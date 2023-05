Les experts prévoient davantage de vagues de chaleur hors saison en Colombie-Britannique alors que la vague de chaleur de mai bat des records

La vague de chaleur en cours en mai qui a brisé dimanche près de 40 records de température quotidiens en Colombie-Britannique et en Alberta devrait être considérée comme un avertissement de nouvelles vagues de chaleur hors saison à l’avenir, selon les climatologues.

Le temps chaud hors saison, qui a fait grimper les températures de 10 à 15 degrés au-dessus de la normale dans certaines communautés, a battu plus de 30 records en Colombie-Britannique, dans des villes comme Cache Creek, Hope et Lillooet. La température a culminé à 35,9 C à Lytton.

En Alberta, le pic de température de dimanche a battu des sommets quotidiens dans des endroits comme Edmonton, Edson, Hinton et Jasper, qui ont tous poussé près de 30 ° C pour la journée.

Joseph Shea, professeur agrégé en géomatique environnementale à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, a déclaré que les résidents de l’Ouest canadien « doivent s’adapter à un avenir plus chaud » avec des vagues de chaleur plus prolongées et hors saison.

Il a dit que cela inclut la possibilité d’un autre événement météorologique « dôme de chaleur » cette génération, faisant référence au phénomène de 2021 qui a tué des centaines de personnes en Colombie-Britannique. Les chances qu’un tel événement se produise au cours d’une année donnée étaient autrefois considérées comme extrêmement faibles.

« Je crois qu’ils ont attribué cet événement de dôme de chaleur à un événement unique sur 1 000 ans », a déclaré Shea. « … Mais le changement climatique se déroule sous nos yeux, et ces chances, je pense, changent. Ils vont devenir plus fréquents. »

La vague de chaleur actuelle n’est pas aussi grave que le dôme de chaleur de 2021, qui a établi le record de température canadien de tous les temps de 49,5 ° C à Lytton. Mais cela a exacerbé à la fois les incendies de forêt et les inondations en Colombie-Britannique et en Alberta, car les accumulations de neige fondent prématurément en grande quantité tandis que les forêts s’assèchent et deviennent sensibles aux grands incendies.

Shea a déclaré qu’à mesure que les pics de température deviennent plus longs et plus fréquents, les saisons des feux de forêt pourraient également devenir plus longues et plus étendues, affectant tout, des écosystèmes forestiers à l’approvisionnement en eau.

« Si nous obtenons ceci [current] événement dans un mois, nous allons nous retrouver dans une situation de dôme chauffant très similaire », a-t-il déclaré.

Un panache d’air chaud restera sur certaines parties de la Colombie-Britannique

Un avertissement a également été émis pour la côte nord de la Colombie-Britannique, y compris Kitimat et Terrace, avec des températures élevées prévues qui s’étendent jusqu’au long week-end.

L’avertissement d’Environnement Canada indique qu’un panache d’air chaud doit rester en place au-dessus de certaines parties de la Colombie-Britannique jusqu’à jeudi, portant les maximums diurnes à près de 30 ° C et les minimums nocturnes à près de 15 ° C.

Andreanne Doyon, professeure adjointe à l’École de gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon Fraser, a déclaré que les tendances actuelles en matière de température sont très préoccupantes, même si les températures ne sont pas au niveau du dôme de chaleur.

« Nous ne sommes pas censés avoir une chaleur de 10 à 15 degrés supérieure à la moyenne en mai », a déclaré Doyon. « … Nous savons que des choses comme les vagues de chaleur vont être plus fréquentes, elles vont être plus graves, et ils vont se produire à des moments de l’année où ils ne l’ont pas fait auparavant. »

Doyon a dit qu’elle était particulièrement préoccupée par des villes comme Vancouver, Calgary et Edmonton, où les infrastructures telles que la chaussée et le béton absorbent plus de chaleur que le feuillage et les paysages naturels.

L’eau est pompée d’une maison inondée près de la rivière Bonaparte alors que des sacs de sable bordent un trottoir à Cache Creek, en Colombie-Britannique, le dimanche 14 mai 2023. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

« Les vagues de chaleur sont parfois qualifiées de catastrophes naturelles les plus meurtrières, car c’est quelque chose sur lequel les gens ne se concentrent pas », a-t-elle déclaré.

Le district régional de Peace River a déclaré qu’il y avait « une activité d’incendie importante » samedi qui a nécessité des ordres d’évacuation et des alertes, et Fort St. John a lancé lundi une alerte pour toute la ville, demandant aux 21 000 habitants d’être prêts à évacuer.

Le River Forecast Centre de la Colombie-Britannique a également émis plusieurs avis de débit élevé pour la rivière Skeena, les rivières Upper Columbia et East et West Kootenay et d’autres, car les températures élevées ont accéléré la fonte des neiges au printemps.

Le district régional de Kootenay Boundary a également émis un ordre d’évacuation pour six propriétés dans la région de Manly Meadows à l’est de Grand Forks.

Les gens sont avertis de rester à l’écart des eaux rapides et des berges instables.

L’intérieur de la Colombie-Britannique a été particulièrement touché par les inondations et les incendies ce printemps, y compris Cache Creek, où les inondations du début du mois ont forcé les gens à quitter leurs maisons et endommagé les autoroutes.