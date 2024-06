Les experts révèlent 6 étapes simples qui peuvent vous aider à vous sentir beaucoup mieux émotionnellement et psychologiquement

Santé mentale est actuellement un sujet de discussion important. Les conversations sur le bien-être mental apparaissent de plus en plus dans les émissions de télévision et sur les réseaux sociaux, et des personnalités de premier plan comme les acteurs, les athlètes et les pop stars mondiales se font de plus en plus entendre en faveur d’une thérapie. Cela marque un changement par rapport aux décennies précédentes, au cours desquelles la santé mentale était fortement stigmatisée, empêchant les gens de se faire soigner.

Le terme étant si fréquemment utilisé, sa signification peut devenir confuse. Mental santé comprend notre bien-être émotionnel, psychologique et socialle CDC écrit. Il s’agit du bien-être général de la façon dont nous pensons, régulons nos sentiments et nous comportons, et détermine la façon dont nous gérons le stress, interagissons avec les autres et faisons des choix sains.

C’est important à chaque étape de la vie, depuis l’enfance et l’adolescence jusqu’à l’âge adulte.

Panda qui s’ennuie consulté trois spécialistes pour leur demander quelles habitudes nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne pour améliorer notre santé mentale.

Activité physique

Crédits images : Gabin Vallet/Unsplash

« Activité physique présente de nombreux avantages, notamment une amélioration de l’humeur et une réduction des symptômes d’anxiété et de dépression, une fonction cognitive et une mémoire améliorées et une meilleure santé physique », explique Carole Maherprofesseur de population et de santé numérique à l’Université d’Australie du Sud.

Maher se spécialise dans la relation entre l’activité (activité physique, comportement sédentaire et sommeil) et la santé mentale.

En revanche, un mode de vie sédentaire a les effets inverses, étant lié à la dépression, à l’anxiété et à l’isolement.

« Assis est le nouveau tabagisme », rappelle Nami Nociferaune thérapeute individuelle et de groupe de Marina del Rey, en Californie, spécialisée dans l’anxiété, la dépression et le stress.

« Le plus [time] que vous soyez assis, pire c’est pour votre corps, et nos esprits sont connectés à nos corps.

Si nous sommes assis, notre esprit et notre santé mentale en général stagnent également, dit Nocifera.

« Faire une promenade est quelque chose que nous recommandons à nos clients, en particulier à ceux qui souffrent d’anxiété, de troubles liés à l’usage de substances ou de dépression. Qui s’est déjà senti plus mal après une promenade ? Cela vous connecte avec l’extérieur et la nature et vous donne le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand.

Cependant, l’exercice en salle présente également de grands avantages et constitue une option sûre et pratique toute l’année, souligne Maher.

Combattre la procrastination et agir

Crédits images : Ivan Samkov/Pexels

Pourquoi reportons-nous certaines activités ou conversations alors que nous savons qu’agir serait plus bénéfique que d’entretenir toutes ces pensées négatives dans notre esprit ?

Dans de nombreux cas, la procrastination est liée au perfectionnisme.

«Nous voulons bien faire les choses, alors nous avons reporté le fait de le faire jusqu’à ce que nous atteignions le moment idéal. Mais il est important de réaliser qu’il n’y a pas de moment parfait », explique Nocifera.

Quelque chose qui peut aider à matérialiser les idées de notre liste de choses à faire est d’identifier quelles sont nos valeurs. Le thérapeute illustre cela avec le processus d’apprentissage.

« Si je dois reporter mes études jusqu’à ce que ce soit le bon moment, jusqu’à ce que j’en ai envie, alors je pourrais les reporter pour toujours parce que je n’aurai peut-être jamais envie d’étudier.

« Mais si je dis : ‘OK, apprendre est l’une de mes valeurs, et au lieu de me sentir fatigué ou d’avoir la gueule de bois, je vais continuer à travailler sur ce qui est important pour moi’, c’est-à-dire la valeur intellectuelle, alors cela peut aider. »

Mais la procrastination peut aussi être le résultat d’une mauvaise planification, de distractions, d’un manque d’intérêt ou de la manifestation d’un problème plus préoccupant comme l’anxiété ou la dépression, ajoute Sharon Martinpsychothérapeute et auteur de Le journal guidé Better Boundaries et Le manuel CBT pour le perfectionnisme.

« Pour éviter la procrastination, vous pouvez diviser les tâches en étapes plus petites et gérables, hiérarchiser les tâches, éliminer les distractions et faire appel à un partenaire responsable », recommande Martin.

Interaction sociale

Crédits images : Ron Lach/Pexels

Les interactions humaines quotidiennes peuvent favoriser un sentiment d’appartenance et un but, tous deux liés à une meilleure santé mentale.

