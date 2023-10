Les experts révèlent ce que l’hiver apportera à la guerre en Ukraine – et pourquoi Poutine comptera sur Trump

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

La guerre en Ukraine pourrait rester dans une « impasse » jusqu’en 2024, estiment des experts militaires. L’indépendantalors que les espoirs d’une percée majeure dans la contre-offensive de cette année contre la Russie s’estompent.

Les retards dans l’aide militaire occidentale ont donné à Moscou le temps de construire des défenses fortement fortifiées qui ont largement résisté à des mois d’assauts intenses – et les contraintes en munitions et en armements signifient désormais que les deux armées pourraient avoir du mal à maintenir le rythme actuel de la guerre, estiment certains analystes.

Alors que la perspective d’un conflit au Moyen-Orient risque de mettre encore plus à rude épreuve Washington – le plus grand bailleur de fonds de l’Ukraine – à l’approche de l’élection présidentielle américaine de novembre 2024, la stratégie de Vladimir Poutine pourrait désormais consister à préserver l’état actuel de la ligne de front et à « attendre la fin ». disent les experts occidentaux.

Des militaires chargent une mitrailleuse NSV lors d’exercices d’entraînement à Kiev (EPA/Oleg Petrasiouk)

Alors qu’il ne reste probablement que quelques semaines avant que les changements climatiques saisonniers ne freinent les efforts offensifs en Ukraine, le Dr Patrick Bury, de l’Université de Bath, a déclaré : « Il n’y a pas eu de percée, il y a eu des gains tactiques, des gains opérationnels de faible niveau – mais pas stratégiques. »

« Ce que cet été a montré, c’est que [Ukraine] peut se battre au niveau de l’entreprise [of around 100 soldiers] mais lorsque vous passez au niveau supérieur du bataillon, ils n’ont tout simplement pas vraiment l’expérience coordonnée pour combattre avec toutes les pièces mobiles », a déclaré le Dr Bury, ancien analyste de l’OTAN et capitaine de l’armée britannique.

Alors que les États-Unis devraient commencer à fournir des avions de combat F-16 l’année prochaine, la sophistication de l’armée de l’air russe signifie que l’Ukraine aura encore du mal à atteindre la supériorité aérienne, « et il faut vraiment une supériorité aérienne pour pouvoir libérer les chances d’une grande supériorité aérienne ». « manœuvre à grande échelle », a-t-il ajouté.

Par conséquent, « à moins qu’il n’y ait des programmes de formation importants, de nouvelles armes et de nouveaux équipements », a déclaré le Dr Bury, « 2024 semble être une sorte d’impasse » – les changements significatifs étant susceptibles de se produire en dehors du champ de bataille.

Convenant que « nous sommes [already] constatant désormais une impasse », le Dr Frank Ledwidge – un ancien officier du renseignement militaire, aujourd’hui à l’Université de Portsmouth – s’est demandé « si des tactiques auraient fonctionné contre les défenseurs qui [Ukraine] n’était pas plus nombreux que trois contre un ».

Un soldat ukrainien à son poste à Avdiivka, Donetsk (Photo AP/Libkos)

« Dans les algorithmes militaires les plus élémentaires, vous avez besoin d’un ratio d’attaque de trois [troops] à un, et les Ukrainiens n’ont rien de tel », a-t-il déclaré. « Donc, à moins d’un changement significatif dans ce rapport de force, il n’y a aucune raison de supposer que les opérations futures seront différentes. »

Prévenant qu’il n’y a « aucun changement dans la donne », y compris les F-16, le Dr Ledwidge a comparé la situation au front occidental en 1917, ajoutant : « Des avancées ont finalement été réalisées au cours de la Première Guerre mondiale, mais seulement lorsque les Américains sont arrivés avec deux millions de dollars. soldats. »

Il a ajouté : « À moins que quelqu’un n’ait le courage moral de dire : ‘il est très peu probable que l’Ukraine reprenne toutes ses terres’, alors cela continuera. »

James Nixey, directeur du programme Russie et Eurasie du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré : « Il semble effectivement que nous nous dirigeons vers une bataille pour la Crimée. »

Tout en notant que la Russie « fait tapis » en mettant son économie et sa société « sur le pied d’une guerre totale », ce qui pourrait contribuer à remédier à la pénurie de munitions, M. Nixey a déclaré qu’il reconnaissait que des changements significatifs dans la situation en Ukraine seraient désormais probables. « se produisent hors du terrain ».

« Poutine mise presque tout sur le retour de Trump », a-t-il déclaré, ajoutant que le conflit naissant à Gaza et en Israël – et menaçant de se transformer en un conflit plus large au Moyen-Orient attirant le Hezbollah et l’Iran – signifie que « l’attention, les ressources et le financement seront mis à rude épreuve ». détournés maintenant » de l’Ukraine.

« Poutine mise presque tout sur le retour de Trump » (Getty)

« S’il est vrai que l’armée américaine se prépare à deux guerres distinctes simultanées, la réalité est que le gâteau sera probablement plus petit – même si le financement de l’Ukraine est affecté à une offre d’aide à Israël », a déclaré M. Nixey.

Le président américain Joe Biden, qui a récemment subi un revers en obtenant l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine, a rejeté cette perspective cette semaine, déclarant à CBS News : « Nous sommes les États-Unis d’Amérique, pour l’amour de Dieu. La nation la plus puissante de l’histoire du monde.

« Nous pouvons nous occuper de ces deux éléments tout en maintenant notre défense internationale globale. Nous avons la capacité de le faire et nous avons une obligation… Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

Mais s’accordant sur le fait qu’un deuxième conflit aurait « certainement le potentiel de mettre à rude épreuve les États-Unis », le Dr Bury et le Dr Ledwidge estiment tous deux qu’une impasse militaire en Ukraine est donc « très satisfaisante » pour le président russe.

Israël se prépare à lancer une offensive terrestre à Gaza après que des militants du Hamas ont franchi la frontière et massacré des centaines d’Israéliens. (Ariel Schalit/AP)

« La stratégie de Poutine consiste simplement à attendre la fin », a déclaré le Dr Bury. «Poutine a joué ici un coup de maître : il a essentiellement utilisé la menace nucléaire pour ralentir et découper en tranches l’aide à l’Ukraine. C’est l’effet que cela a eu.

« Ces menaces ont suffi à rendre l’administration Biden et les Allemands très méfiants » quant à la fourniture de F-16, de chars et d’armes à longue portée, a-t-il noté, ajoutant : « Nous y sommes finalement parvenus, mais cela a pris du temps.

« Et il s’est avéré que cela a donné à la Russie le temps de construire de très bonnes lignes défensives et de rendre son problème plus facile et celui des Ukrainiens encore plus difficile. »