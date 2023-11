Les experts s’accordent à dire que mettre fin au vol de pancartes de football universitaire n’est qu’à un clic, alors qu’est-ce qui prend autant de temps ?

Rob Neumann se demande ce qui aurait pu se passer. Le coordinateur offensif du Rochester Community and Technical College venait d’aider à mener les Yellowjackets au match de championnat 2015 de la National Junior College Athletic Association. Neumann et son équipe étaient prêts à franchir une nouvelle étape futuriste.

Le programme basé à Rochester, Minnesota, s’était engagé à utiliser la technologie GoRout. La jeune société a promis une nouvelle étape dans le transfert des appels de jeu depuis la touche. Oubliez les panneaux, oubliez les communications avec le casque. Bon sang, oubliez ces appels de jeu au sens conventionnel du terme. Les Yellowjackets allaient porter des bracelets qui transmettraient électroniquement le prochain jeu depuis le banc de touche.

Pour une équipe qui avait surfé sur la vague d’accélération jusqu’à une saison de 11-1, cela allait changer la donne, même si la technologie n’était autorisée qu’à l’entraînement.

C’était il y a sept ans et Neumann ne veut toujours pas lâcher prise.

“J’y pense plus que n’importe quel être humain ne le devrait probablement”, a-t-il déclaré à CBS Sports.

L’équipe des Yellowjackets a été licenciée après la saison 2015 après une fiche de 31-4 au cours des trois années précédentes. Cette décision est moins un mystère que la raison pour laquelle une telle technologie n’a pas progressé jusqu’à être utilisée dans le jeu aujourd’hui. Surtout au milieu du scandale des vols de pancartes dans le Michigan qui balaie le sport.

Les réponses courtes sont les coûts, la responsabilité et le perfectionnement d’une technologie qui ne réalise que maintenant son potentiel. Les communications électroniques – qu’il s’agisse de haut-parleurs intégrés au casque ou de ce que l’on appelle les « appareils portables » comme GoRout – ont été discutées par le Football de la NCAA Comité des règles depuis des années. Les événements récents ont exigé qu’ils examinent plus sérieusement les options électroniques pour faciliter les appels de jeu.

“Oh ouais, faites-le savoir”, a déclaré le directeur sportif du Nebraska, Trev Alberts, membre du comité de surveillance du football de la NCAA. “J’en suis un fervent partisan. Notre commissaire en est un élément important. Nous avons eu de nombreuses discussions avec nos entraîneurs du Big Ten.”

Une grande partie avant que Connor Stalions ne devienne le plus grand espion depuis James Bond. Le comité des règles de football de la NCAA et le secrétaire-rédacteur en chef des règles, Steve Shaw, ont déjà fait savoir que les communications électroniques seraient une question « prioritaire » en 2024.

En 2021, Southern et Grambling ont expérimenté l’utilisation des communications par casque dans leur jeu de rivalité, le Bayou Classic. Dans le cadre de la dernière expérience, les équipes FBS seront autorisées à utiliser les communications électroniques pendant la saison de bowling qui débutera le mois prochain. Les écoles concurrentes devraient se mettre d’accord sur son utilisation. Il n’y a pas de limite au nombre de joueurs pouvant porter cette technologie.

“C’est quelque chose qui n’est pas un tout nouveau sujet”, a déclaré Shaw. “Le comité des règles a en quelque sorte indiqué que la technologie serait un élément important de la réunion de l’année prochaine.”

“Cela a nécessité un processus dont toutes les conférences et tous les administrateurs étaient au courant et sur lequel ils travaillaient”, a-t-il ajouté. “… Les événements actuels ont [created] au moins beaucoup d’intérêt et de questions à ce sujet. C’est plus une histoire 1699475530 qu’elle ne l’était.”

