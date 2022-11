Les experts se penchent sur la protection d’appoint d’omicron Covid contre les variantes

« Un rappel est un rappel » Dr Roy Gulick , chef de la division des maladies infectieuses au Weill Cornell Medicine et au New York-Presbyterian Hospital, a déclaré à CNBC Make It. “Qu’en est-il de toutes ces nouvelles variantes du Scrabble ? Le message reste le même : faites-vous booster, provoquez votre système immunitaire pour qu’il réponde bien au virus.”

Mais il y a un nouveau lot de variantes dites “Scrabble” qui circulent dans le monde. Alors que la sous-variante BA.5 d’omicron représente toujours près de 40% des cas de Covid aux États-Unis, des souches comme BQ.1, BQ.1.1 et BA.4.6 augmentent chaque semaine, selon les derniers Centers for Disease Control and Prevention Les données .

Si vous avez reçu un nouveau rappel Covid spécifique à omicron, vous êtes le plus protégé possible contre le virus.

Aucun vaccin n’est jamais efficace à 100% contre l’infection. Mais l’augmentation d’autres anticorps pourrait aider à contrôler la capacité du virus à se répliquer, en aidant à raccourcir la durée des infections et à protéger contre les maladies graves et l’hospitalisation, dit Fuller.

Ces anticorps dominants deviennent la cible de nouvelles mutations Covid. Mais les boosters spécifiques à l’omicron – ou tout booster Covid, d’ailleurs – peuvent aider à élargir votre “soupe” et à générer une plus grande concentration d’anticorps, dit Fuller.

Lorsque vous vous faites vacciner, votre corps génère une soupe alphabétique de différents anticorps anti-virus, explique-t-elle. Certains anticorps finissent par devenir plus dominants que d’autres et assurent la majeure partie de la protection de votre corps.

Sans données sur l’efficacité des nouveaux boosters contre les variantes du Scrabble, certains experts étudient comment le booster Covid monovalent original – qui est devenu disponible pour les adultes américains âgés de 18 ans et plus en novembre 2021 – effectué contre des variantes alors émergentes comme omicron.

“Il existe déjà des études pour montrer que même le rappel monovalent, qu’il s’agisse de Pfizer ou de Moderna, produit en fait des anticorps neutralisants similaires contre ces variantes [when compared to other variants]”, déclare le Dr Jose Vazquez, chef des maladies infectieuses au Medical College of Georgia de l’Université Augusta.

Des données récentes ont montré que certains anticorps, qu’ils proviennent d’une vaccination ou d’une infection antérieure, ont duré jusqu’à un an et demi chez certaines personnes – et plus de 80% de la population nord-américaine a eu un vaccin ou une infection Covid, dit Vazquez.

“Heureusement pour nous, tous ces vaccins, y compris le vaccin original, susciteront un certain type de réponse d’anticorps neutralisants”, a déclaré Vazquez. “Cela nous aidera malgré le fait que ce sont de toutes nouvelles variantes que nous avons.”

