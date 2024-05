Les experts révèlent le seul signe avant-coureur subtil du diabète qui peut apparaître des ANNÉES avant les autres symptômes

Le diabète de type 2 est une maladie qui entraîne une glycémie trop élevée.

On estime que plus de 4 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d’une forme de diabète.

Le diabète de type 2 est associé au surpoids et vous pourriez être plus susceptible d’en souffrir s’il s’agit d’un membre de la famille.

Cette maladie signifie que le corps ne réagit pas correctement à l’insuline – l’hormone qui contrôle l’absorption du sucre dans le sang – et ne peut pas réguler correctement le taux de sucre dans le sang.

L’excès de graisse dans le foie augmente le risque de développer un diabète de type 2, car son accumulation rend plus difficile le contrôle des niveaux de glucose et rend également le corps plus résistant à l’insuline.

La perte de poids est la clé pour réduire la graisse du foie et maîtriser les symptômes.

Les symptômes comprennent la fatigue, la soif et des mictions fréquentes.

Cela peut entraîner des problèmes plus graves au niveau des nerfs, de la vision et du cœur.

Le traitement implique généralement de modifier votre alimentation et votre mode de vie, mais les cas plus graves peuvent nécessiter des médicaments.