«Les relations diminuent la solitude, associée à la dépression et aux problèmes de santé physique», explique Martin.

Mais cela ne signifie pas que vous devez rencontrer vos amis tous les jours. Le simple fait de prendre le temps de sortir et de bavarder peut faire la différence.

« Il est crucial de parler aux gens, non pas en ligne, mais de les voir en personne », explique Nocifera.

« Les petites interactions sont très significatives. Même lorsque vous sortez et discutez avec votre voisin, la personne du magasin du coin de la rue ou quelqu’un dans un café, toute connexion est importante.

« En tant qu’êtres humains, nous avons évolué pour faire partie de grands groupes sociaux et de familles élargies pour des raisons de survie. Nous devons donc être entourés de gens. »

Dormir suffisamment

Crédits images : Ivan Oboleninov/Pexels

La recherche indique que même une privation partielle de sommeil peut affecter négativement notre humeur.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie trouvé que les personnes limitées à seulement 4,5 heures de sommeil par nuit pendant une semaine ont déclaré se sentir plus stressées, en colère, tristes et épuisées mentalement.

À l’inverse, lorsque les individus ont repris un sommeil normal, ils ont signalé une amélioration spectaculaire de leur humeur.

Pour garantir une bonne nuit de sommeil, nous devons prendre en considération ce que l’on appelle l’hygiène du sommeil, un concept qui fait référence à notre environnement et à nos habitudes de sommeil.

« Assurer une bonne hygiène du sommeil, comme maintenir un horaire de sommeil cohérent, créer un environnement reposant et éviter les écrans avant de se coucher, est crucial pour le bien-être général », conseille Maher.

La raison pour laquelle nous devrions éviter d’utiliser nos smartphones avant de nous coucher est que nos appareils émettent une lumière bleue de courte longueur d’onde qui fait croire au cerveau qu’il fait jour. Lorsque cela se produit, nous cessons de sécréter une hormone du sommeil appelée mélatonine.

L’utilisation d’un filtre de lumière bleue le soir réduit partiellement ces effets négatifs, un étude publié dans le Centre national d’information sur la biotechnologie suggère.

Faire attention à notre utilisation des réseaux sociaux

Crédits images : Nathan Dumlao/Unsplash

Bien que parcourir les réseaux sociaux puisse être tentant, en particulier pour les jeunes générations, tous les experts s’accordent sur le fait que nous devrions adopter une approche prudente lorsqu’il s’agit d’interagir avec ces plateformes.

« Les médias sociaux encouragent les utilisateurs à se comparer aux autres, ce qui leur donne le sentiment d’être inadéquats ou exclus », explique Martin. « Une exposition constante à des images soigneusement sélectionnées peut conduire à des attentes irréalistes, ce qui contribue également à se sentir « moins que ».

« L’utilisation des médias sociaux peut contribuer à la solitude et à l’isolement et entraver le développement de liens plus profonds et plus significatifs. »

Lorsque nous comparons notre style de vie, notre apparence ou nos réalisations avec ceux des autres, nous devrions nous concentrer sur l’intériorisation de notre estime de soi.

« Au lieu de nous comparer, nous devrions nous concentrer sur notre alignement sur nos propres valeurs et sur ce qui est important pour nous. nous», souligne Nocifera.

Si nous faisons attention aux plateformes comme Instagram, LinkedIn, Facebook et TikTok, nous pouvons également les utiliser à notre avantage.

« Les médias sociaux peuvent également avoir un impact positif sur l’estime de soi, surtout si les gens les utilisent pour faire partie d’une communauté solidaire », souligne Maher.

« Il existe également de nombreux groupes de médias sociaux fondés sur des intérêts spécifiques, qui peuvent constituer une source précieuse d’informations pour acquérir de nouvelles compétences et une source d’inspiration pour la croissance personnelle, et où les membres partagent des encouragements, de la validation et un sentiment d’appartenance. »

Avoir une routine cohérente et prendre du temps pour soi

Crédits images : irissca/stock.adobe.com

Avoir une routine est essentiel pour notre bien-être mental.

«Les routines assurent stabilité et sécurité», explique Martin. «Ils nous permettent de maintenir plus facilement des habitudes saines, comme faire de l’exercice, prendre des médicaments ou se coucher à l’heure, ce qui nous aidera à rester en bonne santé physique et mentale.»

En plus d’aller travailler, il est important que nous prenions du temps dans nos horaires chargés pour nous faire plaisir et faire des activités liées au plaisir des loisirs plutôt qu’au stress et à la productivité.

« Prendre le temps de méditer, d’appeler quelqu’un et de se connecter avec un être cher », explique Nocifera, devrait également faire partie de nos routines.