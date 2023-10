Les experts russes pèsent après l’attribution du prix Nobel de la paix 2023 à un activiste iranien — RT World News

La décision d’honorer Narges Mohammadi, une combattante emprisonnée pour les droits des femmes, divise l’opinion

Le militant iranien des droits humains Narges Mohammadi a reçu vendredi dernier le prix Nobel de la paix 2023. Cela a été annoncé par le Comité Nobel norvégien, qui a noté que le prix est « pour son combat contre l’oppression des femmes » et pour le « lutter pour promouvoir les droits de l’homme et la liberté pour tous ».

Outre Narges, le prix Nobel de la paix de cette année a également été décerné à « des centaines de milliers de personnes » qui s’est prononcée contre la discrimination et l’oppression des femmes en Iran au cours de l’année écoulée. « La devise adoptée par les manifestants – « Femme – Vie – Liberté » – exprime à merveille le dévouement et le travail de Narges Mohammadi, le Le président du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, a expliqué.

Narges Mohammadi a été arrêtée par les autorités iraniennes à 13 reprises et condamnée à cinq reprises. Elle a été condamnée à 31 ans de prison au total et est actuellement derrière les barreaux.

« Elle se bat pour la liberté d’expression et le droit à l’indépendance, ainsi que contre les règles exigeant que les femmes restent hors de vue et couvrent leur corps. Les revendications de liberté exprimées par les manifestants s’appliquent non seulement aux femmes, mais à l’ensemble de la population. Elle soutient la lutte des femmes pour le droit de vivre une vie pleine et digne. dit Reiss-Andersen.















Lana Fadai-Ravandidirecteur du Centre culturel oriental de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie :

L’attribution du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi est une démonstration directe de soutien à l’opposition iranienne. Les autorités iraniennes considèrent ses activités comme inconciliables avec les commandements musulmans et, bien entendu, considèrent cette récompense comme une mesure hostile. D’autant plus qu’ils durcissent leur politique tant à l’égard de l’opposition qu’à l’égard des femmes sur le port du hijab. Le mois dernier, le Parlement iranien a adopté une loi augmentant les sanctions en cas de violation de la culture de chasteté.

Je pense que les opinions en Iran sont partagées concernant Narges Mohammadi. Quand j’étais moi-même en Iran, j’ai reçu des réprimandes, principalement de la part de femmes (concernant le hijab). Les femmes iraniennes associent le hijab à la chasteté. Mais il y a aussi des femmes qui ne veulent pas le porter, qui préfèrent le mode de vie occidental.

Je ne pense pas que l’attribution du prix Nobel affectera la situation en Iran. Actuellement, nous entendons beaucoup parler de la jeune fille qui a été hospitalisée après avoir été arrêtée parce qu’elle ne portait pas de hijab. Si elle se rétablit, la situation restera calme en Iran. Les autorités ont réussi à contrôler la situation grâce aux manifestations. De plus, par rapport à l’année dernière, la situation économique s’est légèrement améliorée. Mais si la jeune fille meurt, cela pourrait déclencher de nouvelles protestations.

Andreï Kortounovdirecteur académique du Conseil russe des affaires internationales :

Il y a effectivement une certaine logique derrière les décisions du comité du prix Nobel de la paix. En repensant à l’exemple des années passées, les lauréats sont des militants des droits de l’homme originaires de pays secoués par des manifestations et où les sociétés étaient polarisées. Bien entendu, la situation en Iran a attiré une large attention, surtout après 2022, lorsque le mouvement de protestation a éclaté, notamment autour des droits des femmes. Par conséquent, la décision [of the Nobel committee] n’est guère surprenant.

Si l’objectif est de protéger d’une manière ou d’une autre la lauréate, de lui fournir certaines garanties d’inviolabilité, cela n’arrivera probablement pas, puisqu’il s’agit de l’Iran. Ce pays a sa propre culture. Je ne pense pas que la décision du Comité Nobel puisse changer d’une manière ou d’une autre le sort de cette femme.

Je pense que la décision du comité Nobel est dans une certaine mesure politisée. L’Iran dira très probablement que son objectif est de saper les fondements et la culture traditionnelle du pays. Et en Occident, cette situation sera utilisée pour stigmatiser une fois de plus le régime de l’Ayatollah comme étant antidémocratique, répressif et médiéval. Cela deviendra une raison supplémentaire de tracer une ligne de démarcation entre les démocraties libérales et les autocraties antilibérales.

Analyste politique Alexeï Makarkine pour la chaîne Telegram Bunin&Co :

Le Comité Nobel norvégien démontre qu’outre la Russie et l’Ukraine, il existe d’autres pays qui intéressent la communauté des droits de l’homme. L’Iran en fait partie. Un autre facteur important est la diversité géographique et de genre – nous l’avons constaté avec d’anciennes lauréates de pays islamiques, des militantes des droits de l’homme telles que Tawakkol Karman (Yémen), Malala Yousafzai (Pakistan) et, en regardant un peu plus loin, Shirin Ebadi (Iran). ).















La décision d’attribuer le prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi est plus controversée que le précédent prix iranien des « femmes », décerné à Shirin Ebadi en 2003. À cette époque, le réformateur Muhammad Khatami était président de l’Iran et Ebadi n’était pas emprisonné. L’attribution du prix à Ebadi était un signe de soutien au mouvement réformateur contre les conservateurs. Aujourd’hui, la situation est complètement différente : les conservateurs sont au pouvoir et Mohammadi est incarcéré dans la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran.

Le prix Nobel de la paix reste à la fois « occidental » et « mondial ». Il est occidental parce qu’il a été établi et décerné par des représentants de la culture occidentale – et pour cette raison, le nouveau lauréat ne sera pas bien accueilli par les autorités de Téhéran, de Moscou ou de Pékin (surtout depuis la décision d’accepter l’Iran dans les BRICS). . Cependant, premièrement, il n’existe toujours pas d’alternative non occidentale influente au prix Nobel de la paix. L’URSS a tenté de créer le Prix international Staline (plus tard Lénine) « pour le renforcement de la paix entre les peuples », mais son effet a été limité. Deuxièmement, grâce aux médias mondiaux et à Internet, la question de la protection des droits des femmes et de la liberté d’expression s’est étendue bien au-delà du territoire de l’Occident « géographique ». Quant à la société iranienne, elle est divisée : si certains considèrent Mohammadi comme un traître, pour d’autres, elle est une héroïne.

Journaliste international, analyste politique Fiodor Loukianov sur la chaîne Telegram « La Russie dans la politique mondiale » :

Il s’agit d’une décision très « traditionnelle » de la part du Comité Nobel, qui est généralement critiqué pour avoir attribué le prix à des hommes politiques. Surtout à l’heure actuelle. Aujourd’hui, presque tous les dirigeants politiques lauréats du prix Nobel de la paix pourraient bientôt se retrouver en guerre contre quelqu’un. À cet égard, les militants politiques constituent une valeur plus sûre.

Autrefois, le [Nobel committee’s] Cette décision aurait eu un impact significatif sur les affaires intérieures du pays en question. Or, ce n’est pas nécessairement vrai. Les évaluations morales externes, qui étaient autrefois considérées comme universellement vraies et ne pouvaient être ignorées, sont désormais perçues différemment. Et parfois, ils sont tout simplement ignorés. Telles sont les conséquences de la multipolarité et du pluralisme éthique.

Natalia Markouchina, Professeur du Département de politique mondiale, Faculté des relations internationales, Université d’État de Saint-Pétersbourg :

Ces dernières années, le prix a été décerné principalement à des militants des droits de l’homme et à des personnalités publiques. On tente ainsi d’éviter les scandales qui accompagnent parfois la remise de prix à des hommes politiques, comme ce fut le cas avec l’ancien président américain Barack Obama. C’est pourquoi une option plus douce a été choisie : attribuer le prix aux personnes qui luttent pour les droits de l’homme. Cela s’inscrit dans la logique même du prix et correspond à la volonté de Nobel.

(Le testament d’Alfred Nobel stipulait que le prix était destiné à « quelqu’un qui apportera une contribution significative à l’unité des peuples, à l’élimination ou à la réduction du nombre d’armées permanentes, ou au développement d’initiatives de paix. » – RT.)















Mais en général, la situation actuelle en matière d’attribution du prix est assez compliquée. Il avait déjà été attribué à la militante iranienne des droits humains Shirin Ebadi, mais la différence entre Narges et Shirin est assez grande. Shirin était en liberté, Mohammad Khatami était alors président et le contexte lui-même était différent – cette mesure du Comité Nobel a été considérée comme un soutien aux changements qui se produisaient alors. Bien que Khatami lui-même considérait le prix comme un instrument de pression politique sur l’État. Narges est désormais en prison et la position des autorités est différente. En lui attribuant ce prix, le comité démontre son soutien à l’opposition iranienne. Ce n’est pas un hasard si dans leur déclaration, les représentants du comité ont noté que le prix est dédié non seulement à Narges, mais aussi aux « centaines de milliers de personnes » qui ont protesté contre la discrimination et l’oppression des femmes en Iran. Autrement dit, les représentants du comité ont clairement indiqué qu’ils soutenaient ce mouvement de protestation. C’est exactement ainsi que cette décision est évaluée en Iran même : il s’agit d’un pas en faveur de l’opposition, contre la politique iranienne, une sorte de message hostile envers la république.

Il est clair que les autorités iraniennes ne changeront pas de politique. Mais le Comité Nobel démontre également qu’il s’intéresse peu à la position iranienne : il adhère à ses valeurs et continuera à soutenir les militants des droits de l’homme. De manière générale, il convient de noter que, depuis peu, la politique du comité vise à protéger les droits des femmes et à soutenir les défenseurs des droits de l’homme. Ce n’est pas un hasard si cette année, le choix du lauréat s’est fait entre une autre militante iranienne des droits des femmes, Masih Alinejad, et la militante afghane des droits humains Mahbuda Seraj.