Ce qu’aucun d’entre eux n’avait prévu, c’était que la question devienne un sujet d’actualité. La situation au Michigan a révélé ce qui est un élément essentiel du jeu depuis des décennies. Le vol de pancartes pourrait être la forme de jeu la plus ancienne du sport. Avec l’avènement des infractions sans caucus, les jeux étaient signalés par des gestes et des signes de la main.

Les règles de la NCAA autorisent le vol de ces pancartes les jours de match. Le jeu équitable brise également les tendances du cinéma de jeu. Ce qui n’est pas permis, c’est ce que les stalions auraient manigancé : la reconnaissance anticipée des adversaires. L’enregistrement vidéo de ces signes pendant le dépistage préalable constitue également une violation de la NCAA.

Les communications électroniques élimineraient fondamentalement le potentiel d’un tel espionnage. S’il n’y a plus de pancartes, eh bien, il n’y a plus de pancartes à voler.

“Je pense à 100% que c’est le cas [get rid of sign stealing]”, a déclaré Neumann. “Je pense que toute cette histoire de vol de pancartes est hilarante. Tout le monde le fait. Tout le monde n’est pas aussi flagrant que le Michigan. »

La NJCAA suit l’exemple de la NCAA en interdisant les communications électroniques. Le comité de surveillance de la NCAA élabore généralement des règles qui seront discutées par le comité des règles. Dans ce cas-ci, le comité des règles a été en première ligne.

Les entraîneurs FBS soutiennent en général la technologie portable par opposition aux communications par casque, selon Todd Berry, directeur exécutif de l’American Football Coaches Association.

Lorsque les infractions généralisées et accélérées ont commencé à se développer il y a 20 ans, le groupe a commencé à disparaître – contrairement à ce qui se passait auparavant. NFL. Communiquer des jeux sur le terrain est devenu une forme d’art. Ces panneaux d’affichage montrant tout, des personnages de dessins animés aux 💩, faisaient fureur.

Le plus gros problème dans la transition vers l’électronique à l’heure actuelle semble être la logistique. La NFL n’autorise qu’un seul joueur de chaque côté du ballon à avoir des communications dans le casque. GoRout permettrait à chaque joueur du jeu d’utiliser ce bracelet.

Les 32 stades de la NFL sont tous câblés avec la même bande passante, ce qui garantit une communication transparente entre la ligne de touche et le casque. Il y a des stades universitaires qui ne sont même pas correctement câblés. Vous êtes-vous déjà déjà rendu à un jeu et avez-vous bloqué votre iPhone parce qu’il n’y avait pas assez de bande passante ?

“Les accusations de vol de pancartes en sont un élément”, a déclaré Alberts. “Oubliez tout ce qui s’est passé. C’est la modernisation du jeu. C’est le déroulement du jeu. Franchement, vous regardez certains de ces étudiants que nous recrutons. Ils utilisent la technologie au lycée et arrivent ensuite en Division I, le football à grande échelle, et nous brandissons ces pancartes folles. »

Si et quand la technologie sera approuvée pour le football universitaire, elle arrivera bien rodée. La Major League Baseball a adopté la technologie PitchCom pour la communication avec les lanceurs et les receveurs en 2022. La Fédération nationale des associations de lycées d’État autorise les entraîneurs de baseball à communiquer électroniquement avec les receveurs. à partir de 2024. En 2021, la NCAA a adopté une règle similaire au baseball.

Cela définit le contexte pour le PDG de GoRout, Mike Rolih, un ancien lanceur de Division I à Dayton qui a ensuite obtenu une maîtrise en technologie à Eastern Illinois.

“Je suis tout simplement tombé amoureux de l’idée de contribuer à l’intersection entre le sport et la technologie”, a-t-il déclaré. “Ce qui a toujours été fait d’une certaine manière peut être affecté par une manière de penser différente.”

Rolih dit qu’il a 55 clients FBS, tous utilisant dans la pratique la technologie portable. Deux de ses clients les plus anciens sont Tom Allen à Indiana et Kalen DeBoer à Washington.

