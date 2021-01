La semaine

Le sénateur Joe Manchin dit qu’il s’opposerait « absolument » aux contrôles de relance de Biden, puis qu’il reviendrait rapidement après le réservoir des stocks

Le président élu Joe Biden a annoncé vendredi certaines priorités économiques, mais le sénateur Joe Manchin (DW.V.) a rapidement creusé des trous dans ses plans. Post, et a déclaré que ses plans incluent un paquet de plusieurs billions de dollars qui fournirait « une aide plus directe aux familles et aux petites entreprises », en partie via des chèques de relance de 2000 dollars. modérée dans la majorité mince des démocrates au Sénat, a semblé décontenancée par la promesse de Biden. «Je ne sais pas d'où diable viennent les 2 000 $. Je jure devant Dieu que non», dit-il. « C'est encore 400 milliards de dollars. » Étant donné que les républicains sont unis pour s'opposer à des contrôles plus importants, la résistance d'un seul démocrate pourrait jeter une clé dans les plans de Biden. insistant sur le fait que Manchin « ne trace pas une ligne rouge contre » des chèques de 2 000 $, mais « croit simplement que la distribution de vaccins devrait être une priorité plus élevée », comme l'a dit Sahil Kapur de NBC News. Réalisant peut-être à quel point son opposition radicale au plan pourrait être conséquente, Manchin a tweeté plus tard pour noter qu'il était ouvert à la discussion. « Si la prochaine série de contrôles de relance est lancée, ils devraient être ciblés sur ceux qui en ont besoin », écrit-il. De toute évidence, entre les premiers commentaires de Manchin et sa clarification, les marchés semblaient remarquer le barrage routier potentiel. : //t.co/qzugAEnxpL pic.twitter.com/34WGqpsXJ3>> – Bloomberg (@business) 8 janvier 2021 Outre le rôle de Manchin dans l'annonce, les remarques de Biden sur ses projets économiques ont été remarquables en ce sens qu'il a donné la priorité à l'extension de l'assurance chômage, ainsi que l'envoi de milliards de dollars d'aide aux États et aux gouvernements locaux, ce qui pourrait aider à accélérer la distribution du vaccin COVID-19.