MailOnline s’est entretenu avec des experts de la santé pour découvrir quels « remèdes » fonctionnent réellement







Se réveiller le lendemain d’une soirée avec la tête qui bat et la nourriture grasse que vous avez mangée la nuit dernière tourbillonnant autour de votre estomac – nous sommes tous passés par là.

La gueule de bois peut sembler être la pire chose au monde et vous obliger à rester au lit toute la journée, en vous promettant de ne plus jamais boire.

Les gens font des efforts étranges pour se sentir à nouveau bien et il existe un certain nombre de « remèdes » populaires que les utilisateurs des médias sociaux ne jurent que par – mais fonctionnent-ils réellement ?

MailOnline s’est entretenu avec le Dr Ross Perry GP, directeur médical de Cosmédical et le Dr Olaleken Otulana, un Médecin en toxicomanie et toxicomaniepour découvrir quels « remèdes » vous aideront réellement à vous sentir mieux – et démystifié ceux qui ne le feront pas

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur les remèdes maison les plus étranges.

La gueule de bois peut sembler être la pire chose au monde et vous garder alité toute la journée, en promettant que vous ne boirez plus jamais (image de stock)

Boire du jus de cornichon – MYTHE

Le Dr Otulana indique que contrairement à ce que disent les médias sociaux, boire du jus de cornichon ne vous aidera pas à vous sentir beaucoup mieux.

Il a expliqué qu’il contient des électrolytes, notamment des volumes élevés de sodium et de potassium et que “lorsque ceux-ci peuvent avoir été perdus en raison de la déshydratation, la consommation de jus de cornichon devrait en théorie contribuer à reconstituer les niveaux d’électrolytes”.

“Cependant, en réalité, la consommation de jus de cornichon a très peu d’effet sur les niveaux d’électrolytes et, bien que cela puisse aider à la rétention d’eau pour faciliter la déshydratation, il est préférable de simplement boire de l’eau.”

«Consommer trop de jus de cornichon riche en sodium peut avoir un effet néfaste sur la santé et augmenter la rétention d’eau, provoquant un gonflement et des ballonnements.»

« Diminuer son apport en sodium est également recommandé à ceux qui cherchent à faire baisser leur tension artérielle.

« L’acide acétique contenu dans le jus de cornichon peut aggraver certains problèmes digestifs, notamment les gaz, les ballonnements, les douleurs d’estomac et la diarrhée.

“Si vous décidez d’essayer de boire du jus de cornichon pour traiter une gueule de bois, tenez-vous-en à une petite quantité d’environ 2 à 3 cuillères à soupe (30 à 45 ml) et arrêtez de l’utiliser si vous ressentez des effets indésirables.”

Manger ou boire du gingembre – VRAI

Les deux experts révèlent que le gingembre aidera réellement ceux qui ont la nausée à cause de la gueule de bois, car c’est un « excellent remède contre la maladie ».

Cependant, le Dr Ross Perry affirme que « cela ne va pas éliminer tous les symptômes associés à la gueule de bois, car seuls le temps et le repos y parviendront ».

Le Dr Otulana est d’accord, expliquant que « les composés antioxydants naturellement présents dans le gingembre peuvent moduler le stress oxydatif provoqué par l’alcool ».

« Dans une étude d’évaluation de l’efficacité clinique, les symptômes de la gueule de bois tels que les nausées, les vomissements et la diarrhée ont été atténués après que les sujets ont reçu des doses prophylactiques de gingembre.

« Si vous souffrez de nausées pendant la gueule de bois, le gingembre peut aider à soulager les symptômes. Bien que le gingembre présente des avantages, le lien direct entre la consommation de gingembre et la réduction de la gravité de la gueule de bois nécessite davantage de recherches.

Manger des œufs crus – MYTHE

Bien que certaines personnes en ligne ne jurent que par cela, les professionnels affirment que manger des œufs crus est définitivement un mythe.

Le Dr Ross Perry a déclaré : « Je n’encouragerais jamais personne à manger un œuf cru, car vous pourriez non seulement vous retrouver avec une gueule de bois, mais aussi avec des salmonelles.

“Certains pensent qu’en raison de l’acide aminé cystéine, cela peut jouer un rôle dans le métabolisme de l’alcool. Cependant, il n’existe pas de véritables études pour étayer cette hypothèse et cela pourrait simplement vous donner davantage de nausées.”

Le Dr Otulana a ajouté : « Bien que l’œuf cru soit riche en quelques vitamines B qui sont importantes dans le métabolisme de l’alcool, celles-ci ne sont pas en concentration suffisamment élevée pour avoir une différence notable en cas de gueule de bois – principalement composées de déshydratation, de mauvaise qualité de sommeil et d’inflammation.

“Les œufs peuvent fournir à votre corps des nutriments facilement absorbés qui peuvent aider à combattre la gueule de bois, mais ces avantages ne s’arrêtent pas là.”

Boire du café – MYTHE

Bien qu’une dose de caféine puisse être tentante, surtout si vous travaillez le lendemain, les experts affirment que boire du café pourrait en réalité aggraver votre état de santé.

Le Dr Perry a expliqué : « Si vous êtes un grand buveur de café, l’apport de caféine peut vous aider à vous sentir légèrement mieux, mais pour de mauvaises raisons.

“Cependant, si votre ventre est déjà sensible à l’alcool, boire du café ne fera que vous sentir plus délicat.”

Se tremper la tête dans l’eau glacée – VRAI

Des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des personnes plongeant leur tête dans des bols d’eau glacée, dans le but de rendre la gueule de bois plus supportable.

