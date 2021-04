Dans un communiqué de presse publié jeudi, l’agence a déclaré qu’après avoir envisagé, en collaboration avec des experts externes, la poursuite de l’utilisation du jab Covid-19, très scruté, qu’elle ne recommanderait plus son utilisation. Il a déclaré que plus de preuves ont émergé pour suggérer qu’il existe un lien entre le jab et de très rares cas de caillots sanguins potentiellement mortels.

«Sur la base de ces connaissances, nous sommes parvenus à une recommandation visant à retirer le vaccin AstraZeneca du programme de vaccination contre le coronavirus en Norvège», Geir Bukholm, directeur du contrôle des infections à l’Institut national de la santé publique, a déclaré dans le communiqué.

L’institut a noté que la Norvège avait fait de grands progrès dans la vaccination de ses personnes âgées et des personnes les plus exposées au Covid. Par conséquent, ceux qui n’ont pas encore été vaccinés sont plus jeunes et moins exposés au virus – mais sont également potentiellement plus sujets aux événements thrombotiques liés au vaccin AstraZeneca.

Ceux qui ont déjà reçu leur première dose du vaccin anglo-suédois recevront une deuxième injection d’un autre fabricant de vaccins, a déclaré l’organisme.Jeudi également, le ministre de la Santé Bent Hoeie a déclaré que le gouvernement ne serait pas encore entraîné dans une décision.

« Le gouvernement estime que nous n’avons pas une base suffisamment solide pour tirer une conclusion finale selon laquelle le vaccin AstraZeneca devrait être retiré du programme de vaccination norvégien à ce stade », Hoeie a déclaré lors d’une conférence de presse.

Si le gouvernement donne suite à cette recommandation, la Norvège deviendra le deuxième pays après le Danemark à cesser d’utiliser le jab AstraZeneca dans le cadre de son programme de vaccination Covid-19. De nombreux pays ont limité son utilisation étant donné le risque apparent, mais très rare, d’événements thrombotiques après la vaccination.

La Norvège a suspendu l’administration du vaccin en mars après que cinq agents de santé, tous âgés de 32 à 54 ans, aient été hospitalisés après avoir reçu le vaccin. Trois d’entre eux sont morts.

Des examens sont en cours sur des événements similaires après l’administration du vaccin J&J, qui utilise une technologie similaire et a été lié à plusieurs cas parmi les 6,8 millions de doses administrées aux États-Unis.

