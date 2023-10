Les experts pétroliers s’attendent à une réaction instinctive sur les marchés de l’énergie

NOTE DE LA RÉDACTION : Contenu graphique / TOPSHOT – Un panache de fumée s’élève au-dessus des bâtiments de la ville de Gaza le 7 octobre 2023 lors d’une frappe aérienne israélienne. Au moins 70 personnes auraient été tuées en Israël, tandis que les autorités de Gaza ont publié un bilan de 198 morts, dans le cadre de l’escalade la plus sanglante du conflit depuis mai 2021, avec des centaines d’autres blessés des deux côtés. (Photo de MAHMUD HAMS / AFP) (Photo de MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Des civils, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été enlevés et d’autres tués chez eux, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré .

Militants du Hamas — désigné par les États-Unis l’Union européenne et le ROYAUME-UNI en tant qu’organisation terroriste – a infiltré Israël par voie terrestre, maritime et aérienne samedi, lors d’une grande fête juive. L’incursion a eu lieu quelques heures après que les militants islamistes ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis Gaza.

« Une certaine prime de risque sera prise en compte comme défaut, jusqu’à ce que le marché soit convaincu que l’événement ne déclenche pas une réaction en chaîne et que les approvisionnements en pétrole et en gaz du Moyen-Orient ne seront pas affectés », a déclaré Hari.

Israël a entamé la phase offensive et « poursuivra sans limites ni répit jusqu’à ce que le les objectifs sont atteints« , a déclaré Netanyahou.

Il s’est engagé à « exiger un prix immense à l’ennemi, y compris dans la bande de Gaza ». Samedi soir, Israël a coupé l’approvisionnement en électricité, en carburant et en biens de cette bande étroite où vivent 2,3 millions de Palestiniens.

Au moment de la publication, il y avait au moins 250 Israéliens tués et plus de 1 860 blessés, dont 320 dans un état grave, a rapporté NBC News. Le ministère palestinien de la Santé a enregistré 256 morts et 1 790 blessés à Gaza.