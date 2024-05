Les experts révèlent le seul signe avant-coureur subtil du diabète qui peut apparaître des ANNÉES avant les autres symptômes

Par John Ely, rédacteur en chef adjoint de la santé pour Mailonline









Vous avez des vertiges ou des évanouissements lorsque vous êtes debout ? Vous pourriez courir le risque de développer un diabète à l’avenir, suggère une étude.

Des chercheurs hongrois affirment avoir découvert que les patients à risque de diabète de type 2 sont jusqu’à six fois plus susceptibles de souffrir de lésions nerveuses affectant le cœur, liées à cette maladie.

Les signes de ces dommages, appelés neuropathie, comprennent des sensations de malaise et des étourdissements, et peuvent être détectés « plusieurs années » avant le diagnostic du diabète, affirment les experts.

La neuropathie est un terme médical désignant des lésions nerveuses et constitue déjà une complication connue du diabète.

Cependant, les chercheurs de l’Université Semmelweis affirment que les patients présentent des signes subtils de ces dommages avant même que leur diabète ne soit complètement développé.

Ils affirment que leurs résultats pourraient être utilisés pour suivre les signes de neuropathie chez les patients à risque de diabète, puis ralentir ou prévenir les lésions nerveuses.

La neuropathie est une complication courante du diabète en raison de la manière dont un taux de sucre dans le sang élevé endommage les petits vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs.

À long terme, cela peut entraîner des lésions nerveuses et entraîner différents symptômes selon les nerfs touchés.

Il en résulte généralement ce qu’on appelle une neuropathie périphérique qui provoque un engourdissement, des picotements, des sensations de brûlure, des douleurs, des crampes et une faiblesse des pieds et des mains qui peuvent éventuellement se propager à l’ensemble du membre.

D’autres types de neuropathie dont peuvent souffrir les diabétiques comprennent des problèmes avec leurs sens, le signal reçu par leurs organes et la capacité de contrôler leurs mains.

Dans leur étude, publiée dans la revue Frontières de l’endocrinologieles chercheurs ont découvert que les personnes présentant un risque accru de diabète avaient 5,9 fois plus de risques de souffrir d’un type appelé neuropathie parasympathique que les personnes en bonne santé.

La neuropathie parasympathique est un type de dommage aux nerfs qui régissent la façon dont notre corps se repose, par exemple en envoyant des signaux pour réduire notre rythme cardiaque.

Qu’est-ce que le diabète de type 2 ? Le diabète de type 2 est une maladie qui entraîne une glycémie trop élevée. On estime que plus de 4 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d’une forme de diabète. Le diabète de type 2 est associé au surpoids et vous pourriez être plus susceptible d’en souffrir s’il s’agit d’un membre de la famille. Cette maladie signifie que le corps ne réagit pas correctement à l’insuline – l’hormone qui contrôle l’absorption du sucre dans le sang – et ne peut pas réguler correctement le taux de sucre dans le sang. L’excès de graisse dans le foie augmente le risque de développer un diabète de type 2, car son accumulation rend plus difficile le contrôle des niveaux de glucose et rend également le corps plus résistant à l’insuline. La perte de poids est la clé pour réduire la graisse du foie et maîtriser les symptômes. Les symptômes comprennent la fatigue, la soif et des mictions fréquentes. Cela peut entraîner des problèmes plus graves au niveau des nerfs, de la vision et du cœur. Le traitement implique généralement de modifier votre alimentation et votre mode de vie, mais les cas plus graves peuvent nécessiter des médicaments.

La neuropathie autonome cardiaque (CAN), un type de lésion nerveuse liée au cœur, a été spécifiquement soulignée dans l’étude comme étant plus fréquente dans le groupe à risque de diabète, encore une fois 5,9 fois.

Les symptômes du CAN incluent une incapacité à faire de l’exercice pendant plus d’une très courte période et une pression artérielle basse qui peut vous donner des étourdissements ou vous évanouir lorsque vous vous levez, selon le NHS.

Les chercheurs ont déclaré avoir également constaté une incidence plus élevée de neuropathie sensorielle dans le groupe à risque, mais ont ajouté que cela avait été observé chez les patients de l’étude.

L’auteur de l’étude Anna Körei, professeur adjoint de médecine et d’oncologie à Semmelweis, a déclaré : « Nous recherchions des signes de neuropathie chez des patients ayant une glycémie normale mais présentant un risque plus élevé de développer un diabète.

« Nous avons remonté le temps et examiné un stade antérieur, où des facteurs de risque pouvaient être présents mais où il n’y avait aucune indication claire de (pré-)diabète. »

Ils étudient les résultats des tests de santé de 44 personnes évaluées comme présentant un risque élevé de développer un diabète et de 28 témoins en bonne santé.

Les participants ont fait mesurer leur rythme cardiaque, ainsi que des tests sur la façon dont leur corps réagissait à des sensations telles que des douleurs douloureuses et brûlantes, des engourdissements.

En conclusion de leur étude, les auteurs ont déclaré que leurs résultats justifiaient des recherches plus approfondies.

Les auteurs reconnaissent que leur étude présentait plusieurs limites, la plus importante étant le petit nombre global de participants.

Un autre facteur était que même s’il était demandé aux participants d’arrêter de prendre des médicaments susceptibles d’influencer les résultats, les auteurs ne pouvaient garantir qu’ils avaient suivi cette instruction.

Au Royaume-Uni, environ cinq millions de personnes vivent avec le diabète, et parmi elles, environ 850 000 ignorent qu’elles en sont atteintes.

Un rapport récent de Diabetes UK suggère qu’il y a eu une augmentation stupéfiante de 39 pour cent du diabète de type 2 chez les personnes de moins de 40 ans, une tendance qui a été imputée à l’augmentation des niveaux d’obésité.

Il n’existe aucun remède contre la neuropathie liée au diabète, mais des médicaments sont disponibles pour combattre les symptômes qu’elle provoque.

Les problèmes nerveux qui aident à détecter la douleur dans les pieds sont l’une des raisons pour lesquelles il est conseillé aux diabétiques de vérifier fréquemment leurs pieds, car ils ne ressentiront peut-être pas de plaies pouvant s’infecter dangereusement.