LONDRES – Alors que nation après nation se précipitaient cette semaine pour fermer leurs frontières avec la Grande-Bretagne, ces mesures ont rappelé la façon dont le monde a réagi après la première apparition générale du coronavirus au printemps. La plupart de ces interdictions de voyage initiales sont arrivées trop tard, mises en place après que le virus se soit déjà répandu dans les communautés du monde entier. Cette fois, alors que les pays tentent d’arrêter la propagation d’un nouveau variant de coronavirus peut-être plus contagieux identifié par la Grande-Bretagne, il est peut-être aussi trop tard. On ne sait pas dans quelle mesure la variante circule déjà, disent les experts, et les interdictions menacent de causer plus de difficultés économiques et émotionnelles alors que le bilan causé par le virus continue d’augmenter. «C’est idiot», a déclaré le Dr Peter Kremsner, directeur de l’hôpital universitaire de Tübingen en Allemagne. «Si ce mutant était seulement sur l’île, alors seulement est-il logique de fermer les frontières avec l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Mais s’il s’est propagé, nous devons combattre le nouveau mutant partout. Il a noté que la compréhension scientifique de la mutation était limitée et que ses dangers n’étaient pas clairs, et a décrit comme naïve l’idée que la variante ne se répandait pas déjà largement en dehors de la Grande-Bretagne.

En outre, la Grande-Bretagne dispose de certains des efforts de surveillance génomique les plus sophistiqués au monde, ce qui a permis aux scientifiques de découvrir la variante alors qu’elle aurait pu passer inaperçue ailleurs, ont déclaré des experts.

Le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, a déclaré que les États membres essaieraient de trouver une approche cohérente face à toute menace posée par la variante. En ce moment, il a écrit sur Twitter, « Limiter les déplacements pour contenir la propagation est prudent jusqu’à ce que nous ayons de meilleures informations. » Mais il a noté: «Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité.» Alors que les États-Unis appellent de plus en plus à rejoindre les dizaines de pays qui interdisent de voyager depuis la Grande-Bretagne, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a appelé à la prudence, affirmant qu’il y avait de fortes chances que la variante soit déjà là. «Je ne pense pas qu’une telle approche draconienne soit nécessaire», il a dit sur « PBS NewsHour » le lundi soir. «Je pense que nous devrions sérieusement envisager la possibilité d’exiger des tests sur les personnes avant qu’elles ne viennent du Royaume-Uni ici.»