Le président Biden devrait dévoiler un décret réglementant l’intelligence artificielle, une étape réclamée depuis longtemps par certains experts.

“Je félicite l’administration d’avoir fait le premier pas”, a déclaré Phil Siegel, fondateur du Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation (CAPTRS), à Fox News Digital. “Nous devrions applaudir la première étape de l’EO, mais nous avons rapidement besoin d’un cadre pour les étapes détaillées au-delà qui protègent véritablement nos libertés.”

Les commentaires de Siegel interviennent après que le Washington Post a rapporté mercredi que l’administration Biden envisageait un décret sur l’IA, que le journal a qualifié de “tentative la plus importante” que le gouvernement ait faite jusqu’à présent pour régulariser une technologie qui progresse à un rythme apparemment rapide.

Cette décision fait suite à l’engagement pris par Biden plus tôt cette année, lorsqu’il avait promis une action exécutive qui garantirait que « l’Amérique montre la voie vers une innovation responsable en matière d’IA ».

Pour ce faire, a soutenu Siegel, il faudrait que l’administration s’appuie sur ce qu’il a appelé « quatre piliers » de réglementation qui répondraient aux préoccupations concernant la sécurité de l’IA. Le premier pilier, a déclaré Siegel, était de protéger les enfants et les autres populations vulnérables contre « les escroqueries et autres préjudices ». La seconde serait d’adopter de nouvelles règles dans le code de justice pénale pour garantir que l’IA ne puisse pas servir de couverture aux criminels. La troisième, selon Siegel, serait de garantir « l’équité » en ne permettant pas que les préjugés actuels s’enracinent dans les données et les modèles d’IA, tandis que la quatrième serait de garantir que l’accent soit mis sur « la confiance et la sécurité » dans les systèmes d’IA qui « comprend un accord sur la manière dont les systèmes sont utilisés et non utilisés.

“Nous devons confier la responsabilité aux fournisseurs d’algorithmes de garantir que les clients ne les utilisent pas à des fins néfastes, tout comme nous demandons aux banques de certifier que leurs clients ne blanchissent pas d’argent”, a déclaré Siegel. “Nous devons nous assurer que l’utilisation de l’IA est divulguée (par exemple dans la publicité) pour ne pas induire en erreur.”

Les progrès continus de la technologie de l’IA se sont généralisés, notamment avec l’émergence de plateformes populaires telles que ChatGPT. La technologie a également suscité des inquiétudes, notamment celles liées aux craintes de surveillance et à l’impact potentiel de l’IA sur l’emploi.

Les entreprises technologiques sont de plus en plus conscientes de ces préoccupations, puisque 15 grands développeurs d’IA ont signé plus tôt cette année un accord volontaire qui oblige les entreprises à partager des données sur la sécurité de l’IA avec le gouvernement. Cet accord a été négocié entre la Maison Blanche en septembre, le Washington Post rapportant que le décret de Biden devrait s’appuyer sur ces engagements.

De telles réglementations seront essentielles, selon Christopher Alexander, directeur de l’analyse du Pioneer Development Group, qui a déclaré à Fox News Digital qu’il est important que les technologies d’IA « aient la confiance de la population ».

“La réglementation peut garantir que les algorithmes de la boîte noire qui guident l’IA et qui ne peuvent pas être rendus publics ne sont pas discriminatoires ou ne présentent pas de failles de sécurité”, a déclaré Alexander. “En réalité, des mesures punitives seront nécessaires pour garantir que le gouvernement ait les moyens de contrôler l’industrie.”

“En plus de garantir que l’IA est sûre et efficace avec des exigences de contrôle, une réglementation correctement élaborée et raisonnablement appliquée contribuera à rassurer les Américains qui craignent que l’IA ne soit pas un outil pour aider l’humanité, mais plutôt une arme qui nous menace”, a ajouté Alexander. .

Mais d’autres ont exprimé leur scepticisme quant à l’ordre prévu, arguant que l’administration chercherait uniquement à promouvoir d’autres objectifs sous couvert de réglementer l’IA.

“Beaucoup [D]Les démocrates et les groupes progressistes sont tombés dans le piège selon lequel les réglementations sur l’IA doivent être principalement axées sur la désinformation et le maintien de l’ordre de la police. Nous espérons que le décret du président Biden s’éloignera de cela et s’orientera davantage vers les efforts pratiques en matière d’intelligence artificielle. Aiden Buzzetti, président du Bull Moose Project, a déclaré à Fox News Digital : « Nous pensons que des mesures de protection responsables envers l’IA peuvent promouvoir à la fois l’innovation et un niveau raisonnable de confidentialité et de sécurité des données pour les Américains, et il n’est absolument pas nécessaire d’en privilégier une au détriment de l’autre. autre.”

Buzzetti a également fait part de ses inquiétudes concernant les engagements pris par les grandes entreprises technologiques, arguant qu’elles pourraient influencer la réglementation d’une manière qui rendrait « la barrière à l’entrée dans le domaine en pleine croissance de l’IA insurmontable pour les innovateurs et les petites entreprises ».

“Nous avons besoin de réglementations qui assurent une sécurité de base aux consommateurs sans privilégier les mêmes entreprises qui se battent bec et ongles pour éviter les réglementations, sauf dans ce cas particulier où elles détiennent l’avantage en termes de temps et de ressources”, a déclaré Buzzetti.

Selon le Washington Post, la Maison Blanche a envoyé des invitations plus tôt cette semaine pour un événement sur « l’intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance » prévu lundi et organisé par Biden, bien que les détails exacts de l’ordre n’aient pas été finalisés. et le timing pourrait changer.

Jon Schweppe, directeur de la politique de l’American Principles Project, a déclaré à Fox News Digital qu’il sera important que l’ordre soit “quelque chose avec lequel tout le monde puisse être d’accord”, notant des exemples tels que “la protection des enfants et la prévention de l’utilisation ultérieure d’outils trompeurs”. “

“Nous souhaitons certainement voir des efforts pour freiner les grandes entreprises technologiques et éviter le problème de l’IA”, a déclaré Schweppe. “Cela étant dit, cette administration a fait preuve d’une obsession pour la censure des discours sous couvert de protéger les citoyens contre la désinformation. Si c’est de cela qu’il s’agit, ce n’est pas la bonne voie à suivre. Espérons que la Maison Blanche soit sérieuse sur cette question. et pas seulement soucieux de censurer uniquement leurs opposants politiques.

Pendant ce temps, le rédacteur en chef du Federalist, Samuel Mangold-Lenett, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les réglementations pourraient avoir un impact négatif sur l’innovation.

“La réglementation de l’IA est délicate. La sécurité et la confidentialité des données sont des préoccupations majeures qui doivent être mises en balance avec l’innovation”, a déclaré Mangold-Lenett à Fox News Digital. “Les réglementations sur l’IA proposées par l’UE sont très efficaces pour sécuriser les données des Européens, mais au détriment de l’esprit d’entreprise. Les réglementations américaines doivent garantir aux développeurs d’IA que les citoyens auront accès à leurs données et en auront le contrôle ultime, mais elles ne paralyseront pas non plus les entreprises. ” Capacité à développer des technologies de pointe qui nous permettent de maintenir notre avance sur la Chine. “

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News.