToker nommé Prince a partagé une vidéo déconseillant la crème solaire en raison de certains produits contenant du benzène

Il a plutôt suggéré d’utiliser de l’huile de coco

En 2020, des experts du Programme national de toxicologie ont mené des études approfondies et ont noté que des rats exposés à l’oxybenzone, un filtre UV, développaient des tumeurs dans la thyroïde et l’utérus.

Parallèlement, d’autres analyses ont révélé que le benzène, connu pour provoquer des cancers du sang en cas d’exposition à long terme, est présent dans bon nombre de nos écrans solaires préférés.

Alors, faut-il s’inquiéter de l’utilisation d’une protection solaire ?

Non, disent les experts.

‘Juste parce que c’est [potentially cancer-causing chemicals] cela ne veut pas dire que cela fait quelque chose de mauvais », a déclaré le Dr Adam Friedman, président de la chaire de dermatologie à la George Washington School of Medicine and Health Sciences, à la conférence de presse. le journal Wall Street.

Les idées sur les méfaits potentiels des écrans solaires ont commencé en 2021, lorsque Johnson & Johnson a rappelé la plupart de ses écrans solaires en spray Neutrogena et Aveeno après avoir détecté du benzène dans certains échantillons.

Prince EA, coach de vie, a publié un TIC Tac peu de temps après le rappel, qui a attiré plus de 4 millions de vues, affirmant que le benzène « provoque le cancer ».

« N’est-ce pas ironique ? Un produit conçu pour vous aider à prévenir le cancer de la peau contient des ingrédients qui causent le cancer », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Prince a recommandé de remplacer la crème solaire par de l’huile de noix de coco, affirmant qu’elle offre 45 minutes de protection contre l’exposition au soleil. « Votre peau absorbe tout ce que vous mettez dessus, alors si vous ne voulez pas le manger, pourquoi le mettre sur votre peau ? »

En 2022, une étude du laboratoire indépendant Valisure a révélé qu’un tiers des 661 avaient de faibles concentrations de benezène. David Light, co-fondateur de Valisure, avait précédemment déclaré à DailyMail.com que cela était dû à des impuretés dans la chaîne d’approvisionnement.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

À l’époque, la FDA avait déclaré que le benzène pourrait provenir de produits chimiques utilisés dans le processus de fabrication.

Les principaux coupables étaient les écrans solaires en spray et les lotions et gels après-soleil de marques telles que Garnier, Bioderma, LaRoche-Posay, L’Oréal, Coppertone, Banana Leaf et Neutrogena.

Parmi les autres ingrédients remis en question figurent l’oxybenzone et l’avobenzone, qui sont utilisés pour bloquer les rayons UV. La FDA a demandé des données supplémentaires aux fabricants de produits de protection solaire sur la sécurité de ces ingrédients, bien que les experts aient déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de danger pour l’homme.

UN étude 2011 ont découvert que même si les humains appliquaient quotidiennement un écran solaire contenant de l’ozybenzone sur l’ensemble de leur corps, il faudrait près de 30 ans pour atteindre le niveau d’exposition nécessaire au développement de tumeurs.

Et qu’en est-il des affirmations selon lesquelles la crème solaire est effectivement inutile ?

En janvier, la star de télé-réalité Kristin Cavallari a été critiquée après avoir admis qu’elle ne portait pas de crème solaire sur son podcast « Let’s Be Honest ».

Elle a demandé à Ryan Monahan, un praticien en médecine fonctionnelle en Californie, d’expliquer pourquoi il pense que le port d’un écran solaire n’est pas nécessaire. M. Monahan prétend être médecin mais n’est pas titulaire d’un doctorat en médecine.

La star de télé-réalité Kristin Cavallari a été critiquée plus tôt cette année pour avoir déclaré qu’elle ne portait pas de crème solaire.

Elle a également fait appel à un médecin en médecine fonctionnelle, Ryan Monahan, qui a affirmé que les suppléments d’antioxydants peuvent aider les gens à développer une tolérance au soleil.

Le Dr Andrea Saurez, dermatologue à Houston, a cousu la vidéo de Mme Cavallari en avril et a souligné que même si nos ancêtres passaient toute la journée au soleil, « ils mouraient avant l’âge moyen d’apparition du cancer de la peau ».

« Nous avons littéralement passé toute notre existence en tant qu’humains sous le soleil toute la journée jusqu’au cours des 100 dernières années, et maintenant nous sommes enfermés et passons 93 pour cent de notre temps à l’intérieur », a-t-il déclaré.

« Cependant, nous vivons un mode de vie assez inflammatoire, donc lorsque vous souffrez d’une inflammation interne, le soleil peut aggraver cela et vous n’avez pas le réservoir d’antioxydants pour combattre ce stress oxydatif potentiel. »

M. Monahan a poursuivi en affirmant que prendre suffisamment de suppléments d’antioxydants peut « améliorer votre couche de base au soleil » afin que vous puissiez « tolérer le soleil au lieu de brûler ». Il a qualifié cela de « crème solaire interne ».

Commentant la vidéo, le Dr Andrea Saurez, dermatologue à Houston, a souligné que même si nos ancêtres passaient toute la journée au soleil, « ils mouraient avant l’âge moyen d’apparition du cancer de la peau ».

