Les experts révèlent combien de calories brûlez-vous en marchant 10 000 pas

À L’ÂGE Grâce aux objets connectés, le fitness ne se résume plus à aller courir par beau temps ou à planifier une promenade dans le quartier avec un ami pour le simple plaisir de bouger. Ces prouesses consistent désormais à faire 10 000 pas par jour.

Même si vous n’êtes pas esclave d’un tracker d’activité physique, le concept de marcher 10 000 pas par jour est ancré comme un objectif de santé général pour des tonnes d’Américains.

« L’idée de marcher 10 000 pas par jour est en fait issue d’une campagne marketing japonaise des années 1960 pour un appareil appelé compteur de 10 000 pas », explique-t-il. Kim Yawitz RD « Le nombre 10 000 n’avait aucune signification médicale à l’époque. Ils l’ont seulement choisi parce que le caractère japonais pour 10 000 ressemble à une personne qui marche (ce qui faisait un joli logo). »

Il n’existe pas encore de consensus médical sur le nombre de pas que vous devriez viser à faire chaque jour. Le nombre de pas dont vous avez besoin varie en fonction de l’âge et d’autres facteurs.

Néanmoins, cet objectif a une emprise sur la communauté du fitness, en particulier sur ceux qui souhaitent perdre du poids. Il a également connu un grand succès. Est-ce que cela brûle suffisamment de calories pour vraiment créer un déficit calorique ?

Nous avons demandé à des diététiciens combien de calories vous brûlez réellement en marchant 10 000 pas.

Combien de calories brûlez-vous en marchant 10 000 pas ?

La réponse courte : c’est différent pour chacun.

C’est parce que le nombre de calories que vous brûlez en faisant quelque chose dépend de divers facteurs, tels que votre poids, votre masse musculaire, si vous faites du jogging, de la course ou de la marche, etc.

Dans cette optique, Yawitz affirme qu’un homme de taille moyenne (environ 200 livres) pourrait brûler environ 400 à 500 calories en accumulant 10 000 pas au cours d’activités quotidiennes normales, comme se promener au bureau.

« Cependant, un homme de forte corpulence brûle généralement plus de calories qu’un homme de petite taille, un peu comme un Hummer consomme plus de carburant qu’une Mini Cooper », explique-t-elle. « Le nombre de calories que vous brûlez en marchant dépend de votre taille et de l’intensité de vos mouvements. »

En général, vous pouvez brûler plus de calories en augmentant l’intensité de votre marche, quelle que soit votre taille, explique Yawitz. Vous pouvez y parvenir en ajoutant un gilet lesté, en marchant plus rapidement, en balançant vos bras ou en faisant des pas autant que possible.

De plus, si vous n’avez jamais essayé d’accumuler 10 000 pas en une journée, vous pourriez être surpris par le défi que cela représente, explique Yawitz. Trouver de petites occasions de bouger tout au long de la journée vous permettra d’atteindre plus facilement la barre des 10 000 pas.

« Garer votre voiture plus loin des entrées des bâtiments, prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur et marcher quelques minutes toutes les heures vous aideront à atteindre votre objectif », dit-elle.

N’oubliez pas de penser à votre sécurité, surtout si vous débutez dans l’exercice physique ou si vous essayez d’augmenter votre activité quotidienne. La marche est une activité à faible impact, explique Yawitz, mais faire trop de choses trop rapidement peut vous faire du mal.

« Il est important de commencer lentement et d’augmenter progressivement le nombre de pas, surtout si votre nombre de pas de base est faible », explique-t-elle. « Essayez d’augmenter votre moyenne sur sept jours de 500 à 1 000 pas à la fois jusqu’à atteindre la barre des 10 000 pas. »