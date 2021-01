Les experts de la santé ont critiqué la décision du gouvernement indien de donner le feu vert à un vaccin autochtone Covid-19, Covaxin, qui n’a même pas publié les données des essais de troisième étape.

Dimanche, Delhi a donné son approbation au jab AstraZeneca qui avait déjà été approuvé au Royaume-Uni, ainsi qu’à un vaccin moins connu, produit par la société indienne Bharat Biotech.

La décision d’approuver le vaccin Covaxin de Bharat Biotech a été largement condamnée par la communauté médicale indienne comme « précipité. »

L’organisme de surveillance de la santé All India Drug Action Network a déclaré qu’il était « choqué », ajoutant qu’il y avait «Préoccupations intenses découlant de l’absence de données d’efficacité.»

Le All India Drug Action Network a déclaré qu’il était « Déconcerté de comprendre ce que la logique scientifique a motivé » le comité de surveillance compétent pour approuver «Un vaccin incomplètement étudié.»

Le groupe médical a affirmé que le manque de transparence et d’approbation hâtive « Soulève plus de questions que de réponses et ne renforcera probablement pas la confiance dans nos organes de décision scientifique. »

Le Dr Gagandeep Kang, l’un des experts médicaux les plus éminents de l’Inde, a déclaré au Times of India qu’elle avait « je n’ai rien vu de tel avant », et a souligné: « Il n’y a absolument aucune donnée d’efficacité qui ait été présentée ou publiée. »

Pendant ce temps, le député indien Shashi Tharoor était parmi ceux qui posté sur Twitter pour partager leurs réservations.

«Le Covaxin n’a pas encore fait l’objet d’essais de phase 3. L’approbation était prématurée et pouvait être dangereuse. @drharshvardhan devrait clarifier. Son utilisation doit être évitée jusqu’à la fin des essais complets. L’Inde peut commencer avec le vaccin AstraZeneca dans l’intervalle ». il a écrit.

Le contrôleur général indien des drogues, VG Somani, a déclaré que Covaxin était «Sûr et fournit une réponse immunitaire robuste.»

Aussi sur rt.com L’Inde approuve le vaccin AstraZeneca alors que la société travaille toujours sur l’efficacité du jab d’au moins 62% après des résultats d’essai décevants

Le Dr Debkishore Gupta, microbiologiste clinique consultant et responsable du contrôle des infections aux hôpitaux CK Birla, a également exprimé sa préoccupation quant à l’approbation du vaccin AstraZeneca, suggérant que son efficacité est «Inférieur à tout autre vaccin approuvé dans de nombreux pays.»

«Il s’agit de l’efficacité moyenne entre le groupe normal qui a reçu deux doses complètes (62 pour cent) et une demi-dose et une dose complète (90 pour cent). L’Inde a approuvé un régime à dose complète. Sur la base du schéma posologique complet pour les deux injections approuvées, AZ avait montré une efficacité de 62% sur la base de son propre article soumis au magazine The Lancet ». il expliqua.

D’autres experts ont mis en garde contre la comparaison des données d’essais. Le professeur Eleanor Riley, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, avait précédemment noté qu’AstraZeneca, contrairement à d’autres essais, avait administré des tests hebdomadaires sur écouvillon des participants aux essais pour rechercher des infections asymptomatiques.

L’Inde produit environ 60 pour cent de la production mondiale totale de vaccins et jouera probablement un rôle majeur dans la fabrication de nombreux vaccins Covid-19.

Selon les rapports, le Serum Institute of India – le plus grand producteur mondial de vaccins – a déjà 50 millions de doses du vaccin AstraZeneca dans des flacons.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!