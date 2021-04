L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rejeté les allégations selon lesquelles les vaccins COVID-19 sont à l’origine de nouvelles variantes du virus.

Des rapports ont circulé en ligne en France disant que les personnes vaccinées sont « plus susceptibles » d’infecter les autres avec des « super-souches » du coronavirus.

Mais l’OMS et d’autres immunologistes ont déclaré que ces allégations sont sans fondement et n’ont aucun fondement scientifique.

« Il n’y a aucune preuve de cela », a déclaré Euronews, porte-parole de l’OMS. « La vaccination fait partie de la solution pour supprimer la transmission avec les mesures de santé publique existantes. »

La désinformation en ligne sur le coronavirus et les vaccins a été une épine pour les gouvernements européens et leurs stratégies de vaccination.

UNE Sondage de mars par Ipsos ont constaté que seulement 59% des adultes en France avaient l’intention de se faire vacciner contre le COVID-19, contre l’Italie (85%) et l’Espagne (82%).

« Le message numéro un est » sortez le vaccin « car cela arrêtera le virus », a déclaré le professeur Luke O’Neill, immunologiste au Trinity College de Dublin.

« Toute sorte de suggestion que les vaccins aggravent les choses est complètement le message opposé à diffuser », a-t-il ajouté.

« C’est une urgence, nous devons faire vacciner autant de personnes que possible pour empêcher l’émergence de variantes et empêcher la propagation du virus. »

La désinformation se répand en ligne

Depuis la semaine dernière, plusieurs comptes de médias sociaux français ont affirmé, sans preuves, que les vaccins COVID-19 provoquaient l’émergence de variantes du virus.

Un certain nombre de pages partageaient un lien vers un article selon lequel les citoyens vaccinés étaient des «bombes à retardement bactériologiques ambulantes» et constituaient une «menace pour la société».

L’article a poursuivi en alléguant à tort que les personnes vaccinées sont « les plus susceptibles d’infecter d’autres personnes avec des super-souches ».

Les théories ont été partagées sur différentes pages Facebook et Twitter, comme à Lyon et Nice, ainsi qu’à travers la frontière avec la Suisse. Un compte Twitter poussant la même fausse déclaration compte plus de 6300 abonnés.

Pendant ce temps, une page Facebook partageant le contenu de l’article compte plus de 33 000 likes et 52 000 followers.

Mais l’OMS, qui suit les mutations et variantes du virus depuis le début de l’épidémie de COVID-19, a réitéré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des affirmations de l’article.

«Les vaccins diminueront la réplication sur le virus, ils ne provoquent pas de variantes», a ajouté le professeur O’Neill.

La science derrière les nouvelles variantes du COVID-19

Des variantes et de nouvelles souches du nouveau coronavirus sont apparues ces derniers mois en Afrique du Sud, au Brésil et au Royaume-Uni, qui auraient été plus infectieuses.

Mais le comportement des variants n’est pas lié aux vaccins COVID-19, et peut plutôt être provoqué lorsque le virus se transmet et se propage.

Le professeur O’Neill a déclaré à Euronews que l’émergence de variantes de virus est un « processus aléatoire ».

« Chaque fois que le virus se divise et fait une copie de lui-même, il fait une petite erreur, et il y a une chance que ces erreurs soient plus gênantes », a-t-il déclaré.

« Les vaccins font ressortir le système immunitaire humain pour tuer le virus, ce qui l’empêche de se répliquer et donc le risque d’émergence de variantes est réduit. »

« Le vaccin stimule la réponse immunitaire, de sorte que les variantes n’apparaissent pas du tout chez les personnes vaccinées, il est plus probable qu’elles apparaissent chez les personnes qui n’ont pas de réponse immunitaire. »

Soulignant le vaccin contre la grippe, le professeur O’Neill a déclaré qu’il n’y avait « jamais » eu de vaccin connu qui ait entraîné un changement évolutif et provoqué des variantes plus dangereuses.

Dans une déclaration à Euronews, l’OMS a également réaffirmé que les vaccins réduiraient la propagation de nouvelles souches de virus.

« Lorsqu’un virus – y compris le SRAS-CoV-2 – circule largement dans une population et provoque de nombreuses infections, la probabilité de mutation du virus augmente », a déclaré un porte-parole.

«Plus un virus a d’occasions de se propager, plus il se réplique – et plus il a d’occasions de subir des changements.

« Le déploiement de vaccins aussi rapidement et largement que possible est essentiel pour protéger les personnes avant qu’elles ne soient exposées au virus et au risque de nouvelles variantes. »