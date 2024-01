Les experts préviennent que le virus mortel des intoxications alimentaires se propagera plus rapidement en raison de la hausse des températures

QU’EST-CE QUE LA DIARRHÉE DU VOYAGEUR ?







La diarrhée du voyageur est définie comme le passage d’au moins trois selles molles/aqueuses en 24 heures.

Seulement environ 3 pour cent des cas ont 10 selles ou plus par jour. Elle peut être accompagnée de l’un des symptômes suivants : fièvre, crampes abdominales, besoin urgent d’aller à la selle, nausées ou vomissements.

La plupart des cas surviennent au cours de la première semaine du voyage et sont bénins, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun autre symptôme et qu’ils ne perturbent pas les activités normales. En moyenne, les symptômes durent 3 à 5 jours et la plupart des cas disparaissent sans traitement spécifique.

Lorsque la diarrhée du voyageur est associée à des symptômes supplémentaires et que cela entraîne une interruption des activités normales, elle est classée comme modérée à sévère.

La diarrhée du voyageur peut être causée par de nombreux organismes différents, notamment des bactéries comme E. coli et Salmonella, des parasites comme Giardia et des virus comme le norovirus.

Tous ces organismes se propagent en mangeant/buvant des aliments/eau contaminés ou en contactant la bouche avec des mains, des tasses, des assiettes, etc. contaminées.

Les selles molles peuvent également résulter d’un changement de régime alimentaire comprenant, par exemple, des aliments épicés ou gras.

Source: Idéal pour les voyages