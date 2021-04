Deux auteurs cités comme «parties prenantes» dans un rapport historique sur les disparités raciales en Grande-Bretagne ont critiqué les affirmations selon lesquelles ils avaient fourni des preuves, l’un d’entre eux protestant: «Je n’ai jamais été consulté».

Cela survient alors que le gouvernement fait face à une réaction violente face aux conclusions de la Commission sur les disparités raciales et ethniques, qui a conclu que le Royaume-Uni n’était plus un pays où «le système est délibérément truqué» contre les minorités ethniques.

L’annexe au rapport de 258 pages – commandée en réponse au mouvement Black Lives Matter – exprimait ses remerciements aux parties prenantes, y compris les organismes professionnels, les organismes de bienfaisance et les universitaires pour avoir fourni «des preuves au cours de ses travaux».

SI Martin, un auteur spécialisé dans le domaine de l’histoire et de la littérature britanniques noires, qui est nommé dans le rapport, a déclaré L’indépendant: «Je n’ai jamais été consulté, je ne sais pas quel bilan ils ont de me contacter.»

«Je n’aurais tout simplement pas accepté d’avoir été consulté même si on m’avait demandé, mais on ne m’a pas demandé. J’ai été invité à des choses dans le passé – pas par cette administration – je n’y vais tout simplement pas, je refuse simplement. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que je fais.

Poussé sur sa réaction en voyant son nom dans le rapport, l’historien qui a fondé les 500 ans de marche de Londres noir, a déclaré que c’était un «choc grandissant», demandant: «Combien d’autres personnes ont été enchaînées sans le savoir à cela? Tamponner ce non-sens.

«Je ne suis pas assez naïf non plus pour m’attendre à une explication ou à des excuses de la part de quiconque au gouvernement pour cela.

Décrivant le rapport comme une «feuille de vigne horrible, typique, de droite», il a poursuivi: «Je leur demanderais quand ont-ils consulté? A qui ont-ils demandé? Qui sont ces parties prenantes et participants? Sur quelle planète vivent-ils pour arriver à cette conclusion? »

Un deuxième universitaire, Stephen Bourne, un historien de la Grande-Bretagne noire, a également déclaré L’indépendant il s’est senti «manipulé» par son nom apparaissant dans le rapport comme étant consulté par la Commission sur les disparités raciales et ethniques.

M. Bourne, qui a qualifié le rapport de «défectueux» et a insisté sur l’existence du racisme institutionnel, a affirmé avoir été contacté par le conseiller n ° 10 Samuel Kasumu. Après avoir eu une conversation avec lui en juin, il a ensuite été invité à une table ronde d’historiens de la Grande-Bretagne noire à Downing Street en octobre 2020, a-t-il déclaré.

«Rien ne m’a été expliqué», a-t-il poursuivi. «J’ai noté certains de leurs noms de personnes là-bas [at the roundtable], et quand je les ai recherchés sur Google et que le sou a chuté, ils étaient cette commission.

M. Bourne, dont l’œuvre la plus connue est «Black Poppies – La communauté noire de Grande-Bretagne et la Grande Guerre», a ajouté qu’il avait plus tard contacté Downing Street et lu «l’acte d’émeute» à M. Kasumu.

«Comment osez-vous faire cela, j’ai dit que ce n’était pas professionnel, si impoli de m’inviter à ce que je pensais être ce dont nous avons discuté, une table ronde d’historiens de la Grande-Bretagne noire. Et il s’avère que c’est cette commission dont je n’ai jamais entendu parler. J’ai dit que vous auriez dû expliquer tout cela ».

Publiant mercredi le rapport tant attendu, la commission a déclaré que le terme de racisme institutionnel était « utilisé trop libéralement » et que des facteurs tels que le milieu socio-économique, la culture et la religion ont « un impact plus significatif sur les chances dans la vie ».

Cependant, les auteurs ont déclaré que «le racisme pur et simple existe toujours», le Royaume-Uni n’était pas une «société post-raciale», et ont souligné: «Nous prenons la réalité du racisme au sérieux et nous ne nions pas qu’il est une véritable force au Royaume-Uni. ».

S’exprimant jeudi, Boris Johnson a déclaré que le gouvernement répondrait pleinement au rapport de la commission «en temps voulu», ajoutant qu’il y avait «de graves problèmes auxquels notre société est confrontée en rapport avec le racisme».

«Si vous regardez cela, ils ont proposé environ 24 idées intéressantes pour promouvoir l’égalité et pour promouvoir l’égalité des chances, pour donner aux gens de toutes les communautés, de toutes les races, de toutes les origines dans ce pays, plus d’opportunités», a ajouté le Premier ministre. .

«Mais aussi pour comprendre la vraie nature des barrières et la discrimination qu’ils ressentent incontestablement. Il y a des choses intéressantes dedans, je ne vais pas dire que nous sommes d’accord avec chaque mot, mais nous allons y répondre en temps voulu.

No 10 a été contacté pour commentaire.