Elle a noté que même si les antioxydants et les composés anti-inflammatoires présents dans des aliments comme les fruits et légumes peuvent renforcer la protection contre les rayons ultraviolets, ils ne suffisent pas à eux seuls à prévenir les dommages causés par les rayons UV.

« Cela ne fait pas office de crème solaire. Cela ne protège pas les cellules de votre peau contre les dommages causés à l’ADN », a-t-elle déclaré.

« Profitez de votre temps à l’extérieur, mais protégez votre peau. Non, un supplément ne fera pas cela pour vous.

L’influenceur Taylor Morgan a affirmé que la lumière du soleil est « la façon dont vous guérissez » et que « c’est ce que l’industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez ».

L’influenceur Taylor Morgan a affirmé que la lumière du soleil est « la façon dont vous guérissez » et que « c’est ce que l’industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez ».

Pendant ce temps, les experts ont averti que le risque de cancer de la peau dû à l’exposition au soleil est bien établi, et les agences de santé recommandent d’utiliser un écran solaire avec au moins 30 SPF.

Taylor Morgan, un vétéran du Corps des Marines qui se fait appeler « Le Capitaine », a publié l’année dernière un TikTok le montrant debout torse nu dans un ruisseau avec le soleil tapant d’en haut.

« À l’heure actuelle, nous faisons la chose la plus saine qu’un être humain puisse faire », déclare-t-il dans la vidéo, qui a été vue plus de 7,4 millions de fois. « Nous sommes dehors au soleil, sans crème solaire, sans lunettes de soleil, avec tout le spectre des rayons UV, tout en étant ancrés dans un plan d’eau naturel. »

Les experts sont unanimes pour dire que le risque de renoncer à une protection solaire est non seulement mieux établi, mais aussi bien plus mortel que tout risque potentiel lié à son utilisation.

Et des recherches ont montré que la diffusion de fausses informations pourrait conduire les jeunes adultes à adopter des habitudes dangereuses en matière d’exposition au soleil.

Une enquête récente de Institut de lutte contre le cancer d’Orlando Healthpar exemple, a interrogé plus de 1 000 adultes et a découvert que près d’un tiers d’entre eux pensaient qu’un bronzage donnait aux gens une apparence plus saine, et 35 % ne savaient pas si le fait d’avoir un « bronzage de base » prévenait le cancer de la peau.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Le Dr Rajesh Nair, chirurgien oncologue à l’Orlando Health Cancer Institute, a déclaré : « Un bronzage sain n’existe pas, car il s’agit en réalité d’une simple manifestation visuelle de dommages cutanés. »

« Mais nous luttons contre une image perçue positive et des bienfaits pour la santé de quelque chose qui a en réalité une réalité totalement opposée, à savoir que la peau bronzée représente un risque accru de maladie mortelle. »

De plus, les chercheurs ont découvert qu’un adulte de moins de 35 ans sur sept pense que l’utilisation quotidienne d’un écran solaire est plus nocive pour la peau que l’exposition directe au soleil.

Et près d’un quart pensent que boire de l’eau et rester hydraté prévient les coups de soleil.

« Aucune donnée scientifique ne suggère que l’eau potable offre une quelconque protection contre le soleil », a déclaré le Dr Nair.

« En ce qui concerne les écrans solaires, les avantages protecteurs dépassent de loin tous les risques connus, mais si vous êtes préoccupé par les produits chimiques ou les ingrédients contenus dans un écran solaire, les écrans solaires minéraux comme l’oxyde de zinc qui offrent une barrière physique au soleil se sont avérés sûrs, ainsi que vêtements avec protection SPF.

Le Dr Nair a également noté que le fait de disposer d’un si grand nombre de sources d’information, y compris les médias sociaux, peut permettre de tomber plus facilement dans le piège de ces mythes.

Parallèlement, il est bien établi qu’une exposition excessive aux UV augmente le risque de cancer de la peau.

L’exposition au soleil et aux UV est connue depuis longtemps comme le principal facteur de risque de cette maladie.

Des études montrent qu’avoir cinq coups de soleil au cours de sa vie double le risque de mélanome, le type de cancer de la peau le plus mortel.

Rachael Rollisson, 32 ans, originaire du Royaume-Uni, a raconté son diagnostic de choc de cancer de la peau qui a conduit à l’ablation de tissus de son front. Elle prévient les autres que cela peut « arriver à n’importe qui ».

L’utilisation répétée de lits de bronzage en salle avant l’âge de 35 ans augmente votre risque de mélanome de 75 pour cent, selon le Centre international de recherche sur le cancer.

Le National Cancer Institute (NCI) et le CDC déclarent tous deux que le soleil, les lampes solaires et les cabines de bronzage émettent tous des rayons UV nocifs et recommandent d’utiliser un écran solaire.

L’American Academy of Dermatology Association (AAD) recommande d’utiliser un écran solaire avec un FPS d’au moins 30, une résistance à l’eau et une protection à large spectre – cela signifie qu’il combat à la fois les rayons UVA et UVB.

Des patients ont déjà raconté au Daily Mail leurs combats contre cette maladie mortelle, qui comprennent parfois des opérations visant à retirer une partie du visage pour détruire le cancer.

Une femme de 32 ans a révélé qu’elle avait dû se faire enlever une grande partie de son front après que ce qu’elle pensait être une tache de naissance s’est avérée être un cancer.