“En fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit : l’intégrité du jeu et s’assurer que les expériences visuelles et les activités sur le terrain sont aussi précises, propres et efficaces que possible”, a déclaré Rolih.

Considérez la technologie GoRout comme une Apple Watch élaborée. Il peut être porté au poignet ou autour de la taille. Les joueurs peuvent jeter un coup d’œil et voir le dessin d’une pièce accompagné du scénario ou simplement du nom de la pièce.

“Pensez-y comme à un écran de téléphone vous montrant le schéma d’un jeu, exactement ce que vous êtes censé faire, où vous êtes censé être”, a déclaré Neumann, qui est maintenant entraîneur adjoint du lycée dans la région de Twin Cities. . “… Essayer d’amener de jeunes enfants à diriger une pièce de théâtre à partir d’un panneau d’affichage est à la limite de l’induction d’un accident vasculaire cérébral.”

GoRout est devenu un leader dans un domaine en pleine croissance. Rolih a trois brevets et huit autres en attente sur sa technologie, qui a été continuellement affinée depuis ses débuts avec la commande par Rochester d’un lot de wearables il y a huit ans.

“Ils étaient mon premier client payant, et je me suis dit : ‘Cela doit être une entreprise'”, a déclaré Rolih.

Les communications par casque présentent des inconvénients, du moins au niveau collégial. Les fabricants de casques ont fait savoir que toute modification apportée à cet équipement pourrait enfreindre les normes de sécurité du National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment (NOCSAE). NOCSAE est considérée comme la norme industrielle en matière de sécurité des casques.

Des poursuites judiciaires concernant des traumatismes crâniens ont entraîné la faillite de plusieurs fabricants de casques. Cela a laissé Riddell et Schutt comme les derniers acteurs majeurs du secteur.

La responsabilité n’a pas été déterminée pour les équipes pendant la saison de bowling. Southern et Grambling ont accepté d’assumer ces risques en 2021.

“Je pense [electronic communications] cela reviendra certainement”, a déclaré Hunter Yurachek, directeur sportif de l’Arkansas, un autre membre du comité de surveillance. “C’est une de ces choses où certains peuvent se le permettre et d’autres non. Si vous l’adoptez et le rendez permissif, [then] si vous voulez l’utiliser, utilisez-le. … Je pense que vous constaterez que tout le monde trouvera l’argent pour le faire. »

Rolih n’a pas voulu révéler sa structure de prix, mais si c’est une question de prix, les joueurs de football universitaire du monde entier utilisent déjà ces « appareils portables » le jour du match. Catapult est un dispositif de biosurveillance en forme de gilet porté depuis longtemps par les joueurs de football sous leurs uniformes.

Avec autant d’argent frais dans le système sous forme de revenus de droits TV, le coût est moins un problème que la logistique. Certains ont suggéré de rendre les communications électroniques facultatives. Si certaines équipes n’en ont pas les moyens, elles ne sont pas utilisées dans ce jeu spécifique.

Mais dans les Power Four, plus riches, ils pourraient constituer un autre délimitateur entre les nantis et les démunis.

“La NFL possède le jour de la semaine”, a déclaré Rolih. “La grande différence entre avoir 32 équipes certifiant 40 à 60 casques [in the entire league] dans le cadre de leur convention collective que dans les 133 institutions FBS, c’est un problème plus important à grande échelle.

Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a déclaré qu’il avait discuté de la situation au Michigan avec les entraîneurs et les administrateurs au sein de sa conférence. Les AD ont reçu un aperçu lors d’une vidéoconférence la semaine dernière.

“Le [football] Le comité des règles doit s’adapter pour permettre une plus grande utilisation de la technologie”, a déclaré Sankey. “Je suis tout à fait certain que les récents rapports approfondis et résumés des activités impliquant certains programmes encourageraient le comité des règles.”

Le sujet est devenu si omniprésent que Sankey ne pouvait se permettre un sourire ironique.

“Nous avons rendu visite à des imprimeurs de panneaux d’affichage pour voir quel était l’impact économique…