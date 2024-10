Les experts sont « prudemment optimistes » quant à la baisse du taux de pauvreté des enfants au Nouveau-Mexique

Des programmes tels que les crédits d’impôt remboursables jouent un rôle majeur pour sortir les enfants du Nouveau-Mexique de la pauvreté, selon la mesure annuelle supplémentaire de la pauvreté du US Census Bureau publiée en septembre.

La mesure supplémentaire de la pauvreté est publiée chaque mois de septembre aux niveaux des États et du pays. Il prend en compte les programmes de lutte contre la pauvreté lors de la détermination du taux de pauvreté, par opposition à la mesure officielle de la pauvreté, qui ne prend en compte que le revenu basé sur le salaire.

« Lorsque vous regardez la mesure supplémentaire de pauvreté, elle mesure en fait l’impact d’un grand nombre de programmes anti-pauvreté très puissants comme nos crédits d’impôt et nos programmes SNAP, et même les repas scolaires sont inclus dans cette mesure. Et ainsi, cela nous donne en quelque sorte une meilleure idée de ce dont dispose un ménage en termes de ressources », a déclaré Emily Wildau, analyste principale de la recherche et des politiques/coordinatrice de KIDS COUNT pour New Mexico Voices for Children.

Wildau a déclaré que la mesure supplémentaire prend en compte le coût de la vie local ainsi que les programmes d’assistance nutritionnelle supplémentaire et les crédits d’impôt nationaux et étatiques. Elle a déclaré que les crédits d’impôt remboursables sont ceux qui ont le plus grand impact pour « sortir les enfants de la pauvreté ».

Cette année, le bureau a également publié une mesure supplémentaire de la pauvreté des enfants au niveau de l’État, une moyenne des données collectées entre 2021 et 2023.

Selon les données du recensement, le taux de pauvreté des enfants du Nouveau-Mexique sur une période de trois ans est de 27,4 % selon la mesure officielle de pauvreté, plaçant l’État au dernier rang des États-Unis. Selon la mesure supplémentaire de pauvreté, le taux tombe à 8,9 % et place le Nouveau-Mexique au premier rang. au 17ème rang du pays. La moyenne nationale des mesures complémentaires est de 10,4 %.

« Ces informations sont cruciales pour les législateurs car elles montrent comment les politiques de lutte contre la pauvreté améliorent la vie quotidienne des enfants en fournissant des ressources essentielles qui améliorent le bien-être et conduisent à de meilleurs résultats à long terme pour les familles », a déclaré Gabrielle Uballez, directrice exécutive de NM Voices for. Enfants. « Il est tout aussi passionnant de constater que ces données ne prennent même pas en compte l’une des politiques anti-pauvreté les plus récentes de l’État : le crédit d’impôt pour enfants. »

Wildau a déclaré que le crédit d’impôt pour enfants de l’État n’avait été promulgué que récemment pour l’année fiscale 2023 et qu’il apparaîtrait dans les données à partir de septembre prochain. L’ensemble de données de cette année comprend également les années où les politiques fédérales relatives à la pandémie de COVID-19 étaient encore en vigueur.

Elle a déclaré que ces nouvelles données pourraient façonner les politiques présentées lors de la prochaine session législative du Nouveau-Mexique au début de 2025.

« Notre crédit d’impôt pour enfants de l’État est encore relativement nouveau, mais nous pourrions également en faire davantage. Nous pourrions l’augmenter spécifiquement pour les familles avec de jeunes enfants de moins de 6 ans », a déclaré Wildau. « Le simple fait de financer et de soutenir les améliorations nécessaires à la mise en œuvre des programmes et de réellement éliminer les obstacles qui empêchent les gens de s’inscrire peut également être très utile. »

Les obstacles comprennent le transport limité ou l’accès physique aux bureaux où les candidatures au programme peuvent être soumises. Des connexions Internet étendues peuvent résoudre certains de ces problèmes pour les habitants des communautés rurales, a déclaré Wildau. Il est également important d’envisager la dotation en personnel des agences qui offrent ces programmes.

Elle a ajouté que le grand changement qui permettrait de réduire la pauvreté dans l’État serait d’augmenter le salaire minimum. D’autres solutions à long terme énumérées par Wildau consistaient à « soutenir vigoureusement » l’éducation de la petite enfance par le biais de l’enseignement supérieur afin d’améliorer les résultats des générations futures.

« Nous savons que la pauvreté est un choix politique », a déclaré Uballez. « Nous nous appuyons sur notre succès en continuant à adopter des politiques qui aident nos enfants et nos familles à améliorer l’accès aux prestations tout en explorant de nouvelles opportunités pour créer de la richesse, augmenter les salaires et briser les cycles générationnels de pauvreté. »

Wildau a déclaré que même si les données montrent une amélioration pour les Néo-Mexicains, elle reste « prudemment optimiste » à mesure que les programmes diminuent et que d’autres prennent leur place.

Leah Romero est une journaliste basée à Las Cruces placée auprès de Source New Mexico dans le cadre de la New Mexico Local News Fellowship.

Cet article a été initialement publié sur Las Cruces Sun-News : Les experts sont « prudemment optimistes » quant à la baisse du taux de pauvreté des enfants dans l’État