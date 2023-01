Les experts ne sont toujours pas d’accord sur la quantité d’eau dont nous avons besoin quotidiennement

Nous ne pouvons pas survivre sans elle pendant plus de 3 jours. Et si les scientifiques, les médecins, les autorités de santé publique, les diététiciens et les nutritionnistes peuvent s’accorder sur son importance, une question cruciale demeure : Combien d’eau devrions-nous boire?

19 janvier 2023 – L’eau est la clé de la vie humaine. Il aide les cellules à survivre, il lubrifie nos articulations et aide notre métabolisme, notre respiration, l’élimination des déchets et la régulation de la température.

« La recommandation scientifique était basée sur tous les apports en eau, eau et nourriture, vous savez – une pomme contient tellement d’eau ; soupe, tellement d’eau par gramme, des choses comme ça », dit-il.« Pour la plupart, il n’y a pas de méthode précise et précise de consommation d’eau.

Schoeller fait référence à une étude de 1945 publiée par le US Food and Nutrition Board qui continue de fournir du fourrage pour la recherche et les arguments. Au cours des décennies qui ont suivi, les chercheurs ont continué à chercher des moyens utiles de calculer les besoins en eau, qui, selon les découvertes de Schoeller, changent régulièrement, en fonction de facteurs tels que l’âge, la taille et la composition du corps, la quantité d’énergie que vous dépensez chaque jour, les conditions physiques activité, ainsi que le climat et la température. Le mouvement total de l’eau à travers le corps, ou la quantité d’eau qui entre et sort quotidiennement de notre corps, est connu sous le nom de renouvellement de l’eau.

«Le renouvellement de l’eau est étroitement lié au concept d’équilibre hydrique», déclare Natalia Dmitrieva, PhD, chercheuse au Laboratoire de médecine régénérative cardiovasculaire de l’Institut national du cœur, des poumons et du sang à Bethesda, MD, et co-auteur de les deuxième étude qui explore les niveaux d’hydratation et leur relation avec le vieillissement en bonne santé.