Étonnamment, les experts de la santé ont déclaré que cette affirmation était vraie et qu’elle pouvait aider à soulager certains symptômes.

Le Dr Perry a expliqué : « Cela peut réellement aider grâce aux récepteurs du froid dans la peau qui peuvent déclencher le nerf trijumeau – c’est le nerf crânien qui irrigue la peau du visage.

“Les impulsions nerveuses sont ensuite transmises au tronc cérébral, ce qui active le trajet nerveux involontaire, ralentit le rythme cardiaque et redirige le sang vers le cerveau et le cœur. En un mot, cela peut certainement aider à soulager une gueule de bois.”

Le Dr Otulana a expliqué que cette méthode « fait croire au cerveau qu’il se noie et qu’il doit s’efforcer de conserver autant d’oxygène que possible ».

« Étant donné que tremper votre visage ralentit votre digestion, cela peut aider à réduire les nausées après une gueule de bois. La diminution de votre fréquence cardiaque pourrait également contribuer à atténuer tout symptôme d’anxiété.

Cependant, il a ajouté qu’il s’agit d’une « solution à court terme » et d’un remède anecdotique plutôt que de quelque chose qui s’appuie sur des preuves scientifiques.

Soupe bouillon – VRAI

Ce prochain remède n’est pas aussi connu que les autres, mais il est vrai qu’il peut vous aider à vous sentir mieux.

La soupe au bouillon est un bouillon léger à base de légumes. Le Dr Otulana a expliqué qu’elle est « facile à digérer pour un estomac fragile ».

«La soupe regorge également de vitamines et de minéraux, qui peuvent reconstituer les ressources épuisées et aider à réhydrater le corps pour lutter efficacement contre la gueule de bois.»

La soupe au bouillon est même présentée sur le site Web du NHS comme une aide à la gueule de bois facilement digestible.

Le Dr Perry a ajouté : « Si vous voulez manger quelque chose après une gueule de bois, alors c’est un bon choix car il regorge de bienfaits, ce qui ne dérangera pas le ventre et ne vous fera pas vous sentir plus mal que d’autres aliments. Cela ne vous débarrassera pas de la gueule de bois, mais vous y trouverez un certain réconfort.

Manger une frite – mythe

Se livrer à une frite grasse est probablement l’un des remèdes contre la gueule de bois les plus courants choisis par les Britanniques – mais malheureusement, c’est une idée fausse courante qui ne fait que nous faire sentir encore plus mal.

Le Dr Perry a déclaré : « Vous pourriez avoir l’impression que c’est ce dont votre corps a envie et qu’il guérira la gueule de bois, mais un petit-déjeuner plein de graisse ne fera que déranger l’estomac et vous faire sentir encore plus mal.

« Il est préférable d’avoir un smoothie plein de vitamines ou un copieux bol de porridge.

«Efforcez-vous de manger des repas de taille moyenne, pas trop gras, qui sont bien meilleurs que des glucides et du sucre chargés de confort, qui peuvent parfois vous faire sentir plus mal et vous faire mal au ventre.»

Il a ajouté que vous pouvez également choisir de prendre un bol de porridge avec du miel et de la banane pour essayer de reconstituer certains des nutriments que votre corps a pu perdre.

« Manger des aliments le lendemain contenant du potassium, comme des bananes, des oranges, des abricots, du miellat de pamplemousse et du melon cantaloup, des légumes-feuilles, des épinards, du brocoli, des pommes de terre, des champignons et des pois, aidera à réduire la gueule de bois et à reconstituer la perte d’électrolytes, vous permettant ainsi de vous sentir mieux. plus vite.

Boire de l’eau citronnée – VRAI

Même si cela ne vous fera pas vous sentir bien comme par magie, boire de l’eau citronnée vous hydratera et fournira à votre corps de la vitamine C.

Le Dr Otulana conseille que « l’eau citronnée peut soulager la gueule de bois en réhydratant le corps ; bien que le citron puisse contenir des vitamines, elles ne sont pas différentes des autres eaux infusées aux fruits.

” Cela dit, il peut être plus facile pour certaines personnes de boire de l’eau citronnée, car elle est plus savoureuse en cas de gueule de bois. ”

«Les antioxydants contenus dans la vitamine C peuvent également soutenir votre corps.» Même si son effet direct sur la gueule de bois n’est peut-être pas profond, il n’est pas exact de suggérer que les citrons n’ont aucun effet bénéfique sur la santé.

Le Dr Perry a accepté, ajoutant : « N’importe quel type d’eau aidera à éliminer les toxines du corps causées par l’alcool, le citron aidera également avec l’ajout de vitamine C, ce qui aidera à contrôler le niveau de sucre dans le sang. Vous aurez toujours besoin de beaucoup de repos et de laisser votre propre corps faire le travail naturellement.

Une pilule contre la gueule de bois – MYTHE

Le Dr Perry n’a pas tardé à rejeter l’idée d’une « pilule contre la gueule de bois », sur laquelle certaines personnes ne jurent que.

De plus en plus de versions de médicaments achetables prétendant guérir votre gueule de bois sont apparues récemment, mais on ignore leur efficacité.

Il a déclaré : « Il n’existe aucune preuve scientifique suggérant qu’ils fonctionnent et qu’ils ne constituent qu’un gaspillage d’argent.

“Même s’ils contiennent des vitamines, etc., les dégâts sont déjà causés à l’intérieur du corps.”

Les poils du chien -…