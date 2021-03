Les frelons meurtriers ont attiré l’attention du pays l’année dernière après la découverte du premier nid aux États-Unis en décembre 2019. Il a ensuite été démantelé par le département de l’Agriculture de l’État de Washington (WSDA). Les frelons asiatiques sont les plus gros du monde avec une envergure de 7 cm (3 pouces) et un dard de 0,6 cm de long (quart de pouce). Ils peuvent tuer des humains s’ils piquent suffisamment et constituent une menace pour les abeilles car ils sont connus pour envahir leurs nids et les tuer.

