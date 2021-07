Les «experts» politiquement motivés qui prédisent une catastrophe ont fait beaucoup plus de mal que de bien pendant la pandémie

Boffins de Bungler

RIEN n’a plus aggravé la panique, la misère et la perte de confiance du public au cours des 18 derniers mois que des scientifiques indépendants et d’autres « experts » à motivation politique prédisant sans fondement une catastrophe.

Ou changeant soudainement d’avis.

Boffin Neil Ferguson a déclaré que 100 000 cas par jour étaient inévitables, mais pense maintenant que la pandémie est en recul et sera terminée d’ici octobre Crédit : @SkyNews/twitter

Ils ont adoré leurs 15 minutes de gloire lucratives et ont décroché toutes les invitations à pontifier devant une caméra de télévision.

Face à une pandémie que personne en vie n’a connue, beaucoup ne font que l’aile.

Pourtant, chaque mot est traité comme un évangile.

Lorsque les cas augmentaient, l’ancien professeur Sage Neil Ferguson a déclaré que 100 000 par jour étaient inévitables, peut-être le double.

D’autres scientifiques ont accepté, dénonçant Boris Johnson comme un clown dont le pari de la Journée de la liberté submergerait le NHS.

Keir Starmer du Labour a répondu avec une certitude absolue que nous « nous dirigions vers 100 000 cas par jour » et que le Premier ministre téméraire était personnellement à blâmer.

Hier, seulement neuf jours plus tard et avec des cas tombant comme une pierre, Ferguson a déclaré que la pandémie était en recul et serait à peu près terminée d’ici octobre.

Starmer prie pour que son dernier opportunisme instinctif, la marque de son pitoyable leadership, soit discrètement oublié.

Et n’oublions pas les démolisseurs épris de verrouillage de « Independent Sage », le groupe scientifique de gauche discrédité mis en place par un théoricien du complot et un « journaliste » qui déteste le Brexit pour saper le gouvernement dans notre crise la plus grave depuis 1940.

Tous ceux qui sont impliqués devraient avoir honte.

Quelques membres du vrai Sage devraient aussi.

On aurait dû leur dire de parler publiquement d’une seule voix dès le début.

Pourquoi les théories de Covid sur le sabot sont-elles traitées par des intervieweurs crédules comme un fait inattaquable ?

Personne ne sait vraiment pourquoi les cas ont commencé à chuter il y a une semaine et sont maintenant en baisse de moitié.

Personne ne l’a vu venir.

Cela fait beaucoup plus de mal que de bien pour les boffins intéressés de jaillir quand leur supposition n’est pas meilleure que celle de n’importe qui d’autre.

Pince de crime

REJOIGNEZ-VOUS de l’indignation de la gauche face aux initiatives criminelles de Boris Johnson.

Cela signifie presque certainement qu’ils fonctionneront.

Nous sommes tous pour les voyous condamnés qui nettoient les ordures dans les « gangs de chaînes à veste fluorescente », comme les a décrits Boris.

Et nous soutenons l’embauche d’anciens détenus réformés en tant que conseillers pour réduire la récidive.

Ils en sauront plus que quiconque à ce sujet.

Et le stop-and-search est une tactique dont l’efficacité est prouvée, détestée par les gauchers de la classe moyenne, mais pas par ceux qui vivent réellement dans des communautés en proie à la criminalité au couteau.

Comme le dit Rob Rinder, nous avons besoin de policiers beaucoup plus nombreux et plus visibles.

Si cela signifie réduire le temps perdu à sonder les tweets non réveillés, c’est encore mieux.

Phénix se lève

COMME ce sera fantastique de voir le génie de la bande dessinée Peter Kay de retour sur scène.

Et pour une si bonne cause aussi.

Le génie de la bande dessinée Peter Kay sera de retour sur scène pour un concert caritatif Crédit : Getty Images – Getty

C’est un grand homme au grand coeur.