Les experts qualifient le mouvement de « décertification » du GOP de danger clair et présent pour la démocratie

Nous avons tous entendu de temps en temps le cri étrange de Mike Lindell ou de Steven Bannon au sujet des tentatives en cours de décertifier les votes de certains États lors des élections de 2020. Ils sont facilement secoués, il n’y a absolument aucun mécanisme constitutionnel, ni une menace probante à la victoire de Joe Biden. Biden est président jusqu’au 20 janvier 2025. Mais il y a un sérieux effort sous-jacent qui a été entrepris par certains législateurs des États pour passer par le processus de décertification de la victoire de toute façon et cet effort continu menace toutes les élections aux États-Unis à partir de maintenant. .

L’idée que les États peuvent modifier leur vote après coup, en grande partie sur la simple volonté de le faire, a infecté le corps politique. Sauf qu’il n’y a qu’un côté qui croit en son utilisation. Une seule partie y voit un outil nécessaire et non un cauchemar fasciste. C’est le côté qui a tenté le dernier coup d’État.

Selon un rapport du New York Times publié tard hier, les experts prennent la menace très au sérieux, estimant que la structure de notre gouvernement est en jeu :

« Pour le moment, il n’y a pas d’autre moyen de le dire: c’est le danger le plus clair et le plus présent pour notre démocratie », a déclaré J. Michael Luttig, un éminent avocat conservateur et ancien juge de la cour d’appel, pour qui M. Eastman a été greffier et que le président George W. Bush considérait comme un candidat au poste de juge en chef des États-Unis. « Trump et ses partisans au Congrès et dans les États se préparent maintenant à jeter les bases pour annuler les élections de 2024 si Trump, ou son représentant, perdait le vote pour la présidence. »

Considère ceci. Depuis 1992, les républicains ont remporté une fois la majorité lors du vote pour le président. En 2004, George W. Bush a obtenu plus de voix globales pour le président que John Kerry. Dans toutes les autres élections, les démocrates ont remporté le vote populaire, les républicains comptant uniquement sur le collège électoral obsolète et dangereux pour gagner. Maintenant, même cela pourrait ne pas suffire. Le GOP n’envisage même plus la possibilité de remporter le vote populaire et est entré en 2020 avec l’hypothèse que Joe Biden aurait trois à six millions de voix supplémentaires au total, signe que sa démocratie est déjà faible et, très probablement, n’est plus une démocratie .

Le parti GOP-MAGA se reconnaît comme un parti minoritaire permanent et ses efforts actuels portent sur les moyens de se maintenir au pouvoir sans égard aux votes. Même au Sénat, actuellement « 50-50 », les démocrates représentent 70 millions de personnes de plus. Pour les GOP-MAGA, gagner le pouvoir consiste moins à gagner des votes qu’à être déclaré vainqueur. Vous souvenez-vous de Georgia et de l’appel téléphonique ? « Il ne nous reste plus qu’à trouver… »

L’effort en cours pour décertifier 2020 consiste moins à rétablir Trump qu’à garder les républicains MAGA dans le bureau ovale à l’avenir en utilisant les puissants outils dont ils disposent pour faire exactement cela.

« Il y a beaucoup de choses qui filtrent encore,», a déclaré M. Eastman dans une interview accordée au New York Times l’automne dernier.

La théorie juridique marginale que M. Eastman et M. Epshteyn promeuvent – ​​qui a été largement rejetée – soutient que les législateurs des États ont le pouvoir de choisir le mode de sélection des électeurs et qu’ils peuvent les modifier longtemps après que le collège électoral a certifié les votes s’ils constatent que la fraude et l’illégalité ont suffisamment modifié le résultat. La théorie a fait surface dans plusieurs États, dont plusieurs sont des champs de bataille politiques.

Ce ne serait pas un problème si ce n’était qu’une théorie marginale parmi les amateurs de rallye MAGA. C’est un problème parce que la « frange » référencée dans l’article existe au sein des législateurs des États et des candidats soutenus par Trump au poste de secrétaire d’État et à d’autres postes d’État, particulièrement concentrés dans les États « problématiques » que Trump a perdus. L’autre danger, non abordé par le New York Times mais qui aurait dû l’être, il n’y a aucune raison pour que le même raisonnement ne soit pas appliqué à la course de 2022 au Sénat, ou même à la Chambre si elle est suffisamment proche.

Derrière tout cela, un groupe terrifié de « patriotes » essaie frénétiquement de garder son emprise sur le pouvoir. Ils n’ont pas le temps d’établir des politiques. Comme Sarah Jones, rédactrice en chef de PoliticusUSA, l’a écrit ce week-end, le GOP n’a pas de plate-forme qui va au-delà d’« arrêter » les démocrates. Et c’est là que nous voyons le mariage impie. Un parti minoritaire permanent engagé uniquement à « faire ce que nous voulons » (comme en témoigne la plate-forme républicaine de 2020, ils n’en avaient pas. Ils ne peuvent pas savoir à l’avance ce que Trump voudra). C’est l’environnement parfait pour nourrir le fascisme naissant. Faut-il même dire que ce même groupe est de nature beaucoup plus violente que l’opposition ? Ou que les MAGA seront plus enclins à recourir à la violence en 2024 qu’en 2020 ?

C’est pourquoi les efforts apparemment « stupides » et « dignes de rire » pour décertifier les élections de 2020 dans certains États ne sont pas drôles mais présentent un danger clair et présent pour la démocratie. C’est aussi pourquoi l’inaction de Merrick Garland devient rapidement un danger clair